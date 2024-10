El Sínodo en Roma hizo un llamado a la renovación de la Iglesia Católica y al “diálogo con las voces olvidadas”

Primera sesión del Sínodo de los Obispos sobre la Sinodalidad.

La Asamblea Sinodal que se desarrolla en el Vaticano, bajo la dirección del Papa Francisco, planteó la necesidad de realizar cambios estructurales en la Iglesia Católica, con el objetivo de hacerla más inclusiva y cercana a las realidades contemporáneas. Iniciado en 2021, el Sínodo se destaca por promover un enfoque que prioriza la escucha y el diálogo, especialmente con aquellos sectores más marginados de la sociedad.

Uno de los principales puntos que se discutió en las sesiones es la importancia de “caminar juntos”. Este concepto, que se repitió a lo largo de las reuniones, refleja la necesidad de que la Iglesia avance de manera colectiva, promoviendo la inclusión y el trabajo en comunidad. Según el comunicado oficial, “la formación y el crecimiento en la fe no son tareas individuales o aisladas, sino caminos compartidos”, lo que subraya la importancia de vivir la fe de manera comunitaria y no desde el individualismo.

Un aspecto central de este Sínodo fue la insistencia en la escucha activa de aquellos que tradicionalmente no tienen voz en la Iglesia. Esto incluye especialmente a los más pobres y marginados. Según el comunicado, “no hay verdadera experiencia sinodal que dé fruto si no se tiene la escucha de las voces postergadas del mundo como algo esencial”. El Papa Francisco resaltó que esta es una de las exigencias más importantes del Evangelio y que la Iglesia no puede permanecer ajena a las problemáticas sociales como la pobreza, la desigualdad y la violencia.

Este llamado a la escucha implica una reorientación de la misión de la Iglesia, que busca estar más presente y ser un actor relevante frente a los desafíos globales. La Asamblea subrayó que caminar junto a los que sufren no es una opción, sino una exigencia que debe guiar el trabajo de las comunidades cristianas.

Otro tema destacado en el Sínodo fue la importancia de fortalecer el diálogo ecuménico e interreligioso como una herramienta para la construcción de puentes en un mundo marcado por conflictos y divisiones. Durante las sesiones, se discutió cómo la Iglesia puede desempeñar un rol activo en la promoción de la paz y la reconciliación, tanto en el ámbito religioso como en el social y político.

El Papa Francisco insistió en que la renovación de la Iglesia no solo debe enfocarse en los contenidos teológicos o doctrinales, sino en cómo se vive la fe y en las actitudes diarias de encuentro y acogida hacia los demás. Este enfoque busca posicionar a la Iglesia como un puente entre diferentes culturas y religiones, promoviendo el diálogo como herramienta clave para superar las divisiones.

El Papa Francisco asiste a una reunión de la Congregación General del Sínodo de los Obispos (REUTERS/Yara Nardi)

Un tema recurrente en los discursos del Papa Francisco es la necesidad de que la Iglesia abandone la cultura del poder y se centre en el servicio. El Pontífice dejó claro que el título de “servidor” debe opacar al de “Eminencia”, sugiriendo que la grandeza de la Iglesia debe medirse por su capacidad de servir a los demás y no por sus estructuras jerárquicas.

Durante las reuniones sinodales, se enfatizó en que la Iglesia debe adoptar una postura de humildad y servicio, siendo más accesible y cercana a las personas. Esto incluye no solo un cambio en la forma de relacionarse con los fieles, sino también una transformación en los espacios donde se desarrollan las actividades pastorales. Según el comunicado, los “lugares de la Iglesia deben ser más accesibles y acogedores”, permitiendo la participación de todos, en especial de aquellos que se han sentido excluidos.

En este marco de renovación, el Sínodo también puso el foco en los espacios físicos y simbólicos de la Iglesia. Se insistió en que los lugares de encuentro deben transformarse en centros de acogida y participación, donde la comunidad pueda sentirse incluida y respetada. Además, el Papa Francisco resaltó la importancia de dos ámbitos estratégicos para la evangelización: el continente digital y las universidades, espacios donde la Iglesia puede acercarse a nuevas generaciones y participar activamente en los debates contemporáneos.

Estos cambios no se limitan a las estructuras físicas, sino que también incluyen una revisión de cómo la Iglesia interactúa con el mundo. El Papa señaló que la Iglesia debe estar presente en los medios digitales, donde muchas personas buscan orientación y encuentro, y en las universidades, que son centros clave para el diálogo y la formación de las futuras generaciones.

Finalmente, el Sínodo destacó que el proceso sinodal no es un evento aislado, sino un estilo de ser Iglesia que debe asumirse de manera permanente. Según el comunicado, el modo sinodal es un servicio que la Iglesia puede ofrecer a un mundo dividido por guerras, violencia y desigualdades. El objetivo es avanzar desde la escucha profunda y el diálogo sincero, reconociendo la dignidad de cada persona y buscando respuestas a los problemas complejos de nuestro tiempo.

Este proceso de renovación eclesial coloca a la Iglesia en un camino hacia una mayor apertura y compromiso con la humanidad. Con un enfoque en la escucha, el diálogo y el servicio, el Sínodo propone una Iglesia más cercana, humilde y dispuesta a caminar junto a los más vulnerables, ofreciendo una respuesta compasiva a los desafíos globales actuales.