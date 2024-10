Continúa la polémica por la falta de entrega de pasajes de micros a personas con discapacidad

La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) se reunió con la Defensoría del Pueblo de la Nación, con el objetivo de analizar la situación respecto a la problemática por la entrega de pasajes a personas con discapacidad, luego de la desregulación del transporte automotor de media y larga distancia.

“Ante el incumplimiento por parte de algunas empresas de transporte automotor de larga distancia de emitir los pasajes para las personas con discapacidad, la CNRT y la Defensoría del Pueblo de la Nación analizaron en conjunto las medidas llevadas a cabo para que se respeten los derechos de los usuarios”, destacó la CNRT en su comunicado oficial.

De la reunión participó el titular de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, Edgar Pérez, quien estuvo acompañado por el subdirector ejecutivo, Fernando Cortés. Ambos recibieron al subsecretario general a cargo de la Defensoría del Pueblo de la Nación, Juan José Böckel. También participaron el gerente de Calidad y Prestación de Servicios de CNRT, Rubén Schaffer; y por parte de la Defensoría del Pueblo como representantes del Área de Servicios Públicos, Empresas y DDHH y Medio Ambiente, Mariana Grosso y María Florencia Sturla.

Desde el organismo de transporte resaltaron a Infobae lo positivo de la reunión: “Les informamos las diferentes acciones que fuimos realizando desde la CNRT para atender la problemática. Ellos quedaron satisfechos y de acuerdo con las medidas tomadas; e inclusive están analizando las herramientas para acompañar o reforzar la medida cautelar presentada, pudiendo hacerles partícipes para que brinden información. Ellos también reciben denuncias y pueden gestionar datos como argumentos de la medida cautelar”.

En este punto, el recurso judicial fue impulsado por instrucción de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía. En ella se le solicita a la justicia que ordene a la Cámara Empresaria de Transporte Interurbano en Jurisdicción Nacional de Pasajeros (CELADI) “que revea su incumplimiento al sistema de protección integral de las personas con discapacidad”.

“El derecho de las personas con discapacidad a viajar de forma gratuita en transporte de media y larga distancia sigue vigente”, y no fue modificado con la desregulación del transporte automotor. Desde el Gobierno Nacional se seguirá velando por ese derecho y se controlará que se cumpla la obligación que tienen las empresas de ofrecer esos servicios”, remarcó la CNRT.

Respuesta

Por su parte, Gustavo Gaona, vocero de CELADI, aclaró: “Como hemos dicho en reiteradas oportunidades, las empresas de buses de larga distancia no se oponen ni cuestionan la ley que otorga el derecho a los discapacitados de viajar en los servicios públicos terrestres, pero nos vemos una vez más obligados a aclarar que fue el gobierno nacional quien disolvió este servicio público, no nosotros. Al hacerlo, quitó a las empresas del sistema; estas ya no tienen ni siquiera permisos precarios de operación”.

“Por ende, ahora no pueden intimarlas a asumir obligaciones de algo que ya no son.” Vale recordar que mientras fuimos servicio público entregamos gratuitamente, a costo nuestro, sin subsidios alguno, más de 1.500.000 de pasajes al año para viajes de larga distancia”, agregó.

Luego apuntó: “Aún más importante, fuimos nosotros los únicos que advertimos al gobierno que debía contemplar que al eliminar el servicio público iba a ocurrir esto.” Por eso, a lo largo del año enviamos en reiteradas ocasiones notas a las autoridades advirtiendo sobre este tema. Entre otras, el 16/7/24 acercamos al Secretario de Transporte, Franco Mogetta, un pedido de información pública solicitando que se aclarara cómo iban a resolver esta problemática; lo mismo el 18/7/24 al Presidente de la Agencia Nacional de la Discapacidad, Dr. Diego Spagnuelo, quien ni siquiera respondió.

Y concluyó: “Nosotros advertimos sobre las implicancias que la medida podía traer en relación a las gratuidades, aunque ahora se pretenda ponernos en el lugar de ‘los malos de la película’”.

Reclamo

La Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA) expresó su preocupación por la falta de pasajes gratuitos para personas con discapacidad. “Queremos manifestar nuestra profunda preocupación ante los casos que nos han llegado en las últimas semanas”, habían señalado a Infobae.

La Directora Ejecutiva de ASDRA, Melany Wersocky, había remarcado la importancia de los pasajes, y contó que muchas personas viajan desde el interior del país para que puedan asistir a las actividades realizadas por ASDRA, como talleres de pintura, arte y de formación para el empleo, entre otras. Como así también hay casos de personas que viajan para asistir a turnos médicos “y acceder a un servicio médico de calidad”.

Por último, la representante de ASDRA pidió que se resuelva el problema a la brevedad, ya que hay muchas personas que se ven con dificultades para acceder a derechos básicos. Y determinó: “Hagan la denuncia por los medios correspondientes, unidos y haciendo el reclamo conjunto es a donde vamos a llegar a una solución.”