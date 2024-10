Encuentro Federal avanza con un proyecto propio de Presupuesto con mayor control del Congreso

El bloque de Pichetto presentó un proyecto de Presupuesto 2025

La propuesta del bloque Encuentro Federal busca dar al Congreso más control sobre las decisiones fiscales, limitando la discrecionalidad del Poder Ejecutivo, y sugiere establecer un orden de prelación de gastos para evitar el poder unilateral en la ejecución del presupuesto.

Se propone limitar la capacidad del Ejecutivo para reestructurar deudas y garantizar un mínimo de gasto en sectores esenciales como educación y ciencia y tecnología, además de mantener la indexación automática de las asignaciones familiares.

El documento sugiere redirigir fondos del impuesto a los combustibles a un régimen de coparticipación federal más efectivo y propone un aumento del 17% en el financiamiento universitario, además de reconvertir haberes jubilatorios y eliminar ciertas exenciones fiscales para mejorar la financiación.

Después de revisar el Encuentro Federal prepara una serie de propuestas para modificar el presupuesto nacional que busca convertirse en un dictamen propio manteniendo el eje que estableció la Casa Rosada de que el proyecto tenga un equilibrio fiscal más equitativo y sostenible.

Entre las medidas destacadas, el bloque parlamentario propone cambios en la regla fiscal para que el Congreso, a través de su Oficina de Presupuesto, determine el orden de prioridad de los gastos. Además, sugieren que, en caso de que la recaudación supere las expectativas, se reduzcan impuestos comenzando por los Derechos de Exportación.

Los puntos a los que apunta el proyecto son tres. Modificando partidas y estableciendo cambios en asignaciones específicas, los comandados por Miguel Ángel Pichetto buscan financiamiento para las jubilaciones convirtiendo en ley la fórmula actual -que es por DNU- ajustando el 8% que el Gobierno vetó y sumando al haber el bono de $70.000 “que está presupuestado pero sujeto a la arbitrariedad del Gobierno”.

Miguel Ángel Pichetto, Emilio Monzó y Nicolás Massot del bloque Hacemos Coalición Federal

“El artículo 99 jurisdicción 91 es lo que se conoce como Obligaciones a Cargo del Tesoro que en general es un fondo que tiene entre 2 y 5 puntos del Presupuesto del que todos los gobierno toman para pagar, por ejemplo, paritarias. Este año tiene un presupuesto de $1.5 billones y para el 2025 lo multiplica por cuatro y lo lleva a $5.2 billones. De eso, $3.2 billones son el bono para los jubilados. Si está presupuestado, que esté incluido, no tiene impacto fiscal el cambio que proponemos”, explicó a Infobae una fuente del bloque.

El segundo tiene que ver con el financiamiento de las Universidades en donde sube de $3.8 billones que establece el proyecto del oficialismo a $4.5 billones, lo que significa una suba de poco más del 17%, asegurando la recomposición salarial de los docentes y el funcionamiento normal de las instituciones. Este incremento se financiaría con ahorros logrados por la eliminación de sobrecargos de intereses con el Fondo Monetario Internacional y otras medidas fiscales.

En lo que se refiere a otras medidas fiscales, el proyecto que presentarán en busca de un dictamen propio reduce el cupo fiscal para Economía del Conocimiento de $195.000 millones a $30.000 millones. “Esto significa eliminar para el 2025 los beneficios para las más grandes, como Mercado Libre, Globant, Accenture, se llevan el 70% del presupuesto, por eso establece la obligatoriedad de aplicar los fondos a las Mipyme.

Otra de las propuestas clave es la reducción de la discrecionalidad del Poder Ejecutivo en la ejecución del presupuesto, eliminando los llamados “súper poderes” que se implementaron en 2007. También se busca limitar las facultades del Ejecutivo para realizar canjes de deuda, requiriendo autorización del Congreso para cualquier operación que aumente el valor presente de la deuda. “Pueden estirar los plazos, subir la tasa, lo que no puede suceder es que crezca el valor presente de la deuda.” Si eso sucede, necesita autorización del Congreso”, explicaron desde el bloque.

Debate del paquete fiscal en la comisión de Presupuesto de Diputados

En cuanto a las asignaciones familiares, Encuentro Federal rechaza la eliminación de su indexación automática. Asimismo, rechazan el mínimo de gasto en Educación y Ciencia y Tecnología que establece el proyecto del oficialismo.

