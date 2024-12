Lara Trump inauguró la CPAC: “La Argentina y los Estados Unidos están listos para dejar atrás décadas de fracasos”

Lara Trump en el CPAC Argentina

Al exponer en la reunión en Buenos Aires de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC, por sus siglas en inglés), Lara Trump aseguró que, tras el triunfo de Javier Milei y de Donald Trump, “la Argentina y los Estados Unidos están listos para dejar atrás décadas de fracasos”

La nuera del futuro presidente de los Estados Unidos, y vicepresidente del Comité Nacional Republicano, comenzó con algunas palabras en español y, luego, destacó el liderazgo del libertario, a quien comparó con su suegro, que será el próximo mandatario norteamericano.

”El establishment y los medios de comunicación hicieron las campañas de los dos imposibles; los analistas predecían, obviamente, que iban a perder las elecciones”, remarcó.

La dirigente destacó además la gestión que está llevando adelante la Casa Rosada para eliminar regulaciones e impuestos: “Este es el cambio que la gente votó y es el cambio que se merece, porque todos sabemos que cuando los políticos no sirven a la gente, se están sirviendo a ellos mismos”, agregó.

Lara Trump (Maximiliano Luna)

En otro tramo de su discurso, la referente del Partido Republicano aseguró que los conservadores “no son extremistas”, sino que son “patriotas luchando por el bienestar de sus naciones y de sus familias”.

“Está claro. En América, los demócratas trataron de dejar a Donald Trump afuera de la pelea; lo vimos en Brasil, con Bolsonaro, y es el mismo juego, el mismo enemigo de la democracia. La solución de corto tiempo es continuar peleando”, indicó.

“Así que, cada vez que traten de callarnos, nuestras voces se harán más fuertes. Nosotros somos la gente tratando de construir el sueño y estamos poniendo de pie a nuestros países. Juntos, nuestras naciones, América y la Argentina, van a inspirar al mundo. Mientras la Argentina se levanta, América se levanta; mientras nosotros prosperamos, ustedes prosperan, y desde La Pampa hasta el Cañón de Colorado, vamos a hacer a nuestros países grandes de nuevo”, cerró.

El evento comenzó con la interpretación del himno nacional argentino por parte del reconocido cantante Raúl “El Negro” Lavié, y luego el estadounidense, de la mano de la texana Natasha Owens, que en la cena de gala del martes reversionó su hit “Trump son and you know it”, para homenajear a Javier Milei.

Matt y Mercy Schlapp (Adrián Escandar)

A continuación, Matt y Mercy Schlapp, presidente y anfitriona de CPAC, respectivamente, dieron la bienvenida a los presidentes y pidió un “viva” por Estados Unidos, la Argentina e Israel, para después asegurar que el objetivo del organismo es “avanzar con la libertad, proteger a las familias y vencer al comunismo”.

”A los comunistas, a los socialistas, a los marxistas, tenemos que frenarlos, tenemos que hacer que dejen de meter a sus enemigos políticos en la cárcel”, señaló el primero de ellos, para nombrar luego los ejemplos de Trump y de Jair Bolsonaro, que enfrentaron causas judiciales luego de sus administraciones.

Más de mil personas se acercaron para escuchar las primeras disertaciones del evento internacional que reúne a los principales referentes de la nueva derecha mundial y que en esta oportunidad se realiza en la capital argentina.

Por la sala ubicada en la planta baja del Hotel Hilton, en pleno barrio porteño de Puerto Madero, también aparecieron algunos políticos, como la ex diputada Cinthia Hotton y el legislador de la ciudad de Buenos Aires por Republicanos Unidos, Yamil Santoro, entre otros.

Lara Trump fue la primera oradora del encuentro (Maximiliano Luna)

Además, en el encuentro había algunos referentes libertarios, como el periodista e influencer Franco Iván Jeremías Antunes Puchol, conocido en las redes sociales como “Fran Fijap“, periodistas de varios países, empresarios locales y espectadores mejicanos y norteamericanos

Algunas de las personas del público llevaban gorras de “Make America Great Again“ (Hagamos a América Grande Otra Vez, en español), el eslogan de campaña de Trump, tanto para su primera gestión, como para la nueva que comenzará en enero.

En una de las esquinas del salón, los organizadores montaron un stand de la Fundación Faro, que es liderada por Agustín Laje, en la que se vendían los libros del escritor de derecha, así como también la biografía de Javier Milei escrita por Nicolás Márquez y Marcelo Duclós.

El Presidente será el encargado de cerrar la conferencia a las 19:00, aunque el horario podría variar debido a las demoras que se generaron al inicio de las exposiciones, que comenzaron más demoras media hora más tarde de lo previsto.