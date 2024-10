Pichetto le respondió a Milei: “Yo puedo no saber de economía, pero el Gobierno ignora la historia”

El diputado Miguel Pichetto le respondió al presidente Milei

El presidente del bloque Encuentro Federal, el diputado Miguel Ángel Pichetto, respondió esta mañana las duras declaraciones de Javier Milei, que lo trató de “verdaderamente un ignorante en términos de economía” por el posicionamiento crítico que tuvo el legislador en el debate por el veto a la ley de financiamiento de las universidades.

“Yo podré no saber de economía, pero el Gobierno ignora la historia”, afirmó en un breve contacto con Infobae que mantuvo poco después de pronunciadas los dichos del jefe de Estado en una entrevista televisiva. De todos modos evitó confrontar de manera directa con Milei: “Yo contesto en términos políticos, no hago política personal, no agravio ni hago ofensas a las personas, que es una característica de este Gobierno”.

Pichetto apuntó contra el economista Ricardo Arriazu, uno de los profesionales más influyentes en el círculo rojo, y que transmite una visión sobre el rumbo económico que sintoniza con la que plantea el oficialismo. “Tienen que sacarse de encima al asesor de José Alfredo Martínez de Hoz, que lo tienen permanentemente bajando línea, que es el señor Arriazu”, aseguró el presidente del bloque Encuentro Federal.

E insistió: “¿Puedo no saber de economía? No soy un especialista, pero el Gobierno ignora la historia. Que piensen quién es Arriazu y el modelo económico de Martínez de Hoz”.

El presidente Javier Milei calificó al diputado nacional Miguel Ángel Pichetto como un “ignorante”

Las declaraciones realizadas a Infobae por el experimentado congresista ocurrieron después que Milei manifestara en el canal LN+: “Pichetto es un ignorante en términos de economía porque, primero, es absolutamente inválida la comparación con el programa de Martínez de Hoz. Básicamente una de las cosas que no hizo el programa de Martínez de Hoz fue el ajuste fiscal. Otra cosa que yo también le podría decir es que eso fue en un régimen dictatorial y esto en democracia. Estas analogías son bastante poco felices”.

Además, el jefe de Estado manifestó que el diputado nacional es “bastante irresponsable” por hacer una crítica “tan airada” sobre el programa económico del Gobierno Nacional, ya que “no es economista, no entiende de esto y habla de algo que no sabe”.

Milei respondió de esa manera al discurso que pronunció el diputado nacional al rechazar el veto a la ley de financiamiento de las universidades, uno de los posicionamientos más duros que se escucharon en la Cámara baja: ”¿Cuál es el programa que tienen? Es un barco sin luces en el mar, un tren que no llega a ninguna estación, una sociedad anónima de destrucción masiva de lo poco que nos queda de un cierto nivel de bienestar en el Estado argentino. Una empresa de demolición. ¿Qué es lo que expresan con este plan económico? ¿Cuál es el plan? ¿El ajuste al estilo Martínez de Hoz?”.

"Creen que ganan, pero inevitablemente pierden", le advirtió Pichetto al oficialismo

“Creen que ganan, pero en realidad pierden. Inevitablemente pierden, como perdieron también con un sector muy importante de la sociedad argentina que son los jubilados”, dijo el diputado, cuando en su discurso admitió que la oposición no iba a tener los votos para frenar el veto a la ley que les daba los recursos a las universidades para financiar aumentos salariales a los docentes y no docentes.

La reacción del presidente Milei no fue la única que tuvo en su contra Pichetto desde el arco oficialista. En una entrevista publicada este fin de semana por Infobae, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, habló sobre las críticas del presidente del bloque Encuentro Federal: “Yo lo noto a Pichetto un poco malhumorado en los últimos tiempos y expresa a veces posiciones duras. Esa frase es muy difícil de entender el significado que tiene”.