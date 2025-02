Las demoras que precipitaron la salida de la funcionaria que estaba a cargo de los incendios: una compra de emergencia millonaria

Lamas se fue de la Secretaría de Medio Ambiente en medio de los incendios en la Patagonia.

“El tema del fuego no estaba en su agenda. No quería firmar nada, mucho menos una contratación de medios aéreos que cuesta millones de dólares. Hasta los viáticos se demoraban”, lanza uno de los expertos que trabaja hace años en el Plan Nacional del Manejo del Fuego. La apuntada es Ana Vidal de Lamas, la ex subsecretaria de Ambiente de la Nación que renunció esta semana en medio de la crisis por los incendios en la Patagonia. ¿Por qué se fue? Su sucesor, Fernando Jorge Brom, habló de “fallas en la prevención” y puntualizó sobre la falta de recursos. Pero fue desautorizado por el vocero presidencial. A la distancia, los brigadistas siguen combatiendo los incendios en el Sur.

Vidal de Lamas abandonó su cargo este jueves. Argumentó “agotamiento” y “motivos personales”, dos muletillas que se utilizan con frecuencia en la función pública. Apenas 24 horas después, su sucesor, Fernando Jorge Brom, habló de falta de “previsión” y de cuestiones presupuestarias.

“Hay tareas que deben tener no solamente una previsión sino una presupuestación adecuada”, lanzó en una entrevista con Radio Mitre. Y agregó: “Muchas veces no están los recursos en el lugar y en el momento que tienen que estar”. Era su primera declaración pública como subsecretario de Medio Ambiente.

Brom era vicepresidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas.

En la misma entrevista, Brom intentó defender la tarea de su antecesora. Dijo que sufrió “un desborde en sus funciones de posiblemente no comprensión de que el tema ambiente no es ideológico, sino que es un tema absolutamente ecológico”. El mensaje cayó muy mal en la Casa Rosada.

Apenas unas horas después, el vocero presidencial Manuel Adorni respondió que le faltaba información y sostuvo que “son las expresiones de alguien que no se ha interiorizado en la función”.

“Cuando Brom efectivamente tome conocimiento de cómo hemos manejado la gran cantidad de ayuda y soporte que hemos dado, seguramente tenga una opinión más atinada”, agregó el vocero, en su habitual conferencia de prensa.

Brom quedó tambaleando aunque desde la Casa Rosada aseguran que su designación no corre riesgos.

Manuel Adorni pone en duda a la designacion del funcionario de Ambiente

Detrás del ida y vuelta discursivo, aparecieron fallas y demoras concretas en los recursos disponibles para la Patagonia. Según documentos oficiales a los que accedió Infobae, recién a mediados de enero, en plena temporada alta de incendios forestales, se terminó de aprobar una contratación de emergencia para reforzar la flota de aviones hidrantes y helicópteros.

La resolución, fechada el 17 de enero, admitía que para ese entonces había “un número insuficiente de aeronaves” y daba cuenta de los riesgos climáticos en la zona de la Patagonia. “Los actuales informes y pronósticos meteorológicos de situación prevén condiciones críticas asociadas al fenómeno de La Niña, altas temperaturas de verano, niveles bajos de precipitaciones y un alto índice de vegetación combustible (BUI) en toda la zona, favoreciendo aún más la ocurrencia de incendios”, se puede leer en esa resolución.

La resolución que definió la contratación de emergencia para los incendios de la Patagonia.

Fue una contratación directa de emergencia por casi 12 millones de dólares. Pocos días después, llegaron a la zona de los incendios 2 aviones hidrantes, 1 observador, 1 anfibio, y 3 helicópteros. Para ese entonces, ya había comenzado el incendio en el Parque Nacional Nahuel Huapi, que hasta ayer seguía activo, y estaba a punto de descontrolarse el incendio en El Bolsón.

