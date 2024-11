Renovación de la Iglesia: los obispos argentinos eligieron a Gustavo Carrara y Dante Braida para dos cargos clave

El obispo Carrara, del movimiento de curas villeros, y el obispo Braida, de La Rioja

El obispo auxiliar de Buenos Aires, Gustavo Carrara, fue elegido esta mañana como titular de Cáritas, mientras que el obispo auxiliar de La Rioja, Dante Braida, tendrá a su cargo la estratégica Comisión de Pastoral Social. Ambos nombres surgieron de la votación que realizaron los 98 integrantes de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) en una casa de retiros de Pilar, en un proceso de renovación inédito en más de una década, según pudo confirmar Infobae.

El primero integra el movimiento de curas villeros y fue nombrado por el papa Francisco, al igual que Braida. Con esta elección, se completan los cargos estratégicos de la Iglesia, luego de que ayer el arzobispo de Mendoza, Marcelo Colombo, fuera elegido presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, en una clara señal de continuidad y alineamiento sin fisuras con el magisterio del papa Francisco.

Como había anticipado Infobae, Colombo encabezaba las preferencias en el seno de la conducción de la Iglesia Católica, mientras que el arzobispo de Córdoba, el influyente Ángel Sixto Rossi, fue elegido vicepresidente 1°, y monseñor César Daniel Fernández, obispo de Jujuy, vice 2°. Como secretario General, un cargo de enorme importancia para la administración de la Iglesia, fue designado monseñor Raúl Pizarro, obispo auxiliar de San Isidro. Las nuevas autoridades de la Comisión Ejecutiva de la CEA fueron elegidas en el marco de la 125ª Asamblea Plenaria de la CEA que se desarrolla en la casa de ejercicios El Cenáculo, del partido bonaerense de Pilar.

Los elegidos asumirán las funciones que concluyen Oscar Ojea, actual presidente de la CEA, que no podía ser reelecto; al igual que monseñor Jorge Lugones (Pastoral Social); monseñor Carlos Tissera, (Cáritas); y el cardenal Mario Poli (Educación). Los tres primeros ya cumplieron los dos mandatos que como máximo está permitido, mientras que el cuarto, al tener condición de “emérito”, no podía ser votado nuevamente para conducir órganos de gobierno de la Iglesia. Todavía no está definido quién asumirá la cartera educativa de la CEA, otra de las posiciones clave de la Iglesia: se estima que podría ir allí el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva.

Perfil de los elegidos

Según informó la agencia católica AICA, Gustavo Oscar Carrara nació en Buenos Aires, el 24 de mayo de 1973, fue ordenado sacerdote el 24 de octubre de 1998 en el estadio Luna Park por monseñor Jorge Mario Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires y elegido obispo titular de Tasbalta y auxiliar de Buenos Aires el 20 de noviembre de 2017 por el papa Francisco. Recibió la ordenación episcopal en la catedral de Buenos Aires, el 16 de diciembre de 2017 por el cardenal Mario Aurelio Poli, arzobispo de Buenos Aires (coconsagrantes: Oscar Ojea, obispo de San Isidro, monseñor Víctor Manuel “Tucho” Fernández, arzobispo rector de la Pontificia Universidad Católica Argentina; monseñor Joaquín Sucunza y monseñor Ernesto Giobando, obispos auxiliares de Buenos Aires). En la arquidiócesis de Buenos Aires, es vicario pastoral para las Villas de Emergencias.

Por su parte, y según indica también AICA, Dante Gustavo Braida nació en Reconquista, Santa Fe, el 18 de julio de 1968, fue ordenado sacerdote el 21 de abril de 1996 en la catedral de Reconquista por el entonces obispo diocesano, monseñor Juan Rubén Martínez. Fue elegido obispo titular de Tanudia y auxiliar de Mendoza el 11 de abril de 2015 por el papa Francisco y ordenado obispo en la parroquia Nuestra Señora de los Dolores y Tránsito de San José de la ciudad de Mendoza, el 12 de junio de 2015 por monseñor Carlos María Franzini, arzobispo de Mendoza. El 13 de diciembre de 2018, el papa Francisco lo nombró obispo de La Rioja, sede de la que tomó posesión el 28 de diciembre. En la Conferencia Episcopal hasta ahora miembro de la Comisión de Vida, Laicos y Familia.