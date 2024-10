Verónica Razzini: “Es contrario al espíritu de la ley sentarse a hablar con la CGT sobre la reglamentación de los bloqueos”

La diputada del PRO Verónica Razzini, ex titular del Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB)

Verónica Razzini sabe de lo que habla en materia de bloqueos sindicales. Hasta diciembre pasado presidía el Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB), que creó junto con otros dueños de pymes que fueron víctimas de esa modalidad extorsiva de protestas, y hoy es una de las diputadas del PRO que apoya al Gobierno, pero está preocupada por el viraje libertario que permitirá que la CGT participe de una comisión tripartita para reglamentar el artículo anti-bloqueos de la Ley Bases.

“Claro que me preocupa porque es contrario al espíritu de la ley sentarse a hablar con la CGT sobre cómo vamos a instrumentar un protocolo o una reglamentación. Igual, no pierdo las esperanzas de que el Gobierno haga las cosas como corresponden”, dijo Razzini a Infobae.

Aun así, la legisladora santafesina destacó que está “conforme” con la forma en que se trató hasta ahora el tema de los bloqueos sindicales: “Se transformó en un tema de agenda y antes ni siquiera lo visibilizaban. Se ha dado un paso enorme y uno no puede tampoco decir que está todo mal”.

Uno de los bloqueos del Sindicato de Camioneros en el Parque Industrial Ader, en Vicente López

Razzini incluso admitió que entiende que el Gobierno haya cambiado de postura en este tema y que es “hasta lógico bajar las banderas ahora y volver a levantarlas un poco más adelante”, pero advirtió que si el oficialismo accede a atenuar el artículo anti-bloqueos como reclama la CGT será “inviable, sin sentido y contrario al espíritu de la ley”. “Eso no corresponde y si se avala algo así nos vamos a encontrar en veredas diferentes y vamos a charlar en otros términos”, agregó.

En la entrevista, la diputada del PRO también defendió el proyecto de Democracia Sindical, que su bloque y la UCR impulsan en la Cámara de Diputados y que propone fuertes controles y límites al poder de los dirigentes gremiales. Y, además, explicó los principales lineamientos de su proyecto de ley Impulso MiPyME, presentado junto con su colega Paula Omoedo (CREO, de Tucumán), que tiene como objetivo la baja de la carga impositiva de la micro, pequeña y mediana empresa.

— ¿Qué expectativa tiene respecto de la reglamentación del artículo que penaliza los bloqueos? El Gobierno flexibilizó su postura y ahora, a partir de un pedido de la CGT, aceptó consensuar la reglamentación de ese artículo y todo indica que será atenuado.

— Lo que el Gobierno nos ha explicado es que habrá una mesa tripartita de diálogo, donde se va a hablar de producción y trabajo, y en forma paralela se va a armar una mesa técnica por el tema de los bloqueos, que se va a abordar de manera diferente y en donde se va a tener en cuenta la opinión del MEAB. Es una realidad que vive la sociedad argentina desde hace un tiempo y entonces se tiene que tener muy en cuenta en esa reglamentación que no se puede ir en contra del espíritu de esta ley.

Verónica Razzini, con los integrantes del Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB), en un encuentro que se hizo en Rosario

— ¿Le preocupa el cambio del Gobierno sobre este artículo?

— Claro que me preocupa porque es contrario al espíritu de la ley sentarse a hablar con la CGT sobre cómo vamos a instrumentar un protocolo o una reglamentación. Igual, no pierdo las esperanzas de que el Gobierno haga las cosas como corresponden. Estoy conforme con la forma en que se ha venido abordando hasta ahora el tema de los bloqueos. Se transformó en un tema de agenda y antes ni siquiera lo visibilizaban. Se ha dado un paso enorme. Uno no puede decir que está todo mal. Venimos haciendo muchas cosas. Patricia (Bullrich) viene haciendo cosas muy importantes, como haber instalado en el Ministerio de Seguridad una unidad anti bloqueos que funciona y hace un trabajo espectacular. Y eso está basado en el trabajo que venimos haciendo y se armó con la información que nosotros fuimos recabando. Todavía falta muchísimo. Acabamos de plantar bases solamente.

— Usted presentó un proyecto de ley que encuadra el bloqueo como un delito penal.

