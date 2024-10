La Ley Bases porteña que impulsó La Libertad Avanza generó un nuevo foco de conflicto con el PRO

Javier Milei y Jorge Macri

La presentación por parte del bloque de La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires de un paquete similar a la Ley Bases generó fuertes ruidos en el PRO, a pesar de que estaban en vías de un conformar un acuerdo electoral y por cierta colaboración en el Ejecutivo. El jefe del bloque amarillo nacional, Cristian Ritondo, que responde a Mauricio Macri, le planteó la incomodidad generada en su partido al asesor de Javier Milei, Santiago Caputo, durante una visita hoy a la Casa Rosada por otros temas. Mientras tanto, los libertarios evalúan cómo avanzar.

Por lo pronto, los porteños convocaron a una reunión de urgencia con la legisladora Pilar Ramírez, que responde a Karina Milei y es la principal firmante del proyecto. Empezó esta tarde a las 16, con Néstor Grindetti en representación del jefe de gobierno porteño, Jorge Macri.

Una posibilidad sería que cajoneen el proyecto hasta haberlo discutido con sus socios. Otra, avanzar sin miramientos. Por ahora los mileistas no definieron cómo seguirán, pero aseguran que es “falso” que no consultaron y dicen que sí le avisaron a Néstor Grindetti. En el PRO dicen que no sabían absolutamente nada, y que no hubo un consenso previo sobre la letra de un proyecto que afecta a la administración porteña.

La incipiente disputa se gestó a partir de la presentación que, según el PRO, fue “inconsulta” con el bloque porteño. La legisladora libertaria detrás de la norma responde a la hermana del Presidente, Karina Milei. Todo esto a pesar de que estaban prosperando las negociaciones entre el consultor Caputo, en representación de la Casa Rosada, y Mauricio Macri. Por caso, la semana pasada, el ex mandatario fue habilitado para nombrar a una técnica de su órbita al frente de la Secretaría de Energía, y se estaba discutiendo el desembarco de un diputado del PRO, Martín Maquieyra, en el directorio de YPF, entre otros eventuales cargos.

Karina Milei

Esto, además de la estrategia electoral para el año que viene y una coordinación más fina de la agenda legislativa entre Ritondo y el presidente de la Cámara de Diputados nacional, Martín Menem.

Karina Milei tiene un plan propio en la Ciudad: quiere presentar a candidatos en las Legislativas de 2025, sin necesariamente acordar con los Macri. Y con vistas a disputarles el bastión que administran hace dos décadas en las elecciones de 2027. En el PRO vieron la jugada de Ramírez en la Legislatura como una manera de marcarles la cancha , y consideraron que no se están respetando los lineamientos del acuerdo nacional entre el Gobierno, a través de Santiago Caputo, y Macri.

Ritondo le planteó esta incomodidad a Santiago Caputo después de la reunión de coordinación política que tuvieron hoy con un grupo de legisladores radicales, por otros temas. Y según dejaron saber en su entorno, quedaron en evitar las “rispideces” a cambio de consensuar de manera conjunta los detalles del proyecto. En la sede del gobierno porteño, en cambio, los ánimos estaban algo más caldeados. Por ahora desde ambos lados estaban a la expectativa del posicionamiento del otro.

No es la primera disputa con la Ciudad. Durante meses, el Gobierno nacional lidió con las insistentes quejas de Jorge Macri por la coparticipación, en una batalla donde el alcalde estuvo secundado por Mauricio, su primo y jefe de PRO. En aquella discusión finalmente llegaron a un acuerdo que rubricaron con Toto Caputo y el propio Milei, con fotos incluidas. La movida de Karina Milei dejó en ascuas a los macristas porteños, que remarcaron su predisposición para acordar “todas” las decisiones en la Legislatura con sus socios.

En el entorno del ex mandatario, en tanto, deslizaron que “nadie tenía idea” de los planes que pergeñaban los libertarios porteños con aval de la Secretaría General de la Presidencia, aunque no debería sorprenderlos. Karina Milei es reacia a dejar “entrar” a PRO a la administración, excepto cuando se trata de dirigentes que, como Patricia Bullrich, se suman sin condicionamientos ni banderas institucionales ajenas a La Libertad Avanza.

Noticia en desarrollo...