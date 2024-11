Duro descargo de Silvia Lospennato, la autora del proyecto de Ficha Limpia: “Los corruptos y los terroristas están festejando hoy”

Video: el descargo de Silvia Lospennato luego de que se cayera el debate por el proyecto de Ficha Limpia

Una vez más, fracasó el intento del PRO de debatir en la Cámara de Diputados el proyecto de “Ficha Limpia”, que le impide a las personas condenadas por corrupción ser candidatas en las elecciones. La propuesta perderá estado parlamentario, y para llegar al recinto deberá atravesar nuevamente el trámite legislativo ordinario.

La autora del proyecto, Silvia Lospenatto, planteó su enojo contra los legisladores que se habían comprometido a facilitar la discusión y no estuvieron esta mañana en la Cámara baja.

“Supongo que los corruptos van a estar festejando hoy. También van a festejar los terroristas que no van a poder ser juzgados porque no se aprobó el juicio en ausencia (otro proyecto que se iba a discutir en esta sesión). Van a festejar todos los delincuentes que van a poder seguir robando, entrando y saliendo de las cárceles porque no se aprobó la reiterancia. Pero todos sabemos que esta sesión se cayó porque la impunidad es muy poderosa en la Argentina, muy poderosa”, aseguró Lospennato en el inicio de su discurso.

Y continuó: “Tengo la confirmación por escrito de quiénes iban a venir de cada bloque porque no nos comemos más el verso. No creemos en las casualidades ni en los imprevistos. La semana pasada, con buena fe, creí que efectivamente había diputados que habían tenido imprevistos. Y la verdad, tengo que decir que hoy me siento burlada, para no decir una mala palabra”.

La frase alude a otro intento fallido que hubo la semana pasada para discutir el mismo proyecto. El miércoles de la semana pasada, hubo 128 diputados presentes y el PRO quedó a una presencia de lograr el quorum. Como hubo legisladores que faltaron porque estaban enfermos o tuvieron emergencias de último momento, se creía que este jueves el partido de Mauricio Macri lograría los consensos necesarios para iniciar el debate. Pero no sucedió.

(Adrián Escándar)

“¿Los diputados que no vinieron creen que los corruptos merecen impunidad? ¿Los diputados que no vinieron creen que los corruptos tienen que tener fueros? ¿Los diputados que no vinieron creen que van a poder seguir haciendo política en el reino de la impunidad? Pero les voy a decir una cosa: la gente ya cambió. No importa que acá no los estemos representando, la gente ya cambió y la gente va a juzgar a los que sean cómplices de la impunidad”, agregó.

“Los juicios de corrupción llegan a condena solamente en el 2% de los casos. Nadie investiga el poder. Somos un país pobre, somos un país con pocas esperanzas de progreso porque dejamos que nos gobiernen los corruptos, las castas de todo. Sindical, empresaria, política... que no representan a un pueblo sufrido que quiere salir adelante. Pero ese pueblo sufrido, que quiere salir adelante, se los va a decir en las urnas”, dijo. “Acuérdense que no va a quedar así para los ciudadanos -continuó-. Los ciudadanos van a mirar con lupa quiénes son los que hoy no vinieron a este recinto para garantizarles impunidad a los corruptos. Ellos no merecen representar al sagrado pueblo argentino”.

El descargo del resto de los legisladores presentes

En sintonía con la referente del PRO, varios diputados afines al oficialismo se expresaron por la minoría, tras el fracaso de la sesión. Apuntaron contra la ausencia de sus colegas y los acusó de favorecer la impunidad. Incluso, varios se dirigieron explícitamente hacia la bancada libertaria.

Oscar Zago, del Movimiento Integración y Desarrollo (MID), expresó su frustración con la situación. “Nuevamente, algunos nos vamos con un trago amargo. Nuevamente, defraudamos a la población y a los que no votaron. Nuevamente, algunos que se llenaban la boca de que la casta tiene miedo, la casta dejó de tener miedo”, dijo, y remató: “Como pasa siempre, la ficha quedó sucia”. “Espero que el año que viene nos encuentre nuevamente con la voluntad de darles a los ciudadanos la oportunidad de tener la ficha limpia”, finalizó.

