El Gobierno admitió que no tiene los números en el Congreso para eliminar las PASO

Guillermo Francos, Jefe de Gabinete nacional, se refirió a la idea del gobierno de eliminar las PASO.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ratificó hoy la intención del Gobierno de eliminar las elecciones primarias, aunque admitió que no creen tener los números suficientes en el Congreso para lograrlo antes e las legislativas del año próximo.

En declaraciones a Radio Rivadavia, el funcionario detalló que, aunque el Ejecutivo deseaba suprimir las PASO, la mayoría de los legisladores no comparte esa postura, lo que dificulta avanzar en la reforma. “Hoy no contamos con el apoyo necesario en el Congreso para llevar a cabo la eliminación de las PASO”, afirmó Francos.

Las PASO, implementadas en 2009, nacieron con el propósito de democratizar la selección de candidatos, permitiendo a los ciudadanos participar en las decisiones internas de los partidos políticos, un proceso que antes se desarrollaba a puertas cerradas. Sin embargo, con el tiempo, la efectividad de este sistema se transformó en un punto de debate en la política argentina. Algunos sectores consideran que las PASO perdieron su propósito original y argumentan que su eliminación podría simplificar el proceso electoral y reducir costos, algo especialmente relevante en el contexto de crisis económica actual.

Francos admitió que, aunque la intención del gobierno era clara, el consenso político necesario para implementar esta reforma no existía en el actual Congreso. “La falta de consenso en el Congreso representa un obstáculo significativo”, sostuvo el jefe de Gabinete, reflejando las dificultades que enfrentaba el Ejecutivo en su búsqueda de una reforma estructural.

People protest outside the National Congress against the budget adjustment to public universities in Buenos Aires on October 2, 2024. Argentine university students and professors demonstrated on Wednesday in a march in repudiation of the economic adjustment of President Javier Milei's government, which is determined to veto a law recently passed by Congress that seeks to improve the budget of higher education institutions. (Photo by Emiliano Lasalvia / AFP)

Ante esta resistencia legislativa, el jefe de ministros planteó la posibilidad de esperar un cambio en la composición del Congreso en las próximas elecciones, con la expectativa de obtener mayor respaldo para sus propuestas. Francos explicó que, con una futura reconfiguración del Congreso, el gobierno podría “impulsar no solo esta medida, sino también otras reformas políticas que tenemos en agenda”.

“Los tiempos se van acotando y no queda tiempo para tomar esta decisión, no me parece que la discusión política esté apoyada en esos temas. Veo difícil a que podamos llegar a un entendimiento a esto”, ratificó Francos. Y anunció que la fecha estimada para las elecciones, de momento, está fijada para el mes de agosto.

El gobierno de Javier Milei había adelantado que continuará impulsando reformas en el sistema electoral argentino, y que su próximo objetivo será eliminar las PASO. En este sentido, Francos había puntualizado que dicho sistema –creado por el kirchnerismo en 2009, bajo la presidencia de Cristina Kirchner-, actualmente no cumple con su propósito original de dirimir internas partidarias. Además de que genera “un costo enorme para el Estado” y a la vez es “una molestia generalizada para los ciudadanos”.

Definiciones políticas

En tono electoral, el duncionario remarcó que el gobierno está lejos de tomar decisiones basadas en los comicios del año próximo. Sin embargo, aclaró: “Tengo en claro que el PRO y La Libertad Avanza tienen una parte del electorado en común”. También destacó el apoyo explícito que brindaron el expresidente, Mauricio Macri, y la fórmula integrada por Patricia Bullrich y Luis Petri a la candidatura de Javier Milei, y vaticinó: ”Estamos seguros que nos vamos a convertir en un espacio muy importante en diputados en el próximo período”.

El candidato presidencial Javier Milei y la ex candidata Patricia Bullrich posan durante su participación en el programa A Dos Voces,ayer, en Buenos Aires (Argentina). EFE/ Stringer

A su vez, se refirió al próximo tratamiento del Presupuesto 2025: “Hemos tenido varias conversaciones y da la sensación que se está avanzando bastante bien. Esperamos que se apruebe y sería no demasiado positivo de dar la señal de que no somos capaces de sacar un presupuesto. Pero en el caso de que eso pasara, nos manejaremos con los valores actualizados del 2023, que genera mucha más discrecionalidad para el gobierno que si se sancionara un presupuesto para el 2025″.

Sobre la interna y la ruptura del bloque de la Unión Cívica Radical (UCR), Francos definió que es “un problema interno” del partido centenario y que está claro que la aparición de Javier Milei “tuvo un impacto muy fuerte” en la política nacional. En cuanto al peronismo, rechazó las declaraciones del exsenador, Luis Naidenoff, quien señaló a Karina Milei como socia política del Gobernador de Formosa, Gildo Insfrán: “Al contrario, no da la sensación de que sea aliado político nuestro. Ellos tienen una posición mucho más volcada al peronismo kirchnerista. Y está claro que estamos bastante lejos de ahí”.

Universidades y la fiebre por Franco Colapinto

Por otro lado, Francos defendió la iniciativa de que la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) audite a las universidades. “La gente quiere que se auditen los gastos y eso en un punto es como el presidente dijo, es una de las batalles culturales en donde el gobierno obtuvo bastante ventaja en sus planteos”, sostuvo.

Por el contrario, criticó a la Auditoría de la Nación, a la que calificó que “está integrada por la política” y por el Congreso de la Nación, que es un “organismo enorme” que se fue agrandando de manera increíble, y que “por alguna circunstancia política” no auditó a dichos establecimientos educativos.

Por último, el Jefe de Gabinete admitió que existieron conversaciones para traer al país a la Fórmula 1, aunque aclaró que las expectativas “son difíciles”, que no existe una definición concreta y que harán lo posible. Y determinó: “Un país con tanta trascendencia e historia con la F1 como sucedió con Juan Manuel Fangio o Carlos Reutemann. El país está encantado con Franco Colapinto y pasó mucho tiempo sin tener un representante; sería espectacular conseguirlo”.