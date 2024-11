Mauricio Macri condenó la masacre de pingüinos de Magallanes y envió un mensaje en defensa del medioambiente

Mauricio Macri se refirió a la masacre de pinguinos en Punta Tombo

El expresidente Mauricio Macri se refirió a la masacre de pingüinos de Magallanes, a pocos días del inicio del juicio oral y próximo al alegato de la fiscal a cargo, que será el lunes. La tragedia ocurrió en 2021 en la reserva de Punta Tombo, Chubut, e implicó el arrasamiento de 175 nidos de la especie. En un hilo publicado en su cuenta de X, el líder del PRO envió un mensaje en defensa del medioambiente, que se contrapone con la posición del Gobierno de Javier Milei.

“Tras la denuncia de autoridades de la provincia de Chubut y organizaciones ambientalistas, la fiscal María Florencia Gómez tomó el caso, iniciando una causa histórica para la Justicia argentina y también para la región. La tenacidad de la fiscal la llevó a conseguir el apoyo del director ejecutivo de National Geographic y de expertos mundiales de la Global Penguin Society”, comienza el tuit publicado por Macri en su cuenta de X.

La publicación incluye un video donde un hombre narra el caso de un pingüino macho que perdió a sus dos pichones después de que una topadora pasara para abrir un camino, sepultando los nidos de la zona. El pingüino estaba junto a los cadáveres de sus crías, intentando protegerlos: “Los trata de cuidar, los mueve para ver si están vivos. Da mucha pena”, comenta el hombre en el video. También se muestra el alambrado eléctrico en el área afectada.

En esa línea, Macri opinó que el caso deja “muchas” enseñanzas: “La primera es la total indefensión jurídica que tiene la naturaleza y la vida en nuestro país. Se necesitan leyes específicas y técnicos idóneos. Nuestro riquísimo país, el octavo más grande más grande del mundo después de Rusia, Canadá, China, Estados Unidos, Brasil, Australia e India, en ese orden, es una potencia natural sin igual, pero indefensa”.

“No hay posibilidad que la vida humana prospere matando animales, contaminando el agua, talando bosques, agotando recursos, secando la tierra o extenuando la vida en el mar y los ríos. Apoyo la valentía y la determinación de la fiscal Gómez. Necesitamos muchos más como ella”, cerró.

La masacre de Magallanes

Este lunes comenzó el juicio oral y público contra Ricardo La Regina, el productor imputado por haber afectado la colonia de pingüinos de Magallanes de Chubut. La sala de audiencias del Superior Tribunal de Justicia del Chubut es el escenario para un caso que marcará un precedente, ya que se trata del primer juicio oral en la Argentina por daño ambiental agravado y crueldad animal.

El tribunal está compuesto por los jueces María Martini, Eve Ponce y Carlos Richieri, mientras que la querella quedó integrada por Greenpeace, la Asociación de Abogados Ambientalistas y la Fundación Patagonia Natural.

Entre agosto y diciembre de 2021, La Regina, a cargo de la finca de su familia, provocó la muerte de centenares de pingüinos al arrasar con su tractor unos 175 nidos, muchos de ellos en etapa reproductiva. Además, otros pingüinos adultos murieron electrocutados por la instalación de un cerco eléctrico y divisorio.

La acusación es llevada adelante por la fiscalía penal, la fiscalía de Estado de la provincia y la querella; y se sostuvo con la denominada Ley Sarmiento, de maltrato animal en concurso con otros dos hechos que son crueldad hacia los especímenes y el daño ambiental. Esto fue probado por un estudio realizado por una consultoría que consta en la causa. El productor deberá afrontar por estos hechos un juicio que podría condenarlo a 4 años de prisión efectiva.

Organizaciones ambientalistas llevan adelante una campaña en la que ya recolectaron más de 48.000 firmas para demostrar el alcance del repudio a la matanza. “Le pedimos al Poder Judicial de Chubut que condene al responsable de la masacre de los pingüinos magallanes. ¡Solo pedimos que haya compromiso con el bienestar animal y respeto por nuestro ambiente!”, plantearon los impulsores de la petición.

El acusado por matanza en Punta Tombo

La Regina fue entrevistado por un medio provincial y contó que todo comenzó con un litigio familiar. Y criticó: “Me otorgan un carácter de terrateniente y empresario, que con todo su poder y su dinero no le importaba la naturaleza y pasó por encima de los pingüinos para seguir llenándose de plata. Cuando viví toda mi vida ahí, colaboré de todas las formas posibles en la conversación de los pingüinos y trabajando con los mismos biólogos que hoy acusan. Vamos a ver si realmente hay justicia”.

“Es una oportunidad para arreglar más problemas de antes, más allá de lo que se me acusa a mí. Hay más conflicto de los que se me acusan, trabajo ahí desde toda la vida y siempre tuve problemas para trabajar. Es una oportunidad para reordenar el lugar y que me dejen trabajar, que es lo único que quiero”, agregó.

Además denunció que existen 500 hectáreas de pingüinos, de las cuales 200 son del Estado y 300 están en su terreno y sin la existencia de un alambre que delimite el espacio. Y remarcó: “Jamás maté ningún pingüino ni hice maltrato de ningún tipo. Nunca encontraron un pingüino muerto porque no lo hubo, con lo cual todos los números que pusieron fueron conjeturas”.

Por último, La Regina adelantó que solicitarán la suspensión de juicio por prueba o probation, y ofrecerá la donación de parte de su campo a Punta Tombo, con el fin de transformarlo en una reserva natural. “Vamos a ofrecer una suspensión de juicio. O sea que se hagan cargo de los pingüinos y que los cuide el Estado. Si son importantes para la humanidad, sería fundamental que los cuiden. No es mi responsabilidad, hice un montón de pingüinos y colaboré con los biólogos desde chico”, declaró.

La fiscal

En una entrevista exclusiva para Infobae, la fiscal del caso y fiscal General Jefe de Rawson, Florencia Gómez, había determinado que los hechos son de “extrema crueldad hacia la vida animal” y fueron cometidos “de forma desmesurada”. Además recordó: “La primera sensación fue de mucha tristeza. El informe y los videos mostraban la extrema crueldad de la matanza de pingüinos en plena época reproductiva. Recuerdo que recibí la denuncia a la tarde y a las dos horas ya había ordenado el allanamiento”.

A su vez confirmó que buscará sentar un precedente con el fallo: “Logramos por primera vez llevar este tipo de casos a juicio tanto a nivel nacional como provincial. Con el fallo se busca que la gente no sólo se concientice en proteger la flora y la fauna de este país, sino también que denuncie hechos de esta naturaleza para que no se repitan”.

El lugar

Dicho establecimiento, que limita con el Área Natural Protegida de Punta Tombo, lugar que se encuentra dentro del Sistema de Áreas Naturales Protegidas (El Área Punta Tombo – Punta Clara) es, a su vez, núcleo de la Reserva Biósfera de UNESCO Patagonia Azul. Que además es designada internacionalmente como Área de importancia para la Conservación de las Aves (AICA).

Se trata del núcleo que constituye un espacio que alberga el 40% de la población reproductora mundial del pingüino de Magallanes. Por lo cual este sector es una de las áreas de mayor relevancia global para la reproducción de la especie.