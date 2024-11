El secretario de Culto Nahuel Sotelo y legisladores participan en Madrid de una Cumbre por la libertad y la vida

Imagen de archivo de una anterior edición de la Cumbre Transatlántica Por la libertad y la cultura de la vida

La VI Cumbre Transatlántica “Por la libertad y la cultura de la vida”, organizada por Political Network for Values (PNfV - Red Política por los Valores) ha reunido en el Senado de España a delegaciones de más de 40 países que el 1° y 2 de diciembre reafirmarán su compromiso con esos principios.

En representación de la Argentina serán conferencistas Nahuel Sotelo, secretario de Culto y Civilización y el diputado nacional, Nicolás Mayoraz.

“Son más de 200 líderes políticos y cívicos de Europa, América y África que vienen a Madrid convocados por los valores que promovemos y defendemos en nuestra red, en especial, la libertad y la cultura de la vida”, afirmó Lola Velarde, directora ejecutiva de la Red. “Creo que la gran respuesta a nuestra convocatoria prueba que la agenda de valores que impulsamos es positiva, humanizadora y transversal, capaz de sumar a políticos de culturas y sensibilidades diversas, porque parte del reconocimiento de la infinita dignidad de todo ser humano, en todas las etapas de su desarrollo”, agregó.

Además de Argentina, entre los países que han enviado delegaciones se encuentran: Austria, Bélgica, Brasil, Bulgaria, Canadá, Chile, Colombia, Croacia, República Dominicana, Francia, Alemania, Hungría, Italia, Kenia, Malawi, México, Marruecos, Nigeria, Panamá, Paraguay, Polonia, Portugal, Rumania, España, Sierra Leona, Suiza, Uganda, Ucrania y Venezuela.

“El objetivo de la cumbre en Madrid es lanzar un claro mensaje en favor de la libertad y de la cultura de la vida. Las verdaderas democracias tienen como fundamentos irrenunciables la libertad y el respeto a la dignidad humana, del cual nace una cultura de la vida. Libertad y cultura de la vida están en los cimientos de nuestra civilización”, señaló Velarde. “Cuando escogimos el tema de esta cumbre -explicó-, contemplábamos con preocupación que en muchos países no solo se pretende cancelar el derecho a la vida, sino también el derecho a defenderla. La oposición que enfrentamos recientemente para su celebración solo confirma que la cumbre es más necesaria que nunca”.

Estaba aludiendo de este modo al intento del gobierno socialista de España y de diversos partidos de izquierda por cancelar la realización de la Cumbre en el Senado. Por caso, luego de que sus representantes en la cámara alta española aprobaran junto a sus colegas la autorización para la realización de la cumbre, el portavoz adjunto del Grupo Socialista en el Senado, Alfonso Gil, pidió cerrar las puertas de la Cámara Alta a un evento que congrega a políticos y legisladores democráticamente elegidos en tres continentes por el sólo hecho de que defienden, de forma pacífica y respetuosa, posturas diferentes a la suya. Curiosamente, para fundamentar esta cancelación, Gil argumentó que los actos que se celebren allí deben ser “inclusivos, que respeten a toda la sociedad porque el Senado debe ser la casa de todos y de todas”.

El programa

La cumbre que comienza este domingo 1° contará con 8 paneles que tratarán el desafío de la libertad en las democracias actuales, la posibilidad de un cambio de rumbo hacia una cultura de la vida, el reto demográfico y la necesidad de colocar a madres, niños y familias en el centro de las políticas públicas.

También se abordarán las libertades de expresión y religiosa como pilares del orden democrático, la libertad de educación como derecho fundamental, el cuidado a la vida en sus expresiones más vulnerables, y la necesidad de una labor articulada para afirmar la dignidad humana y los derechos universales.

