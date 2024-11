La Legislatura de Chaco suspendió las PASO para las elecciones provinciales 2025

La suspensión de las PASO fue apronada por una amplia mayoría (Poder Legislativo de Chaco)

En medio de la intención del Gobierno de Javier Milei de debatir la eliminación de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), la Legislatura de Chaco anunció que la primera instancia electoral será suspendida por el plazo de un año. El acuerdo, que tuvo gran parte del apoyo de los diputados provinciales, afectará de manera directa a las elecciones para cargos provinciales que se realizarán en 2025, pero no tendrá impacto en la elección de diputados y senadores nacionales.

Durante una sesión realizada ese miércoles, los bloques debatieron la propuesta y se llegó a un acuerdo entre Juntos por el Cambio y el Frente Chaqueño para apoyar su aprobación. De esta manera, la suspensión fue aprobada con un total de 23 votos afirmativos y las primarias no serán realizadas en los comicios provinciales que permitirán renovar 16 de las 28 bancas que se encuentran disponibles en el recinto legislativo.

La iniciativa fue impulsada por las legisladoras Andrea Charole y Gricelda Ojeda, quienes argumentaron que el objetivo de la misma sería “aliviar la carga económica”, en referencia a los costos que conllevan los procesos electorales. “No resulta lógico afrontar el enorme gasto que representa toda la logística y organización de este proceso de preselección de candidaturas como son las PASO”, expresaron en el proyecto, en donde remarcaron que la participación ciudadana en las mismas se redujeron en un 20%.

En este sentido, indicaron que en 2013 hubo un 80% de asistencia del padrón electoral, pero que ese índice disminuyó a un 60% en 2023. En línea con esto, las diputadas provinciales interpretaron que la instancia electoral no estaría dentro de las prioridades a atender en la provincia y sostuvieron que es crucial “estar a la altura de las necesidades del pueblo del Chaco”.

La medida regirá para las elecciones provinciales, pero no para los comicios nacionales (REUTERS)

Como parte del argumento, las legisladoras destacaron que no se trató de la primera vez que se decidió suspender las PASO, ya que la primera vez que ocurrió fue en 2019 en el marco de la Ley 2989-Q, según indicaron en Diario Chaco. En esa oportunidad, el electorado chaqueño eligió a sus representantes a ocupar los cargos de gobernador, vicegobernador y diputados provinciales.

Según la información proporcionada por el medio local Diario Norte, para las elecciones legislativas a nivel nacional seguirán vigentes las PASO, debido a que el Gobierno nacional no ha conseguido el apoyo necesario para eliminar la instancia electoral impulsada por el kirchnerismo en 2009. En caso de que la modificación del sistema electoral no fuera aprobado por Diputados y Senadores, los comicios primarios seguirán en pie y no habrá posibilidad de tratar la cuestión hasta 2026, ya que no están permitidos los cambios durante los años electorales. Incluso, de ser promulgado el proyecto, el mismo recién entraría en vigencia después de que se celebren los comicios.

Desde el Gobierno nacional admitieron que no contaban con el apoyo en el Congreso para impulsar el cambio, por lo que el Poder Ejecutivo optó por no enviar ninguna iniciativa. Aunque en la comisión de Asuntos Constitucionales de Diputados fueron ingresados cinco proyectos a nombre de los diputados Carla Carrizo (UCR); Oscar Agost Carreño (Hacemos Coalición Federal); Florencia Klipauka Lewtak (PRO); Rocío Bonacci (La Libertad Avanza); y Juan Fernando Brügge (Encuentro Federal), ninguno de ellos fue discutido por la comitiva.

El proyecto fue impulsado para reducir los gastos públicos y por la falta de participación ciudadana (NA)

A pesar de esto, para el oficialismo la eliminación de las PASO aún es una de las reformas más importantes que buscarán impulsar, por lo que buscarían trazar una estrategia para convencer a los legisladores durante el debate por el Presupuesto 2025 de la importancia de eliminarlas para reducir el gasto público y compensar los reclamos por el financiamiento universitario por medio de la redistribución de los fondos que serían destinados para las primarias. Un monto que representa solo el 1% de los 5 mil millones que solicitan las instituciones de educación superior.

El camino aún no ha sido allanado, ya que los libertarios tendrán como tarea primordial conseguir el apoyo del PRO que, en otras instancias, se ha definido como el aliado por excelencia del Gobierno. No obstante, la discusión sería tensa entre las partes, debido a que el espacio republicano estaría convencido de que la respuesta no sería eliminarlas de raíz, sino quitar la obligatoriedad de las mismas.