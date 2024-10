La bicameral estratégica que analiza las cuentas del Estado quedó en manos de Miguel Ángel Pichetto

Las autoridades de la comisión bicameral Mixta Revisora de Cuentas (Prensa Senado)

La estratégica comisión bicameral Mixta Revisora de Cuentas se constituyó este miércoles y, por votación unánime entre oficialistas y opositores, la presidencia quedó en manos del diputado del peronismo disidente Miguel Pichetto. Dicho Cuerpo es el nexo con la Auditoría General de la Nación (AGN), que revisa la utilización de los recursos del Estado.

El comando de esta bicameral es sensible y fue dado a Pichetto no sólo por su experiencia como legislador y ex titular de la AGN -hoy la maneja el justicialista y ex funcionario del Gobierno anterior Juan Manuel Olmos-, sino también tras dejar afuera al interbloque del rionegrino -que ya cambió varias veces de nombre y busca un rumbo claro en la Cámara baja- en otra jugosa comisión: la de inteligencia.

La silenciosa puja que se da entre el oficialismo y gran parte de la oposición en la Mixta Revisora está relacionada con las disposiciones para escanear las gestiones kirchnerista de Alberto Fernández y la libertaria de Javier Milei. “Vamos a trabajar con el mayor nivel de seriedad, imparcialidad y como corresponde a una comisión de envergadura de este Congreso”, señaló Pichetto.

El kirchnerismo se quedó con la vicepresidencia, que fue para el senador cristinista Mariano Recalde. El jefe del interbloque kirchnerista en la Cámara alta e integrante de la bicameral, José Mayans, recordó que la AGN tiene sus programas anual y operativo -plata, en definitiva- para aprobar y centenares de auditorías pendientes.

Javier Milei y su antecesor, Alberto Fernández (EFE)

Por su parte, el también senador y uno de los secretarios de la comisión, el peronista disidente Juan Carlos Romero (Salta-Provincias Unidas), manifestó: “Este año se nos fue el tiempo. Esperemos que en lo que falta podamos saber qué es lo que hizo la auditoría este año y el plan para el próximo”.

Según indicó Pichetto, la bicameral recibirá a la AGN el martes 5 de noviembre, desde las 16. Seguido a ello, el jefe del kirchnerismo en Diputados, Germán Martínez, acusó al oficialismo de “dilatar” durante meses la conformación de la comisión.

En cuanto a los dichos de Martínez fue interesante la constitución de la otra bicameral que se activó este miércoles: la de Defensoría del Pueblo, relacionada con la protección de los derechos e intereses de los individuos y la comunidad frente a los actos, hechos y omisiones de la administración pública nacional.

La titularidad quedó en manos del senador radical Daniel Kroneberger (La Pampa), quien enfatizó que “en 2017 fue última vez que se constituyó”, y que de la misma depende no sólo el cargo del Defensor del Pueblo, sino también la Procuración Penitenciaria. Según lo relatado por el legislador de la UCR, durante la gestión de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, la bicameral no se demoró, sino que ni siquiera existió.

El legislador radical y presidente de la comisión bicameral de Defensoría del Pueblo, Daniel Kroneberger (Prensa Senado)

El Defensor del Pueblo, que requiere mayorías especiales de compleja obtención en el Congreso, es una insólita vacante que dejaron el kirchnerismo y sus sucesores desde 2009, cuando renunció Eduardo Mondino.

Para el martes próximo se espera la luz verde de una de las bicamerales más codiciadas por el presupuesto que maneja: la de la Biblioteca del Congreso. La misma no se hará en uno de los habituales salones de Diputados o del Senado, sino en la sala de reuniones de dicha institución.

Otras bicamerales pendientes son la de Control de los Fondos de la Seguridad Social, que irá para Diputados, al igual que la del Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; y la Permanente de Seguimiento y Control del Ministerio Público de la Nación.

También resta conformar la de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y De Pago de la Deuda Exterior de la Nación, que será presidida por un diputado. Es en la que años atrás, en la era macrista de Cambiemos, generó fuerte revuelo la presencia del entonces ministro de Finanzas y actual titular de la cartera de Economía, Luis Caputo, y el famoso papel entregado a la entonces legisladora kirchnerista Gabriela Cerruti que decía: “Mis hijas tiene 11 y 13 años, por favor no seas tan mala”.