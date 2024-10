Bullrich volvió a hablar de la interna del PRO: “No lo tengo bloqueado a Macri, pero hace un tiempo que no hablo”

Bullrich afirmó, al ser consultado sobre Mauricio Macri, que quienes apoyen el cambio de fondo deben comprometerse plenamente y no titubear en momentos clave

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, habló una vez más de la interna del PRO, específicamente sobre su relación con Mauricio Macri. “No lo tengo bloqueado a Macri en el celular, pero hace un tiempo que no hablo”, introdujo.

Si bien aclaró que “tomaría un café” con el expresidente, Bullrich advirtió: “En este momento, hay que empujar el carro. Esa actitud implica empujar y después, cuando llego a destino, ver si hay rayitas para separar. Pero ponernos a ver la rayita del melón ahora, sin empujar el carro, nos va a llevar para atrás”.

“Necesitamos que todo aquel que quiera un cambio de fondo se comprometa y que no dude o empiece a tener miedo”, sostuvo la funcionaria. Al tiempo que remarcó: “Hoy leí que Macri estaba pensando si está a favor o no del veto a la ley de Financiamiento Universitario. Si votaste en contra de esa ley (por los votos del PRO), ¿por qué te ponés a dudar?”.

“Me parece que la discusión de fondo de la Argentina es la siguiente: te jugás por un gobierno y te tirás a la pileta”, postuló Bullrich en diálogo con LN+. Y aseguró: “Eso no quiere decir que yo tenga valores y formas de pensar exactamente iguales, pero es así como me tiré a la pileta con el gobierno de Macri. Había cosas en las que empujaba y cosas que no salían”.

La ministra subrayó que la clave en política es jugarse por un gobierno, recordando cómo en su momento apoyó al gobierno de Macri, aunque reconoció que había diferencias y obstáculos en las políticas /REUTERS/Martin Cossarini

Para la ministra, “apoyar a Milei es hacerlo con toda la banca de cambio y con toda la fuerza” . “Porque decir ‘esto lo apoyo’ y ‘esto no lo apoyo’ es una especulación. Votaste en contra de la ley de aumento a las universidades y ahora no sabés si apoyás el veto. Votás y no vetás; es como ridículo”, afirmó.

En segundo término, Bullrich se refirió a la interna que le ganó a Horacio Rodríguez Larreta en 2023, la contienda de Juntos por el Cambio que generó mayor expectativa en la previa de las elecciones presidenciales. “Gané las PASO porque guié una política de shock y no de tibieza; de un Estado chico, un país sin déficit ni burocracias, sin apretadores, sin corruptos, que es lo que se está haciendo ahora. Con esa línea gané, y la dirigencia estaba toda al lado de Larreta”.

“Gané con la voluntad de millones de argentinos. No quiero hacer una comparación, y yo respeto mucho el gobierno de Macri, de hecho fui su ministra. Pero hubo una conclusión de ese gobierno que la dijo Macri en su libro: las políticas gradualistas fracasaron y hay que ir a un shock”, planteó la ex titular del PRO.

Con respecto a Larreta, la funcionaria recordó que él “no quería tocar los piquetes: no se animaba. Tenía esta frase: ‘Tengo miedo a que haya un muerto’. Pero si gobernás con miedo, gobernás mal, porque no solucionás los problemas”.

Otros tiempos: Patricia Bullrich y Mauricio Macri juntos en una recorrida

En ese tono, Bullrich amplió: “Macri y Milei se diferencian en un tema de personalidad. Con Macri, que trabajé cuatro años, tuve muchas posibilidades de hacer cosas, pero había cosas que no las pude hacer. Había miedo de enfrentarse a los movimientos sociales. Hubo otras políticas enormemente importantes en el gobierno del presidente Macri: la política internacional, el G20, la posibilidad de hacer infraestructura de calidad o la lucha que dimos contra el narcotráfico. Pero lo que no se pudo hacer fue salir del modelo corporativo de la Argentina”.

Su visión sobre el gobierno de Milei

La ministra de Seguridad, por otro lado, describió al presidente Javier Milei como “una persona que tiene claro el rumbo de cambio para liberar a los argentinos de lo que ha sido el populismo”.

“¿Alguien dijo tanta verdad en el presente como está diciendo este gobierno? Milei le dijo a la gente que iba a pasar momentos difíciles porque había que hacer esto. Es como querer hacer una operación que es complicada sin que salga sangre. No se puede. Es una operación difícil. Hay que pasar la parte más compleja. El paciente sobrevive y está con signos vitales enormes. Fijate los depósitos en dólares que hay o los préstamos. ¿Hace cuánto que no había préstamos en Argentina? Hay que mirar la inflación y que no hay déficit. Es decir, las variables que están hoy en la economía argentina y cómo ya empiezan todos los sectores a estar con luz verde”, destacó Bullrich.

Y sobre la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, enfatizó: “Karina está haciendo un esfuerzo enorme y ha logrado construir un partido en muy poco tiempo. Eso tiene mérito porque es muy difícil el tema de las fichas, juntar a la gente y que no se peleen entre ellos. A mí me contó que tuvo mucha desilusión en el tiempo previo a la campaña, con mucha gente que se metió en las listas y que no era, por ahí, la más correcta. No tuvieron ni tiempo de armar, así que ella está muy dedicada a eso y cumple al lado del presidente un rol muy importante”.

En cuanto a Karina Milei, Bullrich destacó el esfuerzo de la secretaria general de la Presidencia en construir un partido en tiempo récord, logrando superar los desafíos internos y mantener la unidad entre los miembros, algo que considera un mérito destacable. También habló de su rol preponderante al lado del presidente /EFE/EPA/Gian Ehrenzeller

Finalmente, al ser consultada por una posible candidatura en el futuro, apuntó: “No quiero ser candidata. Estoy haciendo un trabajo en Seguridad y es algo que le hace falta al país. ¿Por qué voy a ser senadora? Quiero profundizar lo que estoy haciendo”.

Más frases de Patricia Bullrich

Los juicios a Cristina Fernández de Kirchner: “Hay juicios que están avanzando. Faltan las últimas instancias. Entonces, nosotros no estamos juzgando. Yo tengo una opinión muy mala respecto al uso de los fondos públicos y de la corrupción en el gobierno de los Kirchner. Y también tengo una mala visión de las formas con las que gobernaron y del populismo. A mí no me gusta, sinceramente, que un presidente argentino termine preso por un gusto mío, porque eso le hace mal al país, pero si la Justicia dice que Cristina tiene que ir presa, va a terminar presa. El que las hace, las paga, no importa que sea político, juez, sindicalista o diputado”.

Los piquetes: “Antes le teníamos miedo a los piqueteros, a los Moyano o a sindicalistas que hacían paros. Hoy perdimos el miedo nosotros y la sociedad. En el medio, hay un montón de políticos que tienen temor y se cuidan de qué van a decir. Está claro lo que estamos haciendo y hay que tener el caballo con rienda corta porque si lo largás, volvés a la inflación y volvés a emitir. Cuando dicen que reprimo o gaseo trabajadores, siento que por primera vez en 25 años, en Argentina hay orden. A mí la gente me dice que antes, para ir al centro, salía dos horas antes, o se quedaba encerrada y perdía días y horas de trabajo por cortes en el puente Pueyrredón. Una cosa es lo que dice un dirigente de izquierda y otra cosa es lo que dicen millones de argentinos, que están admirados con lo que hacemos”.