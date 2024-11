Ludopatía infantil: Giudici habló del escándalo en Diputados y reveló que hay madres que funcionan como “cajeras” en las escuelas

Entrevista a Silvana Giudici en Radio Mitre

El flagelo de las apuestas online, que involucra a menores de edad, mostró hoy una nueva faceta que reveló la legisladora Silvana Giudici (PRO) quien ayer insultó y fue agredida verbalmente por su par Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) durante el debate en comisión de la Ley de Ludopatía en la Cámara de Diputados.

La diputada introdujo, en diálogo con Radio Mitre, que la propuesta de su bloque abarca “generar controles biométricos y además a las billeteras virtuales no se las puede vincular a los sitios de juego. Los menores de edad van a ser identificados y serán notificados a sus padres cada vez que haya una transacción de este tipo”.

Y luego profundizó en un peculiar aspecto. “También lo que estamos planeando es imponer una pena, cambiando el artículo 174, para que el intermediario, el cajero”. Y luego, la diputada hizo una pausa para preguntarle al periodista Eduardo Feinmann: “Ustedes sabían, por ejemplo, que hay madres en los colegios que son cajeras, que juntan el dinero de los chicos y apuestan por el conjunto”.

La diputada del PRO Silvana Giudici, una de las protagonistas del escándalo en Diputados

Ante la sorpresa del conductor de Alguien tiene que decirlo, Giudici amplió diciendo que “en la Comisión, que duró como tres meses de exposiciones, descubrimos que en el juego ilegal las personas que tenían una billetera virtual habilitada recogían el dinero del curso de sus hijos y apostaron más fuerte. Es un flagelo grave, chicos que se suicidaron por esto y otros que generaron deuda por 400 mil dólares accediendo a los bitcoins de los padres. Es tan grave, que necesitábamos una ley simplificada y el bloqueo de páginas ilegales”.

Ampliando en el dictamen presentado por su bloque (”reglamentarista que intenta fijar una política pública y gobernar de alguna manera”), la legisladora ratificó que se “prohíbe la publicidad (de las plataformas de apuestas online) en su totalidad y no como quiere el kirchnerismo que se puede incluir en la remera y la pelota de fútbol. Con esto, van a comenzar las excepciones y lo nuestro es algo más firme y concreto y la ludopatía se va a combatir con mucha mayor efectividad”.

Reflexiones sobre el escándalo en Diputados

Giudici ratificó al aire esta mañana que “no iba a tolerar” que le digan que hace lobby por sectores que desconoce. Y agregó: “Me da bronca que la actitud de Ferraro hoy esté en todos los diarios y no que se está luchando contra un flagelo que afecta a miles de chicos y a muchas familias las está hundiendo. La ludopatía infantil es una adicción”.

Con respecto a su comportamiento en el debate de ayer, en donde le dijo “hijo de puta y pelotudo” a su par legislativo, la diputada reconoció que “uno no puede controlar las emociones” pero que “fuera de micrófono, él nos gritaba cuestiones que no voy a repetir”. Durante el cruce de palabras se lo observa a Ferraro dirigirse hacia la diputada con mucha vehemencia. “Gesticulando y moviéndose ampulosamente, insultándome e incluso empujando a una diputada de mi bloque que lo va a calmar. Fue muy feo lo que pasó, empaña un momento tan importante como es la sanción de la Ley de Ludopatía por la que hemos trabajado desde principios de año”, agregó.

Duro Cruce entre los diputados Silviana Giudici y MAximiliano Ferraro

Ferraro había acusado a los gritos a Giudici de ser “lobby de Codere y Angelici, hacete cargo”, en relación a la plataforma de apuestas online y el expresidente de Boca Juniors. “(Ferraro) estaba muy nervioso porque manejaron muy mal los consensos del plenario, el PRO tiene cinco proyectos de ludopatía, nosotros hicimos nuestro trabajo, unificamos nuestros dictámenes, fuimos a la comisión ordenadamente, hicimos nuestros aportes que no fueron tenidos en cuenta, manejan las cuestiones por egos”, agregó.

“Hay que sacarse las caretas”, reconoció Giudici como así también aseveró que “la democracia es ruidosa, y está bien que podamos decirnos todo lo que nos parece, pero no en este nivel de agresiones e insultos”. Y se preguntó que hubiera pasado con un diputado que, a los gritos y empujones, y con la cara “a cinco centímetros de la mía” hubiera sido de otro espacio. “Habrían dicho que sería violencia de género, vamos a calmarnos un poco, acá el debate es otro, que nosotros sosteníamos la prohibición total de la publicidad por todos los medios y todas las vías de las casas de apuestas online y ellos prefirieron otra redacción en donde identificaban determinado rubro”, completó.

Y cerró: “Yo le acepté las disculpas -a Ferraro- porque él vino a agredirme, yo le grité fuera de micrófono algo que está mal, esos insultos son para la cancha, yo soy de La Boca, pero él no puede venir a pegarme. Si me tengo que disculpar nos vamos a juntar y charlarlo porque nos conocemos hace 20 años. Pido disculpas a los ciudadanos, quedó fea la escena, no estoy orgullosa de haber dicho ese improperio, me salió, pido disculpas por mi tanada, me lo podría haber guardado, pero la verdad no podemos dejar que todo valga lo mismo”.