— Exactamente. Es un proyecto muy importante porque al tipificar como delito penal a los bloqueos contra las empresas les estamos dando una herramienta muy sólida para trabajar a las fiscalías y, a la vez, estamos cuidando a los trabajadores. No tenemos como intención criminalizar la protesta, sino que lo que queremos es cuidar la producción de las empresas y cuidar a los trabajadores. En estos años de investigación que venimos haciendo con el MEAB pudimos contabilizar la cantidad de trabajadores que son despedidos y muchas veces terminan siendo víctimas de delitos porque pensaban estar luchando por sus derechos y terminan involucrados en situaciones que ellos no entendían que eran así. Entonces poner blanco sobre negro es muy importante porque ahora, antes de involucrarse en un bloqueo, los mismos trabajadores van a prestar mucha atención: van a saber que están poniendo en riesgo su fuente de trabajo. Ya no es como antes, cuando todo valía lo mismo y que si alguno cometía un delito lo escondía detrás de una manifestación, una huelga o una asamblea y no pasaba nada. Hoy se está tratando de poner un poco de orden. Nos estamos volviendo a educar en la Argentina.

La reunión del Gobierno y la CGT en la que se acordó consensuar la reglamentación del artículo anti-bloqueos

— De todas formas, con las señales que está dando el Poder Ejecutivo de acordar con la CGT no creo que ese proyecto tenga el aval de los diputados de La Libertad Avanza.

— Tampoco pueden tirarse para atrás en un 100% respecto de sus promesas de campaña. Entiendo las posturas del Gobierno cuando hablan de los tiempos políticos y de que no se pueden dar todas las batallas juntas. Soy consciente del momento que estuvo atravesando el Gobierno en el último mes y me parece incluso hasta lógico bajar las banderas ahora y volver a levantarlas un poco más adelante. Tampoco podemos pretender cambiar toda la historia del país en tan poco tiempo. Siempre soy muy optimista y estoy dispuesta a dar la batalla porque represento a un sector muy golpeado desde hace muchos años y que se animó a dar la batalla, que dijo “cambiar esto no es imposible”.

— ¿Hay miedo entre los empresarios a que el Gobierno ceda ante la CGT?

— Yo no le tengo miedo a nada. Tampoco los empresarios pymes, lo mejor de la Argentina por el espíritu que tenemos, por esas ganas, esa fuerza, esa lealtad a nuestras convicciones de hacer posible lo imposible. En ese sentido también logramos desde el MEAB generar una voz que no se escuchaba y que hoy es recibida por la Casa Rosada. Somos racionales y podemos entender que nos digan “este no es el momento político y lo podemos hacer más adelante”, pero no me voy a dar por vencida.

— En el Gobierno aseguran que el artículo anti-bloqueos de la Ley Bases podría reglamentarse con un agregado: la obligación de que haya pruebas fehacientes de que una empresa está bloqueada para que su dueño pueda despedir con causa a los responsables.

— Ese mecanismo tiene que ver con un protocolo que nosotros le entregamos al Gobierno. Puede ser positivo. Es involucrar al protocolo anti bloqueos del Ministerio de Seguridad y correr a quienes justamente están cooptados por este sistema que se ha armado en todo este tiempo, donde había llamadas a la comisaría, pero no venía a constatar el bloqueo, igual que las autoridades de Trabajo. Ahora, con el nuevo protocolo del Ministerio de Seguridad, hay números de teléfono en donde se pueden hacer las denuncias y los tiempos son rápidos porque interviene una unidad anti bloqueos.

El Sindicato de Camioneros mantuvo bloqueada durante tres meses en la empresa de Verónica Razzini de Rosario

— La CGT le reclama al Gobierno que incorpore un procedimiento previo para que los dueños de las empresas tengan que ir a la Justicia si quieren despedir a quienes bloquean.

