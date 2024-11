La gestión llevó a una tregua en el PJ bonaerense: Mayra Mendoza y Andrés Larroque se mostraron juntos

Mayra Mendoza y Andrés Larroque

La interna del peronismo con epicentro en la provincia de Buenos Aires dejó este martes una foto inesperada que reunió a la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, y al ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés “Cuervo” Larroque, por la inauguración de la nueva Planta Recicladora de la Cooperativa de Cartoneros de Villa Itatí, que volvió a funcionar tras el incendio que sufrió en 2021.

Del acto también participó la titular de Organismo Provincial de Integración Socio Urbana (OPISU), Romina Barrios; un ente que en los últimos días también quedó en el centro de la escena cuando el intendente de Lanús, Julián Álvarez, denunció que el organismo “se retiró” de una obra de viviendas en su distrito. Álvarez, al igual que Mendoza, integran La Cámpora; mientras que Larroque es uno de los funcionarios que trabajan para la construcción política del gobernador Axel Kicillof.

Tanto desde el entorno del ministro como de la intendenta coincidieron ante la consulta de Infobae que se trató de una actividad de gestión. Según pudo reconstruir este medio, el acto fue organizado por la Cooperativa y fueron invitados ambos funcionarios que hoy por hoy -y pese a los años compartidos dentro de La Cámpora- son las caras visibles de dos espacios diferentes dentro del peronismo bonaerense.

La inversión para las refacciones de la nueva planta recicladora superó los 215 millones de pesos. Este importante desembolso permitió a la cooperativa recuperar su espacio de trabajo, el cual fue destruido durante el siniestro ocurrido en 2021. En respuesta inmediata a la tragedia, desde el Ministerio se otorgaron subsidios a 87 familias que conformaban la cooperativa, las cuales vieron comprometida su fuente de trabajo debido al incidente.

La inversión para las refacciones de la nueva planta recicladora superó los 215 millones de pesos

“Como nos indica el gobernador Kicillof, en la Provincia vamos a seguir apoyando a las organizaciones comunitarias que trabajan solidariamente y son parte del entramado productivo bonaerense”, planteó el ministro Larroque.

Por su parte, la intendenta Mayra Mendoza resaltó la contribución que la cooperativa hace al barrio. “Cien familias viven de la tarea de esta cooperativa”, dijo, enfatizando cómo el trabajo de recogida y reciclaje no solo genera empleo, sino que también mejora la calidad de vida de los vecinos y contribuye al cuidado del medio ambiente. Además, Mendoza destacó la colaboración entre la comunidad y los gobiernos municipal y provincial en la rehabilitación de la planta, valorando el esfuerzo conjunto como un ejemplo positivo para superar adversidades y trabajar unidos.

Como había contado Infobae, la interna del peronismo y en la provincia de Buenos Aires empezaba a esparcirse en distintos ámbitos de gestión. El intendente de Lanús fue quien puso de manifiesto su disconformidad con el gobierno bonaerense tras la inauguración de 50 viviendas en el barrio ACUBA. En ese acto, Julián Álvarez, dijo que la provincia de Buenos Aires no había puesto “un solo peso” en obra pública en el distrito en lo que iba del año; una denuncia que fue desmentida por fuentes del gobierno bonaerense.

La intendenta de Quilmes representa el armado de Máximo y Cristina Kirchner en Buenos Aires

Desde el ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos que conduce Gabriel Katopodis aseguraron que el ministerio tiene 12 proyectos de obra y en ejecución en Lanús por una suma final de $32 mil millones y que muchos de ellos no avanzaban porque el distrito no aceleraban los trámites necesarios para avanzar en licitaciones.

La situación que tensó la relación Lanús con el Ejecutivo bonaerense obligó a trazar una estrategia para que el desentendimiento no escale a la gestión. “De nuestra parte no tenemos ningún problema; lo que hay que entender es que hay que enfrentar a Milei y fortalecer a Axel. Las agresiones de nuestro lado no van a salir; si acordamos en esos criterios está todo bien”, advirtió un funcionario provincial a este medio.

En el contexto político actual, el peronismo se encuentra en una encrucijada, especialmente a medida que se acercan lo que será la estrategia del armado de listas del 2025. Las tensiones internas y las diferencias de opinión han llevado a debates intensos sobre las candidaturas y las estrategias a seguir. Es ahí que la figura Kicillof cobró relevancia en este escenario, ya que un sector no cristinista busca ungir su liderazgo.