Los ponentes

Participarán como conferencistas: Nahuel Sotelo, secretario de Culto y Civilización de Argentina; Márton Ugrósdy, subsecretario de Estado de la oficina del Primer Ministro de Hungría; los miembros del Parlamento Europeo Kinga Gal, de Hungría; Stephen Bartulica, de Croacia; Nicolas Bay, de Francia; Paolo Inselvini, de Italia; Margarita de la Pisa, de España; y Serban-Dimitrie Sturdza, de Rumania.

Las senadoras Paola Holguín y Karina Espinosa, de Colombia y los senadores Eduardo Girão, de Brasil; y Fernando Carbonell, de España. Así como Javier Puente, director de Innovación del Gobierno de Cantabria, España.

El congresista estadounidense Andy Harris, y los parlamentarios Nikolas Ferreira, de Brasil; Stephan Schubert, de Chile; Nicolás Mayoraz, de Argentina; Rogelio Genao, de República Dominicana; Maddalena Morgante e Ylenja Lucaselli, de Italia: Ignacio Garriga, de España; Rita Maria Matias, de Portugal; Gudrun Kugler, de Austria; Lörinc Nacsa, de Hungría; Krzysztof Bosak y Krzysztof Szczucki, de Polonia; Lucy Akello, de Uganda; y Ashems Songwe, de Malawi.

También John Crane, miembro del Senado de Indiana; y Kerri Seekins-Crowe, miembro de la Cámara de Representantes de Montana, ambos de Estados Unidos; y Samuel Sam, embajador para la paz del Gobierno de Sierra Leona.

Intervendrán también los especialistas: Jay Richards y Grace Melton investigadores de Heritage Foundation; María Calvo, profesora de la Universidad Carlos III, de España; Carmen Fernández de la Cigoña, director del Instituto para Estudios de la Familia del CEU; Calum Miller, médico e investigador inglés, el analista marroquí Hafid el Hachimi, investigador de la Carleton University, de Canadá, y Gregor Puppinck, Director del European Center for Law and Justice.

Jaime Mayor Oreja, ex ministro del Interior de España, será el anfitrión de la Cumbre

Y los líderes cívicos de organizaciones aliadas: Ádám Kavecsánszki, presidente de la Foundation for a Civic Hungary; Péter Törcsi, director operativo del Center for Fundamental Rights; Brian Brown, presidente de la International Organization for the Family; Neydy Casillas, vicepresidente del Global Center for Human Rights; Valerie Huber, presidente del Institute for Women’s Health; Sharon Slater, presidente de Family Watch International; Stefano Genarini, vicepresidente del Center for Family and Human Rights; Elio Gallego, director del Centro de Estudios, Formación y Análisis Social – CEU-CEFAS, Jerzy Kwaśniewski, presidente de Ordo Iuris – Institute for Legal Culture; Guillermo Morales, asesor jurídico de Alliance Defending Freedom; Bernard García Larraín, coordinador de la Declaración de Casablanca, y Rodrigo Iván Cortés, presidente del Frente Nacional por la Familia y secretario general de PNfV.

El evento será presidido por José Antonio Kast, presidente de PNfV, y tendrá como anfitrión a Jaime Mayor Oreja, presidente de honor de nuestra Red y exministro de Interior de España.

La PNfV es una red internacional de políticos activamente comprometidos con la promoción y la defensa de la vida, la familia y las libertades. Las Cumbres Transatlánticas son una piedra fundamental para la Red. En ellas se reúnen presencialmente políticos y líderes cívicos de América, Europa y África para estrechar lazos, intercambiar perspectivas, compartir experiencias y buenas prácticas, y construir sinergias para hacer avanzar una agenda común de valores. Se celebran, normalmente, cada dos años.

Las cumbres se realizan en sedes parlamentarias. La primera Cumbre se realizó en la sede de la Organización de las Naciones Unidas, New York, en 2014; le siguieron otras en el Parlamento Europeo, Bruselas, en 2017; en el Capitolio de Colombia, Bogotá, en 2019; en la Academia Húngara de las Ciencias, Budapest; y, el año pasado, de nuevo en la sede de la ONU en Nueva York, con motivo de los 75 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos.