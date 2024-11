Agustín Romo respaldó a Javier Milei tras su crítica a Victoria Villarruel: “Ella no acompañó o quiso marcar agenda propia”

Romo se pronunció sobre el alejamiento entre Milei y Villarruel

Luego de que el presidente Javier Milei blanqueara su distanciamiento político con la vicepresidente, Victoria Villarruel, por su presunta cercanía a la casta, el jefe del bloque de La Libertad Avanza (LLA) de la Cámara de Diputados de Buenos Aires, Agustín Romo, apoyó las declaraciones públicas del líder libertario al sentenciar que “como vicepresidente tiene un rol institucional, en el cual ella tiene que presidir el Senado, y también tiene el rol de defender la agenda el presidente”. La tensión entre la fórmula presidencial ganadora era tratado como un mero rumor, aunque en el espacio político y en las redes sociales varias actitudes de la titular del Senado ya habían sido puesto bajo observación.

Desde hace varios meses que en los pasillos se hablaba de un presunto enfrentamiento entre Milei y Villarruel producto de la falta de participación de la fundadora del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv) en actos públicos. El silencio sepulcral fue roto por el mismo jefe de Estado, quien confirmó que “Villarruel no tiene ningún tipo de injerencia en la toma de decisiones. No participa de las reuniones de Gabinete. Decidió no participar”. A pesar de que no precisó hace cuánto que la segunda al mando dejó de formar parte de su círculo cercano, sí deslizó que la decisión habría sido tomada “hace mucho tiempo”.

Aunque el mandatario reconoció que “el diálogo es lo que se necesita institucionalmente para cumplir con nuestros roles”, se diferenció de la postura política que sostendría la vicepresidente. “Ella en su visión, en muchas de las cosas que nosotros hacemos está más cerca del círculo rojo, de lo que ella llama la alta política, y lo que nosotros llamamos la casta”, arremetió. Una postura que también fue rechazada por Romo, tras reprochar: “Ella dice que se siente fascinada por la alta política, yo no me siento fascinado. Todo lo contrario, no me gusta, me producen asco”.

Pese a que el diputado bonaerense consideró que no podía tildarse a Villarruel de traidora, reconoció que “hubo momentos claros donde ella no acompañó o quiso marcar agenda propia”. Durante una entrevista para el programa Verdad Consecuencia, por TN, el dirigente enfatizó que el problema de raíz sería la falta de apoyo que la titular del Senado habría mostrad a la agenda de gobierno en los últimos meses. “La gente votó al presidente Milei, entonces hay que acompañar al presidente Milei. Si me creo que soy diputado provincial porque la gente me votó a mí porque vio mi cara en la boleta soy bastante un nabo”, reflexionó.

El diputado provincial aseguró que la vicepresidente no acompañó la agenda de Milei (@VickyVillarruel)

“Todos nosotros que somos electos de La Libertad Avanza fuimos electos gracias a que Javier Milei nos honró con formar parte de su espacio y formar parte de su boleta”, subrayó Romo al plantear que “la vicepresidente no es ajena a esa situación”. De esta manera, enfatizó que “como vicepresidente tiene un rol institucional en el cual ella tiene que presidir el Senado y también tiene el rol de defender la agenda el presidente”. Asimismo, evaluó que las actitudes de la vicepresidente habrían provocado malestar entre los votantes libertarios porque eligieron votar por una agenda política que va en contra de la casta.

Por otro lado, el jefe del bloque libertario en la provincia de Buenos Aires respondió a los cuestionamientos sobre Las Fuerzas del Cielo, la agrupación aliada a LLA que se autodenominó como su “brazo armado”, para señalar que el discurso había sido sacado de contexto. Al repasar el discurso que se difundió del acto de presentación celebrado en la localidad de San Miguel, aseguró que no se hablaba de armas en forma literal, sino que se trataba de una metáfora para hacer referencia a los celulares y el poder que representan en el siglo XXI.

“Desde los medios de comunicación se tenía más capacidad de daño y ahora creo que gracias al celular se igualó a la gente común con la gente que tiene más capacidad de audiencia”, explicó el legislador al señalar que el cambio en la forma de comunicación podría haber molestado a “muchos periodistas de medios tradicionales porque se encontraron con opiniones que no tenían forma de escuchar”. Por este motivo, reviso cómo fue que se gestó el movimiento libertario, para el cual aseguró que fue vital la existencia de las redes sociales hasta que lograron llegar a los medios tradicionales desde que Milei inició su carrera política.