“Queríamos ponerle punto final a la infiltración que había”, afirmó el presidente del nuevo bloque de diputados radicales

Pablo Juliano se refirió a la ruptura del bloque radical, en la Cámara de Diputados.

El diputado Pablo Juliano, presidente del nuevo bloque conformado por dirigentes que responden a Facundo Manes y Martín Lousteau, quienes ayer anunciaron su salida de la bancada de la UCR en la Cámara Baja, apuntó contra la conducción de Rodrigo de Loredo.

“Había un bloque que estaba roto hace mucho tiempo y sin una conducción. Pareciera que hay una especie de oficialismo clandestino, de radicales que buscan rendirle pleitesía hacia un gobierno que tiene sus prioridades muy claras”, aseguró Juliano en un reportaje concedido a CNN radio.

El legislador aseguró que en la reunión de anoche cuando plantearon la posibilidad del quiebre que se terminó concretando, la respuesta de sector de De Loredo fue “una foto abrazado de vuelta al gobierno, tergiversando el momento político y camuflándolo de institucionalidad cuando no lo es”.

Rodrigo de Loredo, en el ojo de la tormenta (REUTERS/Agustin Marcarian)

“Nosotros queríamos ponerle punto final a la infiltración que había en la marca del radicalismo”, sentenció el nuevo jefe de bloque. También señaló que algunos de la bancada, liderada por De Loredo y que tiene 21 diputados, “tienen su jefatura política en Patricia Bullrich o en Alfredo Cornejo”. Y recordó que en febrero el radicalismo estableció defender a los jubilados, pero que después “los tiró por la ventana”.

Respecto a la posición de muchos diputados con la Casa Rosada, Juliano estableció que hay pobrismo intelectual cuando se piensa en el escenario político. Y recordó lo que fue Juntos por el Cambio: “Nosotros integrábamos Juntos por el Cambio. Lo hicieron volar por los aires en el departamento de Acassuso, han defraudado a sectores enormes, que los dejamos librados a tener que aplaudir los insultos y los agravios y nosotros no planteamos eso”.

Nuevo espacio

En cuanto a la conformación del nuevo espacio, que tendrá 12 parlamentarios y aún carece de nombre, destacó: “Decidimos crear algo nuevo, buscarle otro destino y sembrar la semilla de algo distinto”. Asimismo indicó que están trabajando en la construcción de una alternativa, que no caiga “ni en el extremo que invita Javier Milei de populismo de derecha ni tampoco en el extremo del populismo de izquierda, al cual nos acostumbró el kirchnerismo hasta el año pasado”.

“Lleva tiempo sembrar un nuevo paradigma, no hay que tenerle miedo a los números. No estamos amontonando diputados, no buscamos entrar en la tranza política. Queremos nitidez, una identidad y un espacio que pueda defender y sostener temas”, puntualizó Juliano.

El conflicto

La foto de Rodrigo de Loredo junto a un grupo de diputados radicales en la reunión que se realizó en la Casa Rosada fue decisiva para que, finalmente, el sector que responde a Facundo Manes y Martín Lousteau rompiera el bloque en la Cámara baja. Según pudo saber Infobae, la nueva bancada estará conformada por 12 integrantes y será presidida por Pablo Juliano, quien responde al neurólogo. Por estas horas, se termina de definir el nombre.

Pablo Juliano, el jefe de bloque del nuevo espacio.

La bancada estará integrada por Manuel Aguirre (Corrientes), Marcela Antola (Entre Ríos), Fernando Carbajal (Formosa), Carla Carrizo (CABA), Mariela Coletta (CABA), Marcela Coli (La Pampa), Melina Giogio (Santa Fe), Pablo Juliano (PBA), Facundo Manes (PBA), Juan Carlos Polini (Chaco), Jorge Rizzotti (Jujuy) y Danya Tavela (PBA).

La ruptura de la bancada era - hasta el martes al mediodía - un hecho. La permanencia de los cinco “radicales con peluca” era motivo de discordia por haber ayudado al Gobierno a sostener los vetos presidenciales a la Reforma Previsional y a la Ley de Financiamiento. El sector de Manes y Lousteau reclamaba la expulsión de los díscolos y, caso contrario, amenazaban con irse. “No sabemos qué pasó, pero a la reunión del bloque vinieron con otra propuesta. Cacarearon y no se fueron”, relataron a este medio fuentes cercanas a las autoridades parlamentarias.