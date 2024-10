Arde la UCR: el fracaso de la mesa de diálogo y los gritos e insultos por la foto de radicales en Casa Rosada

La foto de un grupo de diputados radicales en la Casa Rosada que volvió a encender las llamas de la interna

“Es agotador”. Así describen en los pasillos del Congreso a la interna de los diputados radicales. Hasta el martes al mediodía la ruptura del bloque que preside Rodrigo de Loredo era un hecho. Sin embargo, primó la idea de mantener la unidad a través la conformación de una mesa de diálogo, que se congregó esta mañana en el quinto piso de Anexo. Según pudo reconstruir Infobae, el encuentro fue breve y hubo gritos e insultos. ¿El motivo? La foto que se estaba por gestar entre un grupo de diputados del partido centenario con funcionarios de Javier Milei en la Casa Rosada.

En sus redes sociales, De Loredo informó que en la reunión que mantuvieron con el Gobierno, la UCR logró “asegurar que el financiamiento para la educación, la ciencia y la técnica no se suspenda el próximo año”. “La Ley de Financiamiento Educativo garantiza un 6% del PBI para educación (Art. 9), y la Ley de Ciencia y Técnica establece un 1% para investigación e innovación (Arts. 5-7). Seguimos defendiendo el futuro de nuestra educación y el desarrollo científico del país”, detalló y la catarata de críticas no se hizo esperar.

El tuit de Rodrigo de Loredo sobre la reunión que mantuvo con el Gobierno

El radical cordobés recibió ataques pero no sólo de la UCR. Hasta la Coalición Cívica lo cuestionó. “Rodrigo, es hora que termines con la farsa, el transfuguismo, el circo y la mentira política. No engañen a la sociedad para justificar sus actos de cinismo, que distorsionan la representación política que los ciudadanos nos confiaron”, lanzó Maximiliano Ferraro. En el entorno de De Loredo se mostraron sorprendidos por la embestida de Ferraro. “Ellos piden lo mismo. Lo que se acordó hoy con el Gobierno es un norte, un objetivo. No entiendo qué le molesta”, agregaron.

La dura acusación de Maximiliano Ferraro a Rodrigo de Loredo

“Buscan debilitar a Rodrigo”, analizan cerca de Alfredo Cornejo. De Loredo tenía planeado encabezar la reunión de la mesa de diálogo de la UCR en su despacho pero, según trascendió, Julio Cobos y Mario Barletta - los radicales ubicados en el medio de la disputa que pregonan la unidad- prefirieron un lugar neutral. Finalmente Pamela Verasay y Karina Banfi fueron en su rol de autoridades del bloque al encuentro con el sector de Evolución y el que responde a Facundo Manes.

Según pudo reconstruir este medio, la reunión terminó a los gritos e insultos. “Los de Manes y Evolución nos cuestionaron por la convocatoria del Gobierno. Nunca estuvo en discusión la asistencia. Todos estuvimos invitados y ellos no quisieron ir. Están buscando motivos para irse y a la vez no se van”, relataron los correligionarios que apoyan el liderazgo de De Loredo y rechazan la expulsión de los cinco “radicales con peluca”. Este sector acusa a Evolución y sus aliados de “dilatar” su salida del bloque porque, según acusan, Martín Lousteau y el neurólogo “no se ponen de acuerdo”.

“No entendemos qué pasó el martes. Cacarearon con que se iban y no se fueron”, agregaron entre las autoridades del bloque quienes, además, creen que la marcha atrás se debe a que no lograron conseguir el número de voluntades que esperaban, punto en el que pesó el rol de los gobernadores. “Fueron a pedir cargos y a insistir con que echemos a los radicales con peluca”, explicaron.

En Evolución aseguran que mantienen buen vínculo con Facundo Manes y que, juntos, buscan mantener la unidad del bloque de la UCR

“No hay ninguna incomodidad ni falta de acuerdo”, aclaran en Evolución. “Aumenta la tensión de la discusión porque los que estamos bregando por la unidad vemos que del otro sector hay una provocación innecesaria al ir a una reunión con los bloques oficialistas, casi a reconocer que se pasan al oficialismo”, agregaron desde el espacio que lidera Lousteau. En ese sentido, desmintieron la posibilidad de una pronta ruptura: “Nosotros apostamos a la unidad”.

Fernando Carbajal fue uno de los primeros diputados radicales en expresar su malestar por la foto en Casa Rosada

“Ya está roto el bloque”, reconocen del otro lado. Es que, en los hechos, el bloque radical vive una unidad ficticia. Bastó una foto en la Casa Rosada para que se reactive el cruce en redes sociales que se había apaciguado luego del tratamiento de los vetos presidenciales a la Reforma Previsional y la Ley de Financiamiento Universitario. El que lanzó la primera piedra fue Fernando Carbajal, quien denunció: “Todos con la peluca puesta. Sobreactuando oficialismo. La oposición responsable daremos el debate del Presupuesto Nacional en la Cámara para defender la Universidad, las Provincias y municipios y a los jubilados”.

El tuit de Hernán Rossi

También se sumó Hernán Rossi, hombre cercano a Lousteau y quien ocupa el cargo de secretario general de la Convención Nacional de la UCR, que impulsó la sanción de expulsión de los cinco radicales díscolos. “A la buena voluntad de varios integrantes del bloque para sostener la unidad con respeto por la identidad partidaria, De Loredo responde con otra provocación inaceptable. Espero que quienes dudaban dejen de hacerlo. La UCR debe recuperar el control de su bloque”.

La reflexión de Rossi no es casual. En los días de mayor tensión ante la posibilidad de una ruptura del bloque se instaló una incógnita: ¿A cuál de los dos sectores va a reconocer la mesa de conducción nacional como oficial si efectivamente se rompe en dos? Gracias a su alianza con Gerardo Morales, Lousteau cuenta con los votos necesarios para imponer su voluntad en el Comité. Sin embargo, será una decisión y una votación compleja que profundizará la interna que el partido centenario ya vive en todo el territorio argentino.