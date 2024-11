Pese al acercamiento por la causa Vialidad, la relación entre Cristina Kirchner y Kicillof se enfría cada vez más

Otros tiempos. Cristina Kirchner y Axel Kicillof en el comienzo del gobierno anterior. En la actualidad no se hablan

Todo sigue igual. La guerra fría continúa. Más allá de los gestos de empatía y defensa de su inocencia que ha tenido Axel Kicillof con Cristina Kirchner, la relación que los une está frizada, en pausa. Y, además, está deteriorada. Aunque en la política los vínculos son fluctuantes. Son las reglas del juego. No suele haber un quiebre del que no se pueda volver. Hay casos puntuales, pero son pocos.

En la última semana el gobernador de Buenos Aires hizo lo que todos esperaban que hiciera y lo que ya había hecho muchas veces durante todo el año pasado. Explicitó una defensa cerrada de la ex presidenta en la causa Vialidad, donde la Cámara Federal de Casación confirmó la condena a seis años de prisión y la inhabilitación para ejercer cargos públicos. Se sumó al discurso uniforme del kirchnerismo: Partido judicial, persecución y proscripción.

No dejó lugar a suspicacias, ni a interpretaciones forzadas. Esa defensa también fue llevada adelante por su gabinete. No hubo grietas respecto a la inocencia de CFK. Lo que podría ser entendido como un gesto de acercamiento concreto a la ex mandataria, es solo una anéctoda más de la sorpresiva pelea que protagonizan la ex presidenta y el gobernador de Buenos Aires. La enemistad más inesperada del peronismo.

“La relación sigue igual que antes. No hay cambios. Pero la pelota la tienen ellos. La pelea está del lado de ellos. No tenemos nada para hacer de este lado. Estamos parados en el mismo lugar de siempre”, fue la definición que eligió un funcionario de estrecho vínculo con Kicillof para describir el momento que se vive en la vida interna del kirchnerismo. El “ellos” al que se refiere engloba a Cristina Kirchner y La Cámpora.

Pocos minutos después de conocer la ratificación de su sentencia en la causa Vialidad, CFK encabezó una recorrida en Moreno

Hay una hipótesis kicillofista que está atada a la unidad política que conforman CFK y la organización de su hijo. En La Plata entienden que hay una decisión manifiesta del camporismo de generar una ruptura en la relación política y personal de Kicillof con la ex presidenta. “Dicen que Cristina está dolida. ¿Por qué? Esa afirmación no tiene asidero, no está basada en un hecho lógico”, sostienen cerca del Gobernador.

En la gobernación desmienten la teoría de la jubilación anticipada de Cristina Kirchner que promociona La Cámpora acusando a Kicillof de ser su promotor, y son reflactarios frente a las acusaciones de traición que se lanzan como misiles desde el campamento ultra K. La mirada sobre los hechos es completamente diferente. Y la percepción sobre las implicancias que este contrapunto tiene para el peronismo, también.

“Hay una decisión tomada, premeditada y trabajada de romper con Axel. Decidieron romper y ser oposición al gobierno de la provincia”. La sentencia la firmó un nombre propio que tiene la confianza del Gobernador. El mensaje a la organización de Máximo Kirchner es terminante y sin fisuras. Decidieron ser oposición interna. En La Plata respaldan esa afirmación con otra definición que explicita el conflicto: “Tenemos más problemas con los intendentes de La Cámpora que con los del PRO o la UCR”.

La factura que tienen guardada en el cajón tiene el nombre del intendente de Lanús, Julián Álvarez, que hace unos pocos días decidió inaugurar casas financiadas por el gobierno bonaerense y lo hizo sin la presencia de Kicillof. Según relatan en la Gobernación, el jefe comunal camporista fue claro con Romina Barrios, la Directora Ejecutiva del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana, la responsable de las políticas de urbanización: “Voy a inaugurar las casas y no voy a recibir al Gobernador”.

El gobernador bonaerense durante el acto que realizó en Berisso el 17 de octubre, por el Día de la Lealtad

En contraposición cuentan que Miguel Lunghi, el radical que gobierna Tandil desde 2003, está esperando para inaugurar una obra vinculada a la educación pública porque quiere que Kicillof esté presente. Lo resaltan como un gesto de coordialidad y sentido común. Una pequeña muestra de que para el kicillofismo los problemas están más adentro del peronismo que afuera. Una foto de la interna inagotable que afecta las bases del kirchnerismo y que no parece tener una resolución a la vista.

“Axel siempre cree que tiene razón. Es inentendible lo que está pasando. Es un gesto de ingratitud muy grande para con Cristina. Dice que sufre sometimiento y él hace lo mismo. No quieren que le discutan. Hace lo que le critica a CFK. No tiene razón de ser”, reflexionó un dirigente camporista con influencia en el armado nacional y que conoce los pormenores de los sinsabores internos que genera la guerra de referentes que tiene el mundo K.

Las acusaciones cruzan de un lado para el otro sin reparos. Ya no existen restricciones autoimpuestas, como en otros tiempos donde contenían el discurso para evitar que la interna explote. El enojo provocó un desmadre de la situación de ambos lados que parece tener solo una puerta de salida: una nueva reunión cara a cara entre Cristina Kirchner y Axel Kicillof. Sin intermediaros.