— Eso es inviable. No tiene ningún sentido. Incluso es contrario al espíritu de la ley. Si se avala algo así nos vamos a encontrar en veredas diferentes y vamos a charlar en otros términos. Pero el Gobierno, a través de Federico Sturzenegger y Julio Cordero, ha hecho declaraciones respecto de que hay un artículo que es clarito y se entiende lo que es el bloqueo y lo que es el delito. Entonces, no se pueden poner tonteras para entorpecer un procedimiento que es claro. Si vos estás entrando adentro de la fábrica, no podés hacerlo. Si te querés manifestar, bárbaro, pero dentro de lo que la ley marca. Simplemente es eso. La empresa tiene todo el derecho de seguir trabajando. Si querés protestar, tenés el derecho a huelga. Te lo avala la Constitución Nacional, pero tenés que hacerlo dentro del marco de la ley. No podés evitar que la empresa siga trabajando. Entonces, desde ese punto podemos legislar lo que vos quieras, pero no te podés olvidar de lo que dice la Constitución Nacional porque tenés derecho a manifestarte, pero la empresa tiene derecho a seguir trabajando y tus compañeros también si no quieren ser parte de esa manifestación. Las cosas son como son y no podemos siempre estar queriendo cambiarlas. Entonces si quieren hacer un órgano tripartito o quieren hacer una reglamentación, bueno, bárbaro, pero no nos podemos correr de lo que la ley dice.

— Otro tema polémico es el proyecto de Democracia Sindical, que impulsan la UCR, el PRO, la Coalición Cívica y un partido provincial, pero que se frenó porque el Gobierno, a partir del acuerdo con la CGT, ordenó a los diputados oficialistas que no lo apoyaran. ¿Qué puede pasar en la reunión de este martes de la Comisión de Legislación del Trabajo, que usted integra?

— Estamos convocados para charlar sobre el proyecto. Vamos a seguir trabajando la reunión informativa, pero no pude hablar con el presidente de la comisión (el radical Martín Tetaz) para saber quiénes están convocados para explicarnos sobre las diferentes iniciativas. La idea es trabajar sobre el dictamen que estábamos redactando, empezar a modificarlo, trabajarlo un poco más. Eso nos llevará un tiempo más como para ver si se puede llegar al dictamen. Estamos dispuestos a sacar puntos o agregar otros que que han quedado por fuera. Hay una apertura a seguir trabajando y no hay un apuro ni urgencia por dictaminar. Vamos a ver qué es lo que pasa en la reunión de comisión.

Martín Tetaz (al centro) presidirá este mediodía otra reunión de la Comisión de Legislación del Trabajo en Diputados

— El Gobierno accedió a los reclamos de la CGT para reglamentar el artículo anti-bloqueos y también ordenó que se frenara el proyecto de Democracia Sindical. ¿No es difícil que ese dictamen llegue al recinto en Diputados si hay una marcha atrás de La Libertad Avanza?

— En líneas generales, lo que pidieron es: “Necesitamos un poco más de tiempo”. No nos dijeron: “Esto no va”. Se está trabajando en generar ese tiempo que el Gobierno pidió y veremos adónde arribamos con el proyecto, si tendremos dictámenes de minoría o si la ley quedará para más adelante.

— ¿Por qué es tan importante este proyecto?

— La forma de de manejarse de del sindicalismo en los últimos años ha sido tema de las noticias en forma constante. Por ejemplo, por la cantidad de años que un dirigente permanece en lo más alto de de los gremios y la permanente queja de la falta de transparencia. De repente te encontrás con que tienen patrimonios injustificados que no pueden justificar, se mueven como millonarios y son dueños de un montón de empresas. En Argentina el gremialismo hoy tiene que llamarse a una reflexión respecto a los resultados del modelo sindical que tenemos porque está teniendo un mal resultado. Más del 40% de los trabajadores está en negro. Entonces es un modelo que no funciona, con dirigentes totalmente negados a evolucionar. La Argentina es un país que está muy polarizado y al que le falta muchísimo diálogo. Me encantaría que tuviéramos un país diferente, donde volviéramos a hablar de cómo vamos a mejorar y dejar las diferencias de lado para empezar a pensar en la generación de empleo, que es lo que más necesitamos. Tenemos un 50% de pobres, es una locura, mientras tenemos todo el potencial para volver a ser un país grande y próspero, pero acá todo lo impide la presión tributaria, la presión fiscal, la presión sindical. Es muy difícil invertir en Argentina, sobre todo si no sacamos a esta casta de la que habla tanto Milei desde su campaña para empezar a desarrollarnos.

Verónica Razzini presentó un proyecto de ley en Diputados para ayudar a las pymes (Foto Reuters/Tomás Cuesta)

— ¿En qué consiste el proyecto de ley que presentó para ayudar a las pymes?