Desde la bancada del PRO, también se pronunció la legisladora Sabrina Ajmechet, quien lamentó el fracaso de la propuesta. Dijo que la intención “no era proscribir a nadie”, sino garantizar que quienes tuvieran dos condenas por corrupción no pudieran ser candidatos. “Lo que queremos es que no haya corruptos representando políticamente a nadie”, expresó Ajmechet.

“Nos duele que no haya habido quorum para Ficha Limpia, pero también duele un montón que un reclamo histórico no solo de la comunidad judía, sino de toda la sociedad argentina, como es el Juicio en Ausencia, de quienes sabemos quiénes fueron los autores materiales de atentados que sufrimos todos los argentinos, hoy sigan paseándose por sus países tranquilos, defendidos por la República terrorista de Irán y por quienes hoy no ayudaron a que tengamos una figura que necesitamos como es el juicio en ausencia”, cuestionó.

(Adrián Escándar)

Manuel Ignacio Aguirre, del bloque Democracia para Siempre, de Corrientes, lamentó la falta de compromiso de los legisladores del oficialismo que habían mostrado su apoyo previamente al proyecto. “Lamentablemente, seguimos con ese criterio de que no me importa la ética, la moral y el pueblo. Nos hubiese gustado que todos los legisladores de La Libertad Avanza que decían que venían a luchar contra la casta estuvieran presentes. Sin embargo, no están todos. ¿Dónde están?”, manifestó Aguirre, señalando la contradicción entre lo prometido y la falta de acción en el Congreso.

Paula Oliveto, de la Coalición Cívica, también destacó que “ganó la impunidad”. “El pacto más asqueroso de la democracia. Cínicos que dicen que les importa luchar contra la corrupción y negocian en despachos oficiales no dar quorum para ficha limpia, reiterancia y juicio en ausencia. Hoy los corruptos, los narcos y los terroristas están festejando”, dijo.

En el recinto, amplió: “Tenemos conocimiento de cómo actúa la casta y la política en serio. Ese poder corporativo que negocia en despachos oficiales y no puede demostrar a la sociedad. Eso no es patrimonio de un solo partido, muchos de los que fuimos en la lista de Juntos por el Cambio tampoco están. Yo me hago cargo de mi historia. Háganse cargo de que siendo gobierno, habiendo negociado tantas leyes, porque no son minoría: acá ustedes construyen muy fácil la mayoría. Déjense del cuentito del pastorcito de que son minoría, hay muchos que sistemáticamente votan con ustedes y no hicieron ningún esfuerzo para que vinieran hoy, ni sus propios compañeros”.

(Adrián Escándar)

Por su parte, Lisandro Almirón, de La Libertad Avanza, también expresó su rechazo a la ausencia de muchos legisladores: “Rechazamos rotundamente la ausencia de muchos legisladores que deberían estar debatiendo una norma tan importante para el país. No quiero dejar de señalar, junto a la presidencia de este cuerpo, la enorme responsabilidad de darle el marco de institucionalidad a un país que lo dejaron devastado”. Almirón destacó el apoyo recibido de otros bloques, aunque criticó a aquellos que ahora arremeten contra su bloque, y aseguró que, aunque no se agotó la discusión en esta sesión, seguirían luchando por mejorar la situación del país.

De haberse aprobado, el proyecto de “Ficha Limpia” habría impedido a la expresidenta Cristina Kirchner postularse a las elecciones legislativas de 2025, debido a sus condenas por corrupción. Aunque la exmandataria aún no ha anunciado su intención de presentarse, ha estado realizando diversas actividades en la provincia de Buenos Aires, lo que ha generado especulaciones sobre su posible candidatura.