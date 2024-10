El proyecto que busca eliminar la reelección perpetua en los sindicatos quedó bloqueado en diputados

Cristina Kirchner recibirá esta tarde a Axel Kicillof para bajar la tensión de la interna del Partido Justicialista

La ex presidenta lleva varias semanas sin hablar con el Gobernador, que no apoyó su candidatura al PJ Nacional. En ese contexto, hoy romperán el hielo con una cumbre que se realizará en la casa de la ex mandataria, en un intento por apaciguar las diferencias antes del acto por el Día de la Lealtad