El trámite administrativo había arrancado en octubre del año pasado, cuando el Plan de Manejo del Fuego todavía dependía de la Jefatura de Gabinete. A fin de año, a través del decreto 1136/2024, esa dependencia pasó a la órbita del Ministerio de Seguridad, algo similar a lo que había ocurrido durante el gobierno de Mauricio Macri. Sin embargo, la contratación de los medios aéreos siguió el trámite formal y pasó por la firma de Vidal de Lamas, que dependía del secretario de Ambiente, Deportes y Turismo, Daniel Scioli.

Como se trató de una contratación de emergencia, se hizo por apenas cuatro meses, sin posibilidad de prórroga. Según la documentación a la que accedió este medio, el plazo vence el 17 de mayo, cuando comienza la temporada baja de incendios.

“Ana sabía mucho del tema pero no se bancó las presiones”, reaccionaron ayer en la Casa Rosada en defensa de la ex funcionaria. Las mismas fuentes afirmaron que está garantizada la continuidad de Brom, otro funcionario que llegó de la mano de Guillermo Francos.

La contratación de emergencia se activó en octubre del año pasado cuando las autoridades encargadas por ese entonces del Plan del Manejo del Fuego se dieron cuenta que la licitación de medios aéreos para la temporada alta no alcanzaba. “Quedaron desiertos varios renglones por errores formales en las cotizaciones, por eso salieron a contratar de manera directa”, explicó uno de los involucrados.

El pliego de la licitación 262-0002-LPU24 determinaba los medios aéreos necesarios.

La licitación N° 262-0002-LPU24 apuntaba a contratar seis aviones hidrantes, un avión anfibio, dos aviones observadores, y cuatro helicópteros. Pero no se logró llegar a ese número por fallas en las cotizaciones de las empresas.

La flota completa recién se conformó a fines de enero, con los incendios en su máximo esplendor. “Ahora estamos trabajando con casi 20 medios aéreos, más los que aportan las provincias, que son los principales responsables de combatir los incendios”, advirtió un brigadista que sigue trabajando en el Sur.

Anoche, el incendio en El Bolsón estaba contenido. Ahora las miradas apuntan a los focos en los parques nacionales Nahuel Huapí y Lanín.

Los incendios quedaron a cargo de Bullrich

El traspaso del Plan Nacional del Manejo del Fuego a manos del Ministerio de Seguridad comenzó a fines de diciembre pero todavía no terminó. De hecho, los brigadistas siguen cobrando desde la Secretaría de Medio Ambiente, que depende de la Jefatura de Gabinete.

Esta semana se oficializó el traspaso de la Dirección Nacional de Manejo del Fuego, que quedó bajo la órbita de la Subsecretaría de Apoyo Federal a Emergencias de la Secretaría de Articulación Federal.

“La precitada transferencia comprende las unidades organizativas que le dependen a dicha Dirección Nacional, como así también los créditos presupuestarios, bienes, personal y dotaciones vigentes a la fecha y el personal con su actual situación de revista y los Niveles de Funciones Ejecutivas previstos en el Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008″, aclara el decreto 81/2025.

El traspaso se completó con un viaje de la ministra Patricia Bullrich, y su par de Defensa, Luis Petri, a la zona de El Bolsón. En ese acto, la titular de Seguridad anunció la creación de una Agencia Federal de Emergencias para atender todo tipo de desastres climáticos. “Necesitamos más medios y menos estructuras”, lanzó Bullrich rodeada de brigadistas.

El Gobierno también apuntó al “líder de la RAM”, Facundo Jones Huala, por los incendios. Y amenazó con endurecer las penas. “Si se enfocan en el que prendió el fuego, no atacan el problema. El abordaje es ambiental, no policial”, respondió Sergio Federovisky, ex vice ministro de Medio Ambiente, ante una consulta de Infobae.

De fondo, sigue abierto el debate por los recursos y el presupuesto. “Se dejó de usar el Fideicomiso del Fuego que se había conformado en el gobierno anterior. En 2023 significaron 12 mil millones de pesos”, recordó un empresario que suele estar vinculado a las contrataciones oficiales. Ese Fideicomiso se financiaba con un porcentaje de las pólizas de los seguros.