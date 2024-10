Universidades: Guillermo Francos reafirmó que si el Congreso rechaza el veto se “podrá recurrir a la Justicia”

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos (Foto: EFE)

A pocas horas de que se defina el futuro sobre la Ley de Financiamiento Universitario tras el veto publicado en el Boletín Oficial el pasado 03 de octubre, el jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos, habló al respecto y anticipó que en caso de aprobarse este miércoles en la sesión en Diputados, “el Gobierno tomará las medidas que le parezca, entre ellas podrá recurrir a la Justicia, porque entendemos que la ley no se ha sancionado por el Congreso en los términos que establece la Ley de administración financiera o incluso el propio reglamento del senado de la Nación”.

Ante un panorama incierto en donde el Gobierno aún no puede asegurar si cuenta o no con los votos necesarios para mantener el veto a la Ley de presupuestos universitarios, el ministro aseguró que van a “utilizar todos los medios para no ejecutar las normas que establece la ley porque consideramos que no respeta el sistema legal vigente”.

Tras su paso por el 16° Coloquio de la Unión Industrial de Córdoba (UIC), Francos se refirió al debate que se realizará en la Cámara de Diputados. “Nosotros tenemos un bloque de 38 diputados nacionales, el PRO ha comprometido también su apoyo, pero todavía falta”, explicó sobre los votos que tienen a favor y los que aún restan por definirse, y que mantiene al Gobierno de negociación en negociación. “Hay que esperar al día de mañana para ver cómo resulta la votación. Nosotros esperamos que sea en favor de la posición del Gobierno”, añadió con un tono optimista.

Este miércoles a las 11 de la mañana comenzará la sesión en la que se debatirá la ley de financiamiento universitario (Foto: Sebastián Alonso)

Consultado sobre la posición adoptada por el gobernador de la provincia de Córdoba, Martín Llaryora, Francos dejó en claro la postura del Gobierno y puso paños fríos a la situación a sabiendas de la urgencia de apoyo que tienen desde el oficialismo respecto a este tema: “Yo no me voy a poner a criticar ahora al gobernador Llaryora porque ha dicho que no van a acompañar nuestra posición con respecto a esta ley. Es un problema del gobernador, que nos ha acompañado en otras instancias no lo hace en esta”.

En alusión a la postura que adoptaría una parte de los legisladores que en su momento acompañaron la decisión de Presidente de anular la ley de movilidad jubilatoria, y cuyo apoyo derivó en un reconocimiento como “héroes”, Francos señaló: “Es una posición legítima de cada legislador votar en el sentido que le parezca y así como nosotros agradecimos el apoyo que nos dieron en su momento en otro tratamiento, en este caso, si no nos apoyan, será porque piensan en un sentido contrario”. En esa misma línea sostuvo que no está en él “hacer una interpretación de eso, más allá de lo que es propio de cada sector político, de cada legislador”.

En ese sentido defendió la postura adoptada y aseguró que están “convencidos de lo que estamos llevando adelante y lo que estamos proponiendo a los argentinos como propuesta de gobierno”.

Un pedido para bajar las retenciones

Durante el encuentro realizado el martes 8, en el Centro de Convenciones Córdoba, donde varios referentes de la industria se reunieron para abordar temas como el progreso de la provincia y su rol esencial en la economía del país, Francos fue consultado sobre las retenciones y un pedido de bajar las mismas, tal como había anticipado en su momento el Gobierno.

Al respecto, se expreso diciendo que “el reclamo de disminución de rebaja de las retenciones se viene haciendo hace mucho tiempo y el Gobierno coincide con esa posición; y lo ha manifestado el Presidente en más de una oportunidad”, aseguró. Si embargo, aclaró que éste no es “el momento” para poder avanzar con este tipo de solicitudes.

“Estamos hablando de la necesidad de mantener el superávit fiscal o el equilibrio fiscal, entonces no me pidan que antes de disminuir los gastos, antes de generar un crecimiento notable de la economía le diga que ya bajemos retenciones porque es imposible en este momento, lo que no quiere decir que no sea la intención del Gobierno de hacerlo”, sostuvo.