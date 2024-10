Quiénes son los barras de Boca que lideraron los incidentes en Rosario y hablaron con Riquelme en la tribuna

Con círculo rojo, Fernando "Lana" Gatica (con gorra) y Federico "Topadora" Kruger, en el medio, con círculo amarillo, Juan Román Riquelme

La aparición de Juan Román Riquelme en medio de la platea de Boca entre gases lacrimógenos y balas de goma, frenó lo que podría haber sido una tragedia. Las imágenes que recorrieron el mundo mostraban a la barra Xeneize yendo a buscar a sus pares de Gimnasia y a punto de sobrepasar la escasa línea de uniformados que intentaban rechazarlos, en un nuevo dislate de cómo se prepara un operativo de Seguridad en la Argentina. Y esa acción destacada del presidente del club y de su Consejo de Fútbol (también estuvieron ahí Mauricio Chicho Serna, Marcelo el Chelo Delgado y Raúl Cascini) es para resaltar. Si no fuera porque ese monstruo llamado La Doce viene siendo alimentado desde siempre por todas las dirigencias que pasaron por el club y ésta no es la excepción. De hecho, con quienes se ve dialogando a Riquelme para que entren en razón no son nenes de pecho sino las manos derecha de Rafael Di Zeo y Marcelo Aravena, dos de las tres patas de poder donde se asienta la barra. El primero se llama Fabián Kruger, le dicen Topadora, y estuvo preso junto a Di Zeo por acciones de la barra 15 años atrás. El otro que quedó patente en las imágenes es Fernando Gatica, alias Lana, histórico de la facción Lomas de Zamora también con prontuario importante y nombre fuerte en el mundo de los violentos.

"Topadora" Krueger en el momento más complicado de la noche. Cuando la barra había desbordado a la policía en Rosario

La relación es casi umbilical y como contó ayer este medio se asienta en negocios varios en el que el principal es la reventa de entradas. Pero en las imágenes no aparecen sólo los barras sino también personal de la gerencia de Seguridad de Boca, como Marcelo Ferreyra y el hijo de Alejandro Vocos Giménez, personaje clave en la relación Comisión Directiva-Barra. Este ex oficial de la Policía Federal que fue subcomisario de la seccional 24, la que tiene jurisdicción sobre La Bombonera, maneja informalmente el área de seguridad del club con otro gerente llamado Matías Sena. Insólitamente o no tanto está al frente de un área tan sensible cuando ya tuvo dos causas judiciales por presunta vinculación con la barra. Una de ellas fue durante la segunda presidencia del club de Mauricio Macri cuando quedó procesado aunque después terminó zafando por presuntamente avisarle a Di Zeo que lo iban a detener en medio de la investigación judicial por la guerra contra la barra de Chacarita durante un partido del 31 de agosto de 2003 en La Bombonera. La segunda vez que quedó en la mira fue durante la presidencia de Daniel Angelici, cuando el juez Manuel De Campos investigaba una asociación ilícita entre barras, dirigentes y policías, causa que finalmente terminó en la nada. En ambas oportunidades Vocos Giménez fue apartado del club pero después volvió con todo, a punto tal que es el actual hombre fuerte de Seguridad y quien por ejemplo se encargó de supervisar el operativo de la llegada de la barra a Río de Janeiro para la final de la Copa Libertadores del año pasado frente a Fluminense. Vocos Giménez tiene además un antecedente particular: hizo inferiores en Racing y llegó a jugar un partido como titular a los 15 años y tres meses en 1975, cuando los profesionales se declararon en huelga, dato que reveló muchos años atrás la revista Un Caño.

Los incidentes en Boca-Gimnasia

Pero volvamos a Gatica y Krueger, quienes tuvieron protagonismo exclusivo anoche y fueron parte de la comitiva que custodió el año pasado a Riquelme cuando llegaba a votar al club para convertirse en presidente, comitiva liderada por Sebastián Skeletor Maciel, otro barra del riñón de Di Zeo que quedó imputado junto al líder este año y con derecho de admisión por viajar en un micro que tenía armas de fuego ilegales cuando La Doce se trasladaba a Córdoba para ver el partido de semifinal contra Estudiantes de La Plata por la Copa de la Liga. Gatica es un histórico de Lomas de Zamora y se transformó en los ojos de Aravena, el verdadero líder de ese grupo, cuando éste purgó pena de prisión por el crimen de dos hinchas de River en 1994, durante el mandato del Abuelo José Barritta en la barra y cuando volvió a caer en la causa por extorsión a puesteros de la feria La Salada.

Si bien cuando la tribuna había quedado desde 2007 en manos de Mauro Martín ya no se lo veía por la cancha, hizo su rentré especial en el Mundial de Sudáfrica 2010, cuando lideró un grupo de 27 barras de Boca que fueron al torneo financiados por la AFA por pedido de Carlos Bilardo y Diego Maradona, que creían que como ellos habían estado como jefes en el Mundial 86 eran cábala. La excursión terminó mal: hubo una guerra contra los más de 200 barras de otros clubes reunidos en la ONG Hinchadas Unidas Argentinas y todo terminó con un muerto, Luis Forlenza, del bando Xeneize. Lana tuvo derecho de admisión en varias oportunidades pero desde 2017 se lo volvió a ver por la Bombonera y en el último lustro cobró aún más importancia a punto tal que en 2018 viajó a Barcelona junto a otros barras en el mismo avión con el plantel a ver a Boca en la copa Joan Gamper en el Camp Nou. Increíble.

"Lana" Gatica es un histórico de la barra de Boca

En el caso de Topadora Kruger es un histórico miembro del grupo de Rafael Di Zeo que estuvo en todas las causas judiciales que tuvo La 12 y terminó preso condenado a tres años y medio de prisión por el ataque a hinchas de Chacarita en un amistoso en marzo de 1999. Topadora cumplió en el mismo pabellón que estuvieron los otros barras condenados y fue uno de los que recibió por entonces la visita de Martín Palermo, Pablo Migliore y Rodrigo Palacio en el penal de Ezeiza, en la época en que Juan Román Riquelme estaba enfrentado a los dueños de la segunda bandeja. Nacido en 1971 es tal su relación con el jefe de La 12 que fue uno de quienes custodiaron a Di Zeo en el último juicio que tuvo el año pasado acusado de instigador de la batalla interna de 2013 que dejó dos muertos y donde terminó absuelto y además quedó inmerso en una investigación sobre la empresa de seguridad privada Codecop, que estuvo en la mira por un presunto robo de 1400 millones de pesos a empresas de primera línea y que en una nota del colega Alejandro Alfie de Clarín se dio con un informe de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos donde se manifestaba que Di Zeo tenía acciones en esa empresa y que Topadora figuraba como empleado en el rubro custodio.

Esa gente es la que ayer lideró la barbarie en el Coloso Marcelo Bielsa. Esa gente es la que salvo que Boca pida hoy que sean incluídos en el derecho de admisión, estarán en el paravalanchas de la segunda bandeja que da a Casa Amarilla contra Riestra este domingo. Esa gente viene dominando la tribuna desde mediados de los 90. Pasaron 30 años e innumerables presidentes y todos terminaron negociando con ellos. Porque los jugadores pasan, los directivos pasan, pero ellos quedan.