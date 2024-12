Ficha Limpia en Río Negro: no permitirán candidaturas de quienes hayan cometido delitos dolosos

Alberto Weretilneck, gobernador de Río Negro (REUTERS)

“En Río Negro no hay lugar para corruptos”. Así definió el mandatario rionegrino Alberto Weretilneck los alcances de la modificación al Código Electoral que propone que no podrán ser candidatos quienes hayan cometido delitos dolosos e incluso tampoco tendrán la posibilidad de ocupar cargos partidarios mientras dure su condena.

Se trata del primer proyecto de Ficha Limpia que no sólo contempla delitos de corrupción y en perjuicio del patrimonio público, sino también los de índole privada.

La propuesta, que inicia el recorrido parlamentario en la Legislatura Provincial, plantea modificar dos artículos de la Ley N° 2431 relacionada con el Código electoral y de Partidos Políticos.

“Quienes hayan cometido delitos dolosos, quedarán inhabilitados para ser candidatos a cargos electivos, es una manera de mejorar la calidad institucional de la provincia”, aseveró el gobernador a través de la red social X.

Se trata de una iniciativa única en su tipo a nivel nacional, ya que contempla todos los delitos dolosos, alcanzando así incluso a delitos menores contra las personas y no solamente contra la Administración Pública, como es el caso de los demás proyectos conocidos hasta el momento.

La iniciativa contempla que no podrán ser candidatas y candidatos a cargos públicos electivos, ni ser designados para ejercer cargos partidarios las personas condenadas por delitos dolosos con sentencia judicial en segunda instancia, por el plazo que dure la condena, computado a partir del momento en que el tribunal de impugnación provincial dicte la sentencia confirmatoria o habiendo quedado la sentencia penal firme cuando la persona imputada no interpusiera impugnación. Quedan exceptuados los condenados por delitos contra el honor, es decir, calumnias e injurias (Título II, Libro Segundo del Código Penal).

Tampoco podrán aspirar a cargos electivos quienes hayan sido inhabilitados por juicio político u otro procedimiento como expulsión, destitución, remoción e inhabilitación del cargo o la función pública.

En la presentación, Weretilneck consignó otras propuestas de Ficha Limpia presentadas por otros partidos políticos.

El legislador de la bancada del PRO, Juan Martín, avaló la presentación del mandatario provincial y aseguró que “este es un gran paso para limpiar la política. Creo, y lo sostengo, que la política no tiene que ser un aguantadero”.

Dijo además que se siente “satisfecho por haber conseguido lo que peleamos durante tantos años. Este logro no es solo mío, sino de todos los ciudadanos que pusieron Ficha Limpia en la agenda pública”. Adelantó su acompañamiento a la iniciativa y vaticinó que se tratará en única vuelta y la modificación será aprobada antes de fin de año.

Ficha Limpia, afuera de las extraordinarias en el Congreso nacional

La Cámara de Diputados, sin quórum en el último intento para tratar Ficha Limpia

El gobierno nacional convocará este jueves a sesiones extraordinarias del Congreso para debatir seis proyectos del 5 al 27 de diciembre. A pesar de la presión de sectores aliados de la oposición y de los gobernadores, en el temario no están incluidos el Presupuesto 2025 y la ley de Ficha Limpia, que impide que los condenados por corrupción sean candidatos a cargos nacionales.

El presidente del bloque PRO en Diputados, Cristian Ritondo, manifestó en las últimas horas su malestar con La Libertad Avanza por las trabas para tratar la iniciativa: “Lo que más duele es que nos quedamos pedaleando en el aire”, sostuvo.

“Si a nosotros la semana anterior nos decían que el Gobierno, por estrategia, no lo quiere acompañar, uno puede decir si tienen o no razón, pero no hubiéramos llegado a una sesión teniendo la expectativa que sea una sesión de minoría. Lo que más duele de esto, además que no haya salido la ley, es que nos quedamos pedaleando en el aire”, planteó el legislador ayer, durante una jornada para analizar “los desafíos de la transparencia electoral: Boleta Única y Ficha Limpia”, junto a Silvia Lospennato y la intendenta de Vicente López, Soledad Martínez, entre otros dirigentes del PRO.