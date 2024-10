El apoyo del PRO al veto del Gobierno afianzó la relación de Macri con Milei y abrió un interrogante electoral

La alianza se consolidó tras el último debate en el Congreso

Algo cambió. Algo pasó. Mauricio Macri sigue molesto con el Gobierno, pero ordenó a su partido a apoyar el veto de Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario. Dio a conocer esa decisión con un extenso comunicado que evidenció el malestar con la Casa Rosada por deficiencias en la gestión educativa. ¿Qué hizo que el PRO dé su respaldo al Decreto de Milei pese a estar disconforme con el oficialismo? “Santiago Caputo”, responde, sin chistar, uno de los dirigentes que más habla con el ex presidente de la nación.

El acompañamiento del PRO fue decisivo para el Gobierno en la sesión de ayer. El bloque amarillo aportó 35 de los 85 legisladores que alcanzaron el tercio para blindar el veto. Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación, tiene ascendencia sobre una parte minoritaria de la bancada, con espadas legislativas como Damián Arabia o Silvana Giudici. Y el resto tienen afinidad con el liderazgo de Macri, a excepción de Álvaro González y Héctor Baldassi, leales a Horacio Rodríguez Larreta. Mientras que Silvia Lospennato -identificada con el larretismo- tiene una posición equilibrista desde lo discursivo, aunque ha mantenido disciplina partidaria en las votaciones.

Cristian Ritondo, jefe del bloque, tiene el desafío de administrar la cohesión política del bloque y la articulación con el Gobierno. Hubo arduas discusiones en el PRO para llegar unidos a la votación de ayer. Pero se logró. Fueron claves la reunión de Macri con la Mesa ejecutiva amarilla del lunes y la posterior conversación al interior del bloque. Las tensiones eran tales que hubo legisladores como Lospennato que confirmaron su presencia en la sesión ayer mismo a la mañana. “Hasta la noche del martes, parecía que Silvia prefería la abstención, pero Ritondo habló con ella a primera hora del miércoles y se terminó sumando”, reveló a Infobae un testigo de las negociaciones.

El PRO mantuvo la unidad en el debate por el financiamiento universitario y ayudó al gobierno a vetar la ley (Adrián Escandar)

Desde el exterior, donde se encontraba de viaje por motivos personales, María Eugenia Vidal había manifestados sus dudas respecto a acompañar el veto de Milei. Sentó su posición en el Zoom con Macri del lunes. Diego Santilli, referente del partido, enfatizaba que debían apoyar la posición de Milei. Ritondo aseguraba al ex presidente que podía garantizar el voto de la mayoría del bloque.

Para saldar dudas técnicas sobre política universitaria y la Ley a debatir, el líder del PRO sumó al Zoom del lunes a Alejandro Finocchiaro, que fue ministro de Educación de la Nación. “No es un tema presupuestario eso, es un batalla política”, argumentó el diputado nacional, según pudo reconstruir este medio. “Por Finocchiaro sabíamos que el conflicto era político. No era una cuestión central de desfinanciamiento, sino de que toda la política se alineaba para torcerle el brazo al plan económico”, explicó a Infobae una legisladora del PRO que siguió con atención el detrás de escena parlamentario.

Finalmente, el PRO unificó una postura, decidió apoyar el veto pero lo informó en un comunicado con duras críticas a la gestión educativa del Gobierno. El mismo lunes a la noche, Macri envió a una comitiva a una reunión con funcionarios de Milei. Fue a las 19 en el despacho de Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados. Participaron Ritondo, Giudici y Finocchiaro por el PRO, Eduardo Falcone del MID, y Gabriel Bornoroni de La Libertad Avanza. El Ejecutivo estuvo representado por Lisandro Catalán, vicejefe de Gabiente, Carlos Torrendell, secretario de Eduación, y José “Cochi” Rolandi, vicejefe de Gabinete ejecutivo.

El PRO planteó allí la necesidad de fijar una “garantía salarial” para que ningún cargo menor de la educación cobre por debajo de $420.000. “¿Hay forma de destrabar eso?”, interpeló uno de los legisladores macristas a Torrendell. El secretario de Eduación comprometió su palabra con hacer posible la garantía salarial y con efectivizar la actualización del 6,8% de los salarios de los docentes universitarios, pese al rechazo de los gremios. “Destrabamos más plata para los docentes”, se solazaban en el macrismo. Finalmente, esas medidas se materializaron en un comunicado que difundió Sandra Petovello, ministra de Capital Humano, a última hora del lunes.

Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación (Adrián Escándar)

El miércoles antes de la sesión, tanto el Gobierno como en el PRO sabían que tenían los números asegurados para blindar el veto. Si bien Marcelo Orrego, gobernador de San Juan, había anunciado que sus legisladores no acompañarían el veto, compensaban esas bajas con otros aliados: Carlos Rovira, jefe político de Misiones, garantizó la abstención de tres diputados, Nacho Torres, de Chubut, aseguró la ausencia de un legislador y el voto en favor del gobierno de otra. Y, como ya es habitual, Osvaldo Jaldo dio respaldo con los tres diputados de la bancada de Independencia.

El lunes al mediodía, en los despachos de Hacemos Coalición Federal, bloque que lideran Miguel Ángel Pichetto, Emilio Monzó y Nicolás Massot, esperaban a Nacho Torres para una reunión. Tenían la esperanza de que el chubutense colaborara para rechazar el veto. No obstante, el cónclave no se realizó. Fue señal de que el gobernador del PRO se movería alineado con Macri y el Gobierno. El pichettismo hizo arduas gestiones para persuadir a legisladores del PRO y de partidos provinciales para insistir con la Ley para las universidades, pero no fue suficiente.

Por su parte, Patricia Bullrich se movió otra vez para acercar el apoyo de diputados de otros partidos. Persuadió a cuatro radicales para que voten a favor del Gobierno y gestionó la abstención de otros cuatro. Fueron votos determinantes. La ministra de Seguridad sostiene un rol de alto perfil político. Se sienta en la mesa chica que reúne Milei los martes y tiene vía libre para articular con el Congreso. A la par, sigue armando la línea interna del PRO para promover la fusión con los libertarios. Es un modo de fortalecer al oficialismo y, al mismo tiempo, desafiar a Macri.

El ex ministro Alejandro Finocchiaro aportó fundamentos para que el oficialismo defendiera el veto a la ley de financiamiento universitario

La sesión de ayer sirvió, entonces, como escenario para afianzar el vínculo entre Macri y Milei. Santiago Caputo, principal estratega del Gobierno, se había reunido la semana pasada a solas con el líder del PRO. Fue urgido tras leer una declaraciones atribuidas al ex presidente en una reunión privada con los senadores nacionales del PRO. Allí, el fundador del partido amarillo deslizó la defensa a la educación pública como una de sus banderas.

Esa frase de Macri encendió alarmas en el Gobierno. Leyeron que el PRO estaba señalando, entre líneas, que votarían en el Congreso para insistir con la Ley de fondos universitarios y voltear el veto de Milei.

La reunión de Caputo con Macri fue hermética pero efectiva. Hubo un intercambio arduo, donde se sinceraron puntos de vista y críticas. El domingo, el ex presidente irrumpió intempestivamente en su cuenta oficial de X con un extenso posteo que sugirió un guiño en favor de la posición del Gobierno. La publicación sorprendió a propios y a ajenos.

Algo había cambiado. Algo pasó. “Santiago Caputo”, insiste, con vehemencia, un macrista de pura cepa que habló toda la semana pasada con el fundador del PRO. La charla entre el asesor presidencial y Macri destrabó tensiones. El acuerdo devino en un apoyo al Gobierno. ¿Punto intermedio y salida elegante?

Santiago Caputo, asesor y estratega de Javier Milei. EFE/ Lenin Nolly

En cualquier caso, se trata de una posición incómoda para el PRO. En el partido amarillo sienten que no tiene demasiado margen a diferenciarse de Milei. O, bien, lo hacen en lo verbal pero acompañan al Gobierno en los hechos.

Macri conoce que tiene poder de daño y que el Gobierno lo necesita para motorizar su agenda política en el Congreso. Milei es un presidente con alta legitimidad de origen pero frágil legitimidad de ejercicio. Los 40 legisladores del PRO en la Cámara de Diputados son vitales para la Casa Rosada.

Macri insiste, mientras tanto, para que el Gobierno haga lugar a sus reclamos. Quiere al PRO sentado en la mesa de toma de decisiones. Exhorta a que ese espacio lo conduzca Milei. Y señala temas de especial sensibilidad para el macrismo, desde aspectos de gestión hasta temas de política judicial.

Hacia fin de año, el ex presidente continuará con el proceso de fortalecimiento del PRO. Piensa en el cierre de listas de 2025 y busca hacer el mejor acuerdo político posible para confluir con La Libertad Avanza.