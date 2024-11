El Gobierno apura un proyecto para eliminar las PASO: cambios en el financiamiento electoral, entre otras reformas

El Gobierno está convencido de la necesidad de eliminar las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), y Santiago Caputo apura un proyecto para avanzar ahora. Pero hay quienes exponen dudas sobre el momento adecuado para avanzar en el Congreso con la medida. “Estamos aún definiéndolo”, dijo un alto funcionario del entorno de Javier Milei esta tarde.

Como sea, el proyecto ya está redactado e incluye otras iniciativas. Estuvo encargada la secretaria de Planeamiento Normativo, María Ibarzábal, que responde directamente al asesor Santiago Caputo. El primer punto es la eliminación de las PASO. El segundo, la modificación del régimen de financiamiento (en este punto, la modificación tiene principalmente dos objetivos: reducir el gasto público, porque se elimina el aporte extraordinario del Estado para campañas, entre otras cosas; y aumentar la transparencia (es decir, aclaran, que no importa cuánto se gasta sino cómo se financia). El tercero es la modificación del régimen de los legisladores del Parlasur, o sea la suspensión de las elecciones directas hasta que se establezca un mecanismo para todos los miembros del Mercosur.

Y por último la modificación del régimen de partidos políticos a fin de mejorar su calidad institucional. “La regulación deficiente actual generó la proliferación de partidos que tienen por único fin obtener un redito económico sin poseer una representación real. Esto afecta de modo directo la calidad democrática y ha llevado a una pérdida de confianza en las instituciones partidarias”, dijeron en Balcarce 50.

Algunos creen que debería impulsarse antes de fin de año y amalgamar la discusión con el debate por el Presupuesto 2025, incluyendo en el mismo texto unas líneas que propongan suprimirlas para derivar esos fondos a otras áreas. Otros creen que implicaría embarrar la relación con el PRO, que prefiere mantenerlas y sólo apoyaría que dejen de ser obligatorias.

A person stands during Argentina's primary elections, in a polling station in Buenos Aires, Argentina August 13, 2023. REUTERS/Agustin Marcarian

“No lo presentamos hoy, pero lo estamos apurando”, sostuvieron en Casa Rosada. El futuro de las Primarias es material de debate a contrarreloj en el Gobierno, mientras avanza el tratamiento en comisión por la ley de leyes. El oficialismo se siente fortalecido tras ganar la discusión sobre los fondos universitarios, y cerca de Milei dicen que es el momento adecuado para avanzar con la medida cuanto antes. “Es coherente con lo que siempre dijimos, es un gasto innecesario que puede destinarse a otro lado”, dijo un funcionario en Balcarce 50. “Seguramente se incluya dentro del Presupuesto”, agregó otro.

Como publicó Infobae, el Ejecutivo empezó a delinear los preparativos para las elecciones de 2025 con la hipótesis de que se celebrarán las primarias de manera habitual. Sin embargo, amenazan con intentar modificar el texto de la ley de Presupuesto para incluir la supresión de esa instancia, con el argumento de que esos fondos electorales podrían derivarse a otras áreas sin perjudicar el equilibrio fiscal.

José Luis Espert, el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda que lidera las conversaciones con los opositores, es de esa partida. De hecho, había convocado a una conferencia de prensa hace tres semanas para anunciar que incluirían el tema de las PASO en la negociación con la oposición, pero finalmente esa rueda se suspendió cuando el Gobierno entró en caos por el despido de la ahora ex canciller Diana Mondino.

Los libertarios, muy por lo bajo, admiten que la movida contra las PASO es una “chicana” contra los otros partidos, incluso los aliados. “Los costos de la PASO no son significativos. Esto es político, para marcar la cancha y mostrar quién es la casta", contó un funcionario.

Sin embargo, en el propio oficialismo hay quienes se vuelcan por evitar una confrontación con el PRO, que insiste desde hace meses en que, a lo sumo, estarían de acuerdo con eliminar la obligatoriedad. “Si lo mandan, en Diputados no estábamos al tanto”, dijo un referente libertario en el Congreso. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en tanto, no se expidió públicamente al respecto, pero esta tarde se encaminaba al CFI para hablar con gobernadores sobre distintos temas, incluidos los presupuestarios.

En el bloque del PRO en la Cámara baja ya le avisaron al Gobierno que no apoyarán. “Les dijimos que hagan lo que quieran, están en su derecho de presentar lo que quieran. Pero no creemos que sea el momento para una discusión institucional de ese tipo”, dijeron. Quienes llevan las conversaciones entre una y otra parte son Santiago Caputo y Cristian Ritondo, que mantienen un vínculo fluido pero por momentos tenso.

Es que en la bancada amarilla toman esta eventual iniciativa, en parte, como un intento de marcarles la cancha en la Ciudad. Según pudo saber Infobae, los libertarios replicarían la medida a nivel porteño.

Cristian Ritondo y Santiago Caputo son los que llevan las conversaciones entre las partes

La delegada de Karina Milei en el bastión de PRO, María del Pilar Ramírez, viene de presentar un proyecto de “ley Bases porteño" que puso los pelos de punta a la administración local, porque no lo había consultado previamente con la administración de Parque Patricios. Después de varias conversaciones, esta tarde la legisladora se encontraba reunida con el alfil de Jorge Macri, Néstor Grindetti, nexo entre Uspallata y la Legislatura porteña, para empezar a coordinar los detalles técnicos de la iniciativa local. Si la Nación y los libertarios locales avanzaran con las PASO sería un retroceso en los supuestos intentos para mejorar la relación.

Sin el PRO, ni los radicales (que también avisaron que no respaldan que se debata ahora la eliminación de la PASO), el proyecto difícilmente podría tener luz verde. Exepto si los respaldara el kirchnerismo, que el tipo de liderazgo que ejerce Cristina Kircher no tiene necesidad de la instancia de las primarias, necesariamente. Pero es difícil vislumbrar un escenario donde Unión por la Patria respalde una medida del Gobierno que está en plena confrontación con la ex mandataria después de que Casación confirmara la condena en la causa Vialidad.

“Hacer reformas electorales no es para tratarlo en un Presupuesto. Esto es más una chicana política que una realidad. Cuando ves el monto que se reduce, no es nada”, dijo un macrista, y reveló que no sólo le transmitieron estas ideas a la cúpula del Gobierno, sino también a los funcionarios técnicos que trabajan bajo el ala del Ministro de Economía, Luis Caputo. “Les dijimos que estamos de acuerdo en avanzar con las PASO para que no sean obligatorias. Pero el costo es muy bajo cuando lo distribuís en dos años”, dijeron.

Hoy, en el PRO aseguran que no hay acuerdo para darle respaldo al Gobierno en el Presupuesto. “Espert es un fracaso como presidente de la comisión. No tiene acuerdo con nosotros. No nos están dando las obras que piden nuestros gobernadores”, agregaron. Además, para aprobar una ley de índole electoral, La Libertad Avanza necesitaría reunir una mayoría especial, que se votaría en particular, lo cual también dificultaría los planes del oficialismo. Por ahora, tienen redactadas las líneas del proyecto, pero no lo enviaron.