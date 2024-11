Presupuesto 2025: el último foco de tensión del año parlamentario entre el Gobierno, el PRO y los aliados

Los gobernadores aliados buscarán un dictamen propio del Presupuesto 2025 ante la falta de respuestas del Gobierno

Ver para creer. A pesar del estado de gracia que acompañó el Gobierno en estos días, con una considerable baja de la inflación, un repunte notorio en las encuestas y la iniciativa como bandera política, Mauricio Macri, el PRO y los gobernadores aliados dejaron trascender anoche la decisión de plantarse hasta último momento en la negociación por el Presupuesto 2025 frente a la negativa de Javier Milei y Luis “Toto” Caputo de aceptar algunos de los reclamos de las provincias.

“Está todo mal, la idea es ir con dictamen propio”, aseguró ayer a última hora uno de los negociadores del PRO después del encuentro virtual que los jefes provinciales de ese partido y de la UCR mantuvieron en paralelo a la reunión por zoom del resto de los gobernadores que tuvo a algunos de manera presencial en el Consejo Federal de Inversiones (CFI). “Por la negativa del gobierno, hasta el PRO se planta”, dijo un operador de varias provincias.

Anoche, entre los mandatarios, cansados de las promesas incumplidas, circulaba un borrador con los cinco reclamos que, por ahora, no tuvieron una respuesta favorable por parte de la Casa Rosada, pero en particular del Palacio de Hacienda. A saber:

- Financiamiento por compensación del pacto fiscal del 2017 celebrado entre las provincias y la administración de Cambiemos.

- Coparticipación de los Aportes del Tesoro (ATN) no distribuidos durante este año.

- Reducción del aporte realizado por las provincias de los fondos coparticipables por financiamiento a la ex AFIP.

- Eliminación de las afectaciones específicas del impuesto a los combustibles, según los gobernadores, subejecutados por el Ejecutivo y pasibles de coparticiparlos.

- Financiamiento del déficit de las cajas previsionales no transferidas a la nación por encima de los $254 millones asignados.

Mauricio Macri junto al resto de dirigentes principales del PRO

Esta semana, desde el Gobierno habían retomado las negociaciones después de que, en los días previos, se suspendiera la presencia del ministro de Salud, Mario Lugones, del staff de Santiago Caputo, el asesor estrella de la Casa Rosada. Esa decisión, sumada a la seguidilla de cláusulas denegadas por parte del ministro de Economía, instaló la idea de que a Casa Rosada le seducía el plan de gestionar otro año sin presupuesto, con una nueva prórroga del texto del 2023. Pero en estos días, el Ejecutivo volvió a activar las tratativas, y filtró la posibilidad de convocar a sesiones extraordinarias para diciembre en caso de no llegar con los tiempos parlamentarios.

Ayer, sin embargo, las negociaciones volvieron a punto muerto. “Hoy no hay acuerdo”, sintetizó una fuente del PRO. Uno de los negociadores de ese espacio resaltó, por caso, que todas las propuestas que le acercó a “Toto” Caputo para tender posiciones fueron rechazadas de plano por el ministro. En la reunión de este jueves del plenario de las comisiones de presupuesto y hacienda, José Luis Espert había intentado en la previa girar el dictamen del oficialismo, pero no tuvo éxito. El plan del Ejecutivo es ahora tratar de tener dictamen el martes, y sesiones el jueves en Diputados.

Al filo de diciembre, se trata, en definitiva, del último foco de tensión legislativo entre el Gobierno, el PRO y los bloques aliados -Encuentro Federal, liderado por Miguel Ángel Pichetto, y la Coalición Cívica también ofrece una notoria resistencia-, en un año plagado de disputas entre Milei y el Parlamento, y después de una serie de concesiones por parte de los gobernadores que, con excepción de los que se referencian en el peronismo kirchnerista, le allanaron el camino a la administración libertaria.

El martes, por ejemplo, el Gobierno logró desactivar la sesión especial convocada para discutir la modificación de la ley que regula los DNU y rechazar el decreto 846 que autoriza a Caputo a renegociar deuda sin la supervisión del Congreso. La discusión se desactivó después de una gestión muy activa del ala política de la Casa Rosada con un grupo de mandatarios provinciales.