La reunión en la que la tregua fracasó

El 15 de octubre, a la tarde, en un departamento ubicado en el barrio porteño de San Telmo, el senador nacional Mariano Recalde, integrante de la mesa chica de Lá Cámpora y compañero de colegio del gobernador bonaerense, logró que la ex presidenta y Kicillof se sienten en una misma mesa para intentar limar asperezas.

El encuentro estuvo rodeado por un sinfín de versiones. La reunión se negó y se confirmó. Se dijo que era en el departamento de la ex presidenta ubicado en Recoleta, que era en el Instituto Patria o en el departamento de la hija de CFK. Lo cierto es que la reunión sucedió, duró tres horas y no tuvo un final feliz. No hubo acuerdo ni tregua. Solo caras largas y desencanto.

Axel Kicillof y Cristina Kirchner la última vez que se vieron, en el Teatro Argentino de La Plata (Aglaplata)

Cristina Kirchner le pidió a su ex ministro de Economía que la apoye explícitamente en la disputa por la presidencia del PJ que estaba teniendo con Ricardo Quintela. Kicillof planteó que no podía tirar por la ventana a su par riojano y que tampoco podía pedirle que se baje, porque sino iba a quedar como que era su candidato para el partido. Y no lo era. Si no lo subió, tampoco tenía que bajarlo.

El gobernador bonaerense nunca tuvo dudas de que si había una elección interna, él iba a jugar a favor de la ex presidenta. Pero su falta de contundencia en el pronunciamiento llevó a la ex mandataria, tres días después de la reunión en San Telmo, a acusarlo de estar bancando al “Gitano” en la contienda previa al proceso electoral. “No estamos eligiendo entre San Martín y Belgrano. Me provoca dolor que haya gente que no se defina”, le dijo CFK a los dirigentes presentes en ese encuentro en SMATA se realizó el viernes 18 de octubre.

Un día antes Kicillof había encabezado un acto masivo en Berisso para celebrar el Día de la Lealtad. Y había dejado un mensaje que parte del peronismo lo entendió como un guiño a la ex jefa de Estado, menos La Cámpora: “Los mejores días fueron con Cristina”. Muchos entendieron que era una reivindicación de su figura y liderazgo. En la organización ultra K cayó muy mal porque lo que comprendieron es que hablaba de CFK como parte de la historia y no del presente. Pasado y pisado. Un mismo hecho, dos miradas.

“Axel ese día intentó ponerse por encima de la interna, como si no le importara. Y es una mentira. Está metido y al tanto de todo. Está en la chiquita”, advirtió un kirchnerista duro, que entiende, como también asumen en La Plata, que es necesario que haya una reunión entre los dos para intentar frenar la confrontación de todos contra todos y aclarar las relaciones de poder hacia adelante. Sobre todo porque en seis meses la fuerza política tendrá que tener una estrategia electoral resuelta.

Axel Kicillof junto a Máximo Kirchner y Fernanda Raverta

En el medio del fuego cruzado hay dirigentes del kirchnerismo, incluso del camporismo, que entienden que es necesario trabajar para que haya una tregua y se ordene la interna. Algunos entienden que Kicillof esté molesto por el tironeo permanente de La Cámpora en la gestión, pero creen que no tiene margen para victimizarse porque ocupa un cargo político y de poder que es muy relevante. “Se la tiene que bancar”, repiten en el mundo K. Son las condiciones con las que hay que convivir. Así lo interpretan.

¿Se soluciona la crisis interna si CFK le asegura a Kicillof que el año que viene será parte de la mesa chica donde se tomen las decisiones electorales? ¿El problema es solo la lapicera que digita las candidaturas? ¿O hay incompatibilidad en la forma de gestionar y ejercer el poder que terminó por romper la relación entre el camporismo y Kicillof?

En ambos lados del mostrador aseguran que el inicio del conflicto se remonta al 2019. En el kicillofismo sotienen que La Cámpora no jugó a fondo para la campaña de Kicillof. El mismo reclamo que se les hizo en el peronismo cuando fue la campaña de Daniel Scioli. Aunque la diferencia de kirchnerismo en sangre de los candidatos sea bien marcada. Son imcomparables y la realidad lo deja a la vista.

En la organización de Máximo Kirchner sostienen que el Gobernador armó un gabinete con los propios y que los dejó afuera. Se cerró en un núcleo duro. En el gabinete anterior estaba Fernanda Raverta en el ministerio de Desarrollo y Nicolás Kreplak como número dos de Daniel Gollán en el ministerio de Salud. Dos años después llegaría al frente de la cartera tras la nominación del ministro para ser candidato a diputado nacional.

Cristina Kirchner en su nuevo rol como presidenta del PJ

La crisis que existe en la relación de CFK y Kicillof es la punta de un iceberg enorme que empezó a formarse por lo menos cinco años atrás. No es solo el presente, el armado de listas y los sinsabores de la convivencia, sino también la dificultad de lograr acuerdos internos y los recelos del poder. Los egos, las presiones, las jugadas electorales, los enojos, las promesas incumplidas.

Hay una lógica que en el kirchnerismo no cambia. Los que están debajo de la ex presidenta le deben su lugar, y las sillas por donde pasaron, a su dedo y su decisión. El que no entieda eso e intente desmarcarse sin acuerdo previo, tendrá problemas por delante. A Kicillof lo acusan de ingrato. De desconocer la conducción de quien lo promocionó al lugar donde está. El Gobernador se defiende y apunta a La Cámpora por querer romper su vínculo con Cristina Kirchner. Una historia de reproches, celos y jugadas a dos bandas. Una película que tiene dos formas de contarse y un final abierto.