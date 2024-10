Moyano criticó la interna en el PJ: “Hoy Milei se nos caga de risa, la confrontación es en la calle”

Pablo Moyano, dirigente del Sindicato de Camioneros (Télam)

Pablo Moyano, líder del Sindicato de Camioneros, criticó la fuerte interna del PJ y aseguró que las elecciones por la presidencia del partido entre la ex presidenta Cristina Kirchner y el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, “son a destiempo”. Incluso, puso en duda que concurra a votar el próximo 17 de noviembre por alguno de los dos candidatos e hizo un llamado a la unidad.

“Una lista de unidad sería mostrarle fortaleza al Gobierno; hoy Milei se nos caga de risa, estamos viendo si Quintela tiene tres avales más o no. La confrontación es en la calle”, planteó el sindicalista en diálogo con Futurock.FM, quien además le restó valor a la disputa dentro del peronismo en medio del contexto económico que atraviesa el país.

“Se habla de la interna del PJ como si fuera a cambiarle la vida a los trabajadores”, agregó el gremialista. En ese sentido, Moyano expresó su apoyo al gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, otro de los protagonistas de la pelea interna peronista y principal destinatario de los ataques del sector que apoya a Cristina Kirchner.

“El maltrato que le han hecho a Axel Kicillof, con el desgaste que le hace el Gobierno, no le viene bien a nadie. La lista que yo hubiera integrado sería Todos Adentro”, aseguró el camionero. “Soy afiliado, pero no sé si voy a votar el 17 de noviembre. Yo estoy pensando en el 30 de octubre, cuando va a haber un paro contundente. Seguramente iré a votar, no sé. Ser peronista no es ir a votar en una interna, es defender al laburante, yo el peronismo lo milito todo el día”, continuó con las críticas a la interna.

“La del PJ es una elección totalmente a destiempo; yo no veo a los camioneros preguntando cuándo se vota. Una interna como si fuera patria o muerte mientras en el coloquio de IDEA se siguen proponiendo leyes contra los laburantes”, agregó. “El enemigo no es Axel ni Cristina ni Quintela, el enemigo es Milei”, dijo.

El dirigente también aprovechó para mencionar que el paro de la próxima semana toma cada vez más fuerza y son más los sectores que se van a plegar. “Al paro nacional de transporte del 30 de octubre se están sumando cada vez más sectores, como los compañeros de ATE, de la DGI, los trabajadores de la economía popular”, sostuvo.

De igual forma, elevó nuevas críticas al gobierno nacional y las diferentes medidas en materia económica y ajuste que está llevando a cabo. Por eso, adelantó que la CGT inevitablemente llamará a una nueva huelga general.

También descartó cualquier tipo de diálogo con el Gobierno y ratificó las diferencias que mantiene con Milei. “Luego de las medidas que ha tomado el Gobierno con el regreso del impuesto de Ganancias, negarle 12 mil pesos de aumento a los jubilados y el cierre de AFIP con 3 mil despidos, hay que llamar a un paro general”, anticipó.

“Se jactan todas las mañanas de que cierran tal o cual organismo, ¿qué me voy a sentar a hablar yo con esos tipos?, cuestionó Moyano, quien además confirmó que dentro de la central obrera hay también divisiones profundas en cuanto a la relación con el gobierno libertario. “Después del 30 de octubre se decidirá la situación del sector que representamos, si continuar en la CGT o proponer una profundización del plan de lucha que arrancó con el paro de enero”, señaló.

De acuerdo con el dirigente, la central obrera atraviesa momentos de discusión interna en la que hay dos sectores marcados. Uno que se muestra más dialoguista y otro que sólo ve en la confrontación con el gobierno la única salida.

“La reunión entre compañeros y el Gobierno se suspendió porque no tiene sentido, yo no voy a criticar públicamente a los compañeros como hacen otros, lo voy a hablar adentro. Mi hermano Hugo es el abogado del gremio y me dijo que no va a participar de una discusión sobre algo anticonstitucional como prohibir una asamblea en una fábrica. Algunos quieren negociar con los empresarios más garcas del país, que están tratando de limitar el derecho a huelga”, remarcó.