— Se llama Impulso Mipyme y lo redactamos con la diputada Paula Amodeo, de CREO Tucumán. Las dos somos parte de la Comisión Pequeñas y Medianas Empresas. Desde principios de año venimos escuchando a todas las instituciones que han venido a la Cámara de Diputados y que nos han contado lo que les pasa. Yo soy empresaria pyme, por lo cual conozco bien la problemática desde adentro. Cuando empezamos a hablar de cómo podíamos encarar un proyecto, sabíamos que el Ejecutivo no iba a aprobar ningún proyecto que tuviera costo fiscal. Es un problema: ¿cómo hacés para bajar impuestos si no podés tener costo fiscal, si no le podés agregar costo a lo que la Oficina de Presupuesto tiene ya asignado? Por eso empezamos a pensar en una idea que fuera revolucionaria. Primero vimos que hay mucho presupuesto subdireccionado a fondos de diferentes tipos, cruzados.

— ¿Por ejemplo?

— En estos direccionamientos muchas veces vos tenés un rubro textil que, por ejemplo, está subvencionado históricamente, a veces hasta en un 40%, y tenés el agro, al que se le tiene que sacar de su ganancia y de su eficiencia toda su rentabilidad para dársela a estos rubros que no pueden subsistir si no es con ayuda del Estado. Entonces pensamos que si estamos en una etapa de desregulaciones y de desburocratización en nuestro país había que elaborar un proyecto que tuviera un poco de todo eso. ¿Qué pasa si sacamos los anticipos y las retenciones? Así llegamos a un proyecto que eximiera a las pymes del pago de anticipos de cualquier régimen o retención o adelanto de impuestos nacionales vigentes. Esto tiene un impacto financiero para el fisco, calculado más o menos en el 0,45 del PBI, que es mucho. Entonces el proyecto contempla la compensación de esta pérdida a través de la eliminación de otros subsidios y estructuras burocráticas que también hay en el sistema. Por ejemplo, uno de los puntos importantes es que el impuesto al cheque compute para otros impuestos nacionales. El 100% de las micro y pequeñas empresas disponen ya del beneficio de computar el impuesto al cheque como crédito para ganancias. Nosotros buscamos con este proyecto que se extienda ese beneficio para alcanzar a otros impuestos, como, por ejemplo, el IVA. En este aspecto el IVA lo podés computar sólo hasta el 60% y la idea es que sea en el total. También incorporamos la ventanilla única para los impuestos. Son todas ideas muy innovadoras y que apuntan a desregular la burocracia.

Federico Sturzenegger y Julio Cordero, dos de los funcionarios de Javier Milei que reglamentaron la reforma laboral

— ¿Tienen el apoyo del Poder Ejecutivo?

— Lo que queremos transmitirle al Gobierno es que no tenga miedo porque las pequeñas y medianas empresas son las que se hacen carne de los beneficios de una ley como esta y enseguida empiezan a tomar personal y a invertir. Hace tanto tiempo que las pymes vienen castigadas por la alta inflación y la presión fiscal enorme. Necesitan reinvertir en capital y tomar personal porque hace mucho tiempo que están contenidas. Con estos beneficios, les damos un horizonte claro y un beneficio de rápida acción

— ¿El proyecto puede tener cambios a partir de sugerencias del Gobierno?

— Estamos en conversaciones con Marcos Ayerra (secretario de la Pequeña y Mediana Empresa, Emprendedores y Economía del Conocimiento). Federico Sturzenegger leyó el proyecto y le pareció que está muy bien. Nos falta tener algunas reuniones con Economía, que también nos puede aportar sus observaciones. Cuando presentamos el proyecto en la UIA, quedaron encantados y nos pasaron algunas modificaciones que podríamos tener en cuenta. En las próximas semanas vamos a la Cámara de Comercio a presentar el proyecto. Y lo vamos a a llevar a todas las cámaras empresariales y a todas las federaciones porque queremos darle músculo político a este proyecto, que será muy bueno para el sector. También queremos ir trabajándolo con el Poder Ejecutivo para obtener su apoyo definitivo. Nuestra idea es escuchar a todos y trabajar con todos los sectores. Queremos aportar una solución a las pymes, que realmente están desesperadas y necesitan que les demos un poco de oxígeno.