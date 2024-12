Milei se reunió con Lara Trump en la cena de la CPAC Argentina: le entregó un reconocimiento y realizó el clásico baile del presidente electo de EEUU

Milei recibió un premio de Lara Trump e hizo el baile del futuro presidente de Estados Unidos

La Conferencia de Acción Política Conservador (CPAC), el foro que reúne a las expresiones políticas de derecha con más convocatoria del mundo, confirmó este martes la lista de oradores y los horarios del encuentro que se llevará a cabo por primera vez en la Argentina, que tendrá la participación de dirigentes de Estados Unidos, Brasil, México, España y Hungría. Este martes por la noche, en la cena de gala, el jefe de Estado nacional recibió un reconocimiento por parte de Lara Trump, vicepresidente del Comité Nacional Republicano y esposa de Eric Trump, hijo del futuro presidente norteamericano y quien está a cargo de conducir la corporación familiar.

El evento, en el que este miércoles Milei realizará un discurso, servirá como el escenario para que el presidente argentino confirme su alineamiento irrestricto con el futuro gobierno de Donald Trump y proyecte nuevamente su liderazgo al ámbito internacional.

Milei junto a Lara Trump

La apertura del encuentro de mañana estará a cargo, a partir de las 11, de Matt y Mercy Schlapp, presidente y anfitriona de CPAC Estados Unidos, respectivamente, y tendrá como oradora inicial a Lara Trump. Será la primera de una treintena de expositores que estarán en el evento, que tendrá lugar en el Hotel Hilton de Puerto Madero. Los organizadores informaron que continúa abierta la inscripción.

El Presidente Javier Milei en la Conferencia de Acción Política Conservadora, CPAC, junto a Lara Trump, José Mallea, Matt Schlapp, Mercy Schlapp, Soledad Cedro y Barry Bennett (Presidencia de la Nación)

Durante el evento, Lara Trump recibió una plaqueta denominada “Premio Domingo Faustino Sarmiento” por parte de Milei y a modo de reconocimiento de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC). Luego del reconocimiento, ambos posaron para la foto y de manera distendida, el mandatario celebró frente a cámara.

En el video que encabeza esta nota, se ve a Milei entregando la distinción y junto con Lara, y demás dirigentes internacionales; no solo posaron con los pulgares hacia arriba tal cómo suele hacerlo el Presidente argentino, sino que también realizaron el baile que caracterizó a Donald Trump durante su campaña presidencial.

Placa de reconocimiento entregada a Lara Trump

De esa manera, el mandatario se mostró distendido junto a los distintos dirigentes que participarán del evento. De hecho, en el video difundido se lo puede ver sonriendo y hablando con mucha confianza en la jornada previa al foro que iniciará mañana.

Luego del discurso a cargo de Lara Trump durante la apertura del foro, Soledad Cedro presentará mensajes del empresario estadounidense Steve Bannon y del ex presidente brasileño Jair Bolsonaro, dos figuras clave del movimiento de la nueva derecha global. Ambos líderes, conocidos por su apoyo a políticas de corte conservador, compartirán sus discursos a través de este formato en el evento que se celebra en Buenos Aires.

Tras la presentación de los videos, Santiago Abascal, presidente de VOX España será el orador principal en el auditorio; seguido por Agustín Laje, quien es presidente de la Fundación Faro. Antes de la intervención de Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, se llevará a cabo un panel centrado en Hungría, gobernada por Viktor Orbán, un líder de la derecha que ha mantenido buenas relaciones tanto con el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, como con el presidente ruso Vladímir Putin.

Javier Milei durante la entrega del reconocimiento a Lara Trump

Dicha mesa será moderada por Mercy Schlapp y contará con la participación de Blogarka Illes, integrante de la Asamblea Nacional húngara, y Valj Farkas, ex funcionario y referente del CPAC en ese país. Este panel se presenta como una oportunidad para profundizar en las dinámicas políticas y las relaciones internacionales de Hungría bajo el liderazgo de Orbán.

A lo largo de la jornada, más de treinta oradores estarán presentes en el foro. Por la tarde se espera la exposición de Ben Shapiro, abogado de Harvard y presentador de Ben Shapiro Show, como así también Kari Lake, candidata a senador por Arizona del Partido Republicano.

En el marco del encuentro, se llevará a cabo un panel sobre América Latina con la participación de destacadas figuras políticas y empresariales de la región. Entre los expositores estarán Branko Marinković, ex presidente del Comité Pro Santa Cruz; el diputado uruguayo del Partido Nacional, Pablo Viana; el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga; el productor de Sound of Freedom y referente político mexicano, Eduardo Verástegui; y el diputado chileno del Partido Republicano, Fernando Sánchez Ossa; entre otros.

Milei fue agasajado con una versión de la canción “Trump won and you know it”

La canción de Javier Milei que sonó en la cena de CPAC

Durante la cena de la CPAC Argentina, la cantante texana Natasha Owen interpretó una canción tradicional estadounidense con una letra adaptada para rendir homenaje al presidente Javier Milei. Este evento se llevó a cabo como antesala del foro conservador que comenzará este miércoles. La canción, que incluye frases como “Milei won and you know it” y el conocido lema del presidente “¡Viva la libertad, carajo!”, fue recibida con entusiasmo por los asistentes, quienes ovacionaron a Owen al finalizar su actuación.

La anfitriona de la CPAC, Mercy Schlapp, presentó a Owen quien re versionó la canción que fue lanzada originalmente en 2020, y se ha convertido en un símbolo de la campaña de Donald Trump. En una de sus estrofas, la cantante predice la victoria de Trump en las elecciones de 2024, un hecho que se concretó el 5 de noviembre de ese año. La adaptación de la canción para Milei refleja el apoyo y la admiración que el mandatario argentino ha recibido en ciertos círculos conservadores.

La CPAC Argentina es un evento significativo en el ámbito político, ya que reúne a figuras destacadas del conservadurismo para discutir y promover sus ideales. La participación de Owen y la adaptación de su canción para Milei subrayan la conexión entre los movimientos conservadores de Argentina y Estados Unidos.