El día anterior, Macri había reunido a su mesa chica en la sede del PRO de la calle Balcarce, en la Ciudad, para definir el posicionamiento en torno a ese debate parlamentario crucial para la gestión libertaria. En un comunicado, informaron que no darían quórum y acompañarían, por enésima vez, al Ejecutivo, una decisión que alivió al gobierno.

Hasta ahora, el único revés del PRO a la administración de La Libertad Avanza fue el rechazo al DNU que asignó entonces $100.000 millones extras, discrecionales y sin control a la SIDE, una definición política que enfureció al consultor Caputo, que tiene un dominio total de la ex AFI a través de Sergio Neiffert.

Tras la decisión del lunes, desde el PRO advirtieron, de todos modos, que la discusión por el Presupuesto sería la última con buena predisposición por parte de ese sector, fastidiados con la falta de respuestas por parte de la Casa Rosada y el trato diferencial que, según ellos, deberían tener por parte del gobierno por colaborar a libro cerrado durante todo el año.

Anoche, en ese sentido, había un creciente malhumor por los datos de los Aportes del Tesoro repartidos entre el 1 y el 12 de este mes entre las provincias: $3.000 a Catamarca, $4.000 a Misiones, $4.500 a Salta y $4.500 a Tucumán. Ningún distrito del PRO ni la UCR, aunque se trate de territorios gobernadores por peronistas que también fueron muy complacientes con el Ejecutivo.

Macri sigue con especial atención las negociaciones. El ex presidente y líder del PRO les manifiesta a sus colaboradores la incomodidad por un sistema de toma de decisiones que no entiende, un Milei que le dice a todo que sí y un entorno presidencial que procrastina cualquier tipo de acuerdo político por fuera del Parlamento.

El ex presidente es perfectamente consciente de que el electorado apoya la agenda global del gobierno y que apenas rechaza ciertas formas del estilo libertario y algunos puntos de la gestión. Ayer, por ejemplo, el PRO publicó un posteo en su cuenta de X con un repudio a la decisión de Milei de votar en contra en Naciones Unidas de una resolución para prevenir la violencia contra las mujeres. Fue el único país de esa manera. Se abstuvieron incluso regímenes como el de Irán, que ayer decidió enviar a una clínica psiquiátrica especial a aquellas mujeres que se nieguen a usar velo.

Ayer, además, el Gobierno adelantó informalmente que podría enviar antes de fin de año un proyecto para eliminar las PASO, una iniciativa que no tiene los votos asegurados y que divide aguas en el macrismo.

El Presidente junto a los gobernadores peronistas dialoguistas

El Gobierno definió, en simultáneo, que su plan incluye polarizar al máximo con Cristina Kirchner y el kirchnerismo -este jueves el Ejecutivo anunció el recorte de las jubilaciones de la ex presidenta tras la ratificación de la condena en el marco de la causa “Vialidad” por parte de Casación- de cara al calendario electoral del 2025. Y que, por el momento, está decidido a prescindir del PRO en esa estrategia.

Es que, más allá de las advertencias, en Casa Rosada están convencidos de que el PRO no tiene ningún margen para correrse de la agenda desplegada por el oficialismo. Y que eso explica que, más allá de los trascendidos, el partido liderado por Macri va a acompañar el presupuesto, aún cuando “Toto” Caputo no ceda a ninguno de los reclamos planteados. “El PRO y Mauricio van a seguir ayudando a que el gobierno no pierda gobernabilidad, a pesar del reiterado y cada vez más evidente destrato y ninguneo”, reconoció esta semana un colaborador del ex presidente.

El jefe del PRO no pudo todavía forzar al gobierno a publicitar un acuerdo electoral de cara al año próximo.

Este jueves, Ignacio Torres, uno de los gobernadores del PRO, de Chubut, con relaciones con el gobierno, habló en esa misma línea. Dijo que las discusiones propuestas por ese sector no afectaban “en lo más mínimo el equilibrio fiscal” y que tenían más que ver con “el cumplimiento de las obligaciones”. Y se sinceró, en diálogo con Radio La Red: “El rol del PRO no es redituable en lo electoral, pero es necesario a nivel institucional”.