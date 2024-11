El papa Francisco nombró arzobispo de La Plata a monseñor Gustavo Carrara

Monseñor Gustavo Carrara preside una misa

La arquidiócesis de La Plata tiene nuevo líder: el papa Francisco nombró a monseñor Gustavo Oscar Carrara como su nuevo arzobispo. La designación fue anunciada de manera simultánea en Roma y en Buenos Aires, a través del nuncio apostólico monseñor Miroslaw Adamczyk y de la agencia AICA.

El nuevo Arzobispo de La Plata tiene 51 años, hasta ahora se desempeñaba como obispo auxiliar de Buenos Aires y es reconocido por su trabajo pastoral en las villas de emergencia y su cercanía con las comunidades más vulnerables. En la Conferencia Episcopal Argentina fue recientemente nombrado presidente de la Comisión Episcopal de Cáritas Argentina.

Nacido el 24 de mayo de 1973 en Buenos Aires, Carrara ingresó en 1991 al Seminario Metropolitano Inmaculada Concepción de la arquidiócesis porteña. Se formó en la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires (UCA).

Fue ordenado sacerdote el 24 de octubre de 1998 por Jorge Mario Bergoglio, entonces arzobispo de Buenos Aires y actual papa Francisco, quien ahora vuelve a ser un actor clave en la trayectoria de Carrara.

En cuanto a su trayectoria en el territorio, el nuevo Arzobispo de La Plata ha dedicado gran parte de su vida sacerdotal a trabajar en las villas de emergencia de Buenos Aires: fue vicario parroquial en barrios como Mataderos, Liniers y Belgrano, hasta párroco en comunidades vulnerables como Villa Soldati y la villa 1-11-14 del Bajo Flores.

Entre 2007 y 2017 ocupó roles como vicario episcopal para las villas de emergencia y responsable de la pastoral juvenil, fortaleciendo la presencia de la Iglesia en estos contextos.

Carrara será el 10° arzobispo de La Plata: su antecesor fue Gabriel Mestre, que de manera sorpresiva debió dejar el cargo apenas nueve meses después de haber sido designado. Antes había estado en ese lugar Víctor Manuel “Tucho” Fernández, a quien el papa Francisco trasladó al Vaticano y lo nombró cardenal prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe.

Gustavo Carrara sonríe durante una ceremonia religiosa (imagen de archivo)

De obispo auxiliar a arzobispo

El 20 de noviembre de 2017, el jefe de la iglesia católica nombró a Carrara obispo titular de Tasbalta y auxiliar de Buenos Aires; el 16 de diciembre de ese mismo año fue consagrado por el entonces arzobispo Mario Aurelio Poli.

Durante su tiempo como obispo auxiliar encabezó áreas clave de la arquidiócesis porteña como la pastoral en villas y la educación. Según describe AICA, su enfoque siempre ha estado en atender a los sectores más necesitados.

El nuevo desafío de Carrara es liderar la arquidiócesis de La Plata, creada como diócesis en 1897 por el Papa León XIII y elevada a arquidiócesis en 1934 por el Papa Pío XI, que cuenta con 77 parroquias, 137 sacerdotes, 84 seminaristas mayores y una amplia red educativa con 192 instituciones, y abarca los partidos bonaerenses de Berisso, Ensenada, Magdalena, Punta Indio y La Plata, con una población aproximada de 1.059.000 habitantes, de los cuales el 85% se identifica como católico.

Fuerte renovación de la Iglesia

Los obispos de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) llevaron a cabo la semana pasada un reordenamiento completo de sus autoridades, que deberán conducir a la par del periodo presidencial de Javier Milei.

La renovación, que se formalizó en un lapso de 48 horas, refleja la continuidad de una firme alineación con el magisterio del papa Francisco, que marca un perfil social muy fuerte.

Los obispos reunidos en la 125° Asamblea Plenaria eligieron la Comisión Ejecutiva para el período 2024-2027 a monseñor Marcelo Colombo, arzobispo de Mendoza, como presidente; como vicepresidente 1° fue designado monseñor Ángel Rossi, arzobispo de Córdoba; vice 2°, monseñor César Fernández, obispo de Jujuy; y secretario General, monseñor Raúl Pizarro, obispo auxiliar de San Isidro. En tanto, el obispo auxiliar de Buenos Aires, Gustavo Carrara, fue elegido titular de Cáritasy ahora también arzobispo de La Plata, mientras que el obispo auxiliar de La Rioja, Dante Braida, tendrá a su cargo la estratégica Comisión de Pastoral Social. Y monseñor Jorge González, obispo auxiliar de La Plata, quedó a cargo de la comisión de Educación Católica.

En ese contexto, tras ser elegido jefe de la iglesia por los obispos argentinos jefe de la Iglesia, el titular de la Conferencia Episcopal, Marcelo Colombo habló con Infobae sobre las prioridades de su gestión y la actualidad política.

“La economía no puede explicarlo todo. Las leyes de mercado son escasamente comprensivas de la dinámica realidad humana, que tiene ingredientes o componentes mucho más trascendentes que lo mercantil o lo material. Y esto significa, en todo caso, que una economía no podría nunca prescindir de la dimensión humana de la vida. No podía prescindir de las personas. No podemos pensar en una economía sin la gente adentro. Los ajustes, los necesarios recortes, el ordenamiento también necesario del mapa de los gastos, no puede hacerse a costa de los jubilados o de los más pobres”, postuló en sus primeras horas en el nuevo cargo.