El bloque también aboga por una distribución trimestral de los Aportes del Tesoro Nacional que no se utilicen para emergencias, para evitar su subejecución y posterior reasignación discrecional. En el ámbito de las jubilaciones, proponen recomponer los haberes jubilatorios con un aumento retroactivo y garantizar la permanencia y movilidad de los bonos.

Para financiar estas medidas, Encuentro Federal sugiere eliminar varias exenciones del IVA y del Impuesto a las Ganancias, así como reasignar fondos de partidas con incrementos por encima de la inflación. También proponen utilizar remanentes de fondos no ejecutados para cubrir los costos fiscales de las medidas propuestas.

En el caso de las exenciones, plantea eliminar las del IVA para los directores de las empresas, la construcción y espectáculos públicos. También señala Diarios y revistas —que ya lo eliminó el Ejecutivo—. En el caso de Ganancias, elimina la exención para las Sociedades de Garantía Recíproca.

Un dato no menor es que incluye la nacionalización de los entes recaudadores Acara y CCA, dos fondos que recaudan alrededor de $150.000 millones al año y que hoy son de uso exclusivo del Ministerio de Justicia.

Otro punto es que elimina la cuenta jerárquica de la ex AFIP hoy ARCA. La “cuenta de jerarquización” se nutre de la recaudación impositiva, donde se queda con el 0,65% del total recaudado y lo reparte entre sus empleados. En los primeros nueve meses de 2024 la AFIP recaudó $92,5 billones.

Presentacion del presupuesto Nacional en el Congreso de la Nacion, el 15 de Septiembre del 2024, en Buenos Aires; Argentina. (Fotos: Charly Diaz Azcue / Comunicación Senado)

Estos fondos pasarían a las arcas del Tesoro Nacional al igual que lo que recauda el Fondo Fiduciario de Tierra del Fuego en el que aportan las empresas de la isla para financiar obras de infraestructura y la reconversión productiva.

Un impuesto que es “marginal” desde lo recaudatorio pero que hoy está más presente en la conversación pública es el de los Combustibles. En este caso, el proyecto de Encuentro Federal propone derogar todas las asignaciones que tiene establecidas el impuesto—como por ejemplo financiamiento para el subsidio al transporte—y que destina a la coparticipación—56% para el Estado nacional y 44% para las provincias—.

“En este esquema, las provincias van a tener más incentivo que la Nación para ejecutar esos fondos, sea en subsidio al transporte como para financiar obra pública”, explicaron.

Por último, también realiza reasignaciones de los fondos para la Secretaría General de la Presidencia y la SIDE. Estas dos dependencias muestran en el proyecto de La Libertad Avanza un crecimiento de más del 100% respecto de los fondos asignados para este año a diferencia del resto que en términos reales muestran una caída en el financiamiento.

La mirada política

Aunque hubo algunos encuentros con el oficialismo en donde se discutieron estos cambios, la respuesta que recibió el bloque hasta ahora es que “no hay chances de que acepten modificaciones”. Luego de esas reuniones no hubo más ya que, aunque los invitaron, Pichetto y sus diputados decidieron no asistir por la negativa del oficialismo de aceptar que vayan los gobernadores a la comisión.

“Nosotros representamos a los gobernadores de Juntos por el Cambio y pedimos que vengan a la Comisión a exponer pero José Luis Espert lo negó aduciendo que no están dispuestos a cambiar el cronograma”.

Pero los gobernadores de JxC tienen otra “pata” en la cámara de Diputados en el bloque del PRO, que se muestra hoy mucho más conforme con el proyecto de La Libertad Avanza. “Estamos en conversaciones con ellos, con los legisladores del PRO, y hay algunos puntos en los que estamos de acuerdo pero ellos están más de acuerdo con el del Gobierno”.

La otra mirada que tiene la decisión de avanzar con un dictamen propio —que no significa que no exista la predisposición de buscar un dictamen en conjunto con el oficialismo— es no quedar atrapado en la decisión del Gobierno. “Ya lo vimos en la Ley Bases. En ese momento estuvimos trabajando para la ley y ellos —por el oficialismo— vinieron un día y dijeron que lo mandaban de nuevo a Comisión. Ahora que los vemos muy tranquilos con el Presupuesto, esto nos da la seguridad de que si quieren o no tenerlo, hay un proyecto para avanzar”, explicaron desde Encuentro Federal.