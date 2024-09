Bullrich dijo que no quiere ser candidata en las legislativas: “Desde una banca no podés terminar con los piquetes”

La ministra argentina de Seguridad, Patricia Bullrich, aseguró que no le interesa ser candidata en las próximas elecciones legislativas (EFE/ Juan Ignacio Roncoroni)

La ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, descartó su participación como candidata en las elecciones legislativas previstas para 2025. Y aseguró que le interesaría seguir el año que viene en las tareas ejecutivas dentro del gobierno de Javier Milei antes que eventualmente ocupar una banca en el Congreso de la Nación ya que “votando leyes” no se puede “intervenir para terminar con los piquetes”.

“No me interesa ser candidata. Ya he sido diputada, nunca fui senadora, no es el tema del cargo sino de la responsabilidad. Tengo una responsabilidad ejecutiva importante, es distinto en cuanto a los efectos concretos que generás en la población. Desde una banca podés ayudar votando leyes pero no podés intervenir para terminar con los piquetes”, consideró la ex candidata a presidenta en 2023 por Juntos por el Cambio y actual integrante del gabinete de quien fuera su rival en aquellas elecciones.

En ese sentido, y a pesar de su resistencia a ocupar un lugar en la lista electoral en 2025, remarcó que la decisión final será del Presidente. “Igual soy parte de un equipo y hay un director técnico que dirá qué necesita. Cada uno tendrá un lugar. Eso me gustaría, quedarme en mi lugar”, dijo durante una entrevista el domingo a la mañana con radio Rivadavia.

Bullrich participó el sábado a la noche del acto que organizó La Libertad Avanza para presentarse como partido político nacional, de cara justamente a los comicios del año próximo. “Vi un acto multitudinario de mucha gente joven y donde hay una reivindicación del camino que Javier Milei recorrió en soledad, sin partido, y cómo desde ese lugar, no tomado en cuenta porque salía de los parámetros conocidos, llegó a la presidencia”, opinó.

La ministra de Seguridad defendió el plan económico del gobierno libertario, con quien a pesar de las diferencias mostradas en la campaña electoral de 2023 siente que tienen las mismas ideas para Argentina. “Nosotros describimos, tanto él como quienes ganamos la interna en Juntos por el Cambio, dijimos que era un camino de achicamiento del Estado, por shock. El compromiso con la verdad. Los que quieren el fracaso son muchos, los que están acostumbrados a vivir del Estado son muchos y hay que tener fortaleza para seguir adelante”, destacó, en relación a la pérdida de apoyo popular a la gestión de Milei que exhibieron las principales consultoras durante el último mes.

Patricia Bullrich y Javier Milei

Sin embargo, la ex funcionaria del Gabinete durante las presidencias de Fernando De la Rúa (1999-2001) y Mauricio Macri (2016-2019) observó que “la sintonía es de un electorado que decidió terminar con el kirchnerismo y el populismo para que no vuelvan nunca más” y que es el compromiso “que tomé con seis millones doscientos mil ciudadanos que me acompañaron en la interna, que teníamos esta misma mirada de shock, de achicamiento del Estado, de terminar con los piquetes, con los gerentes de la pobreza”.

“En ese sentido mi compromiso no es individual. Es de millones de argentinos que quieren ver salir de la crisis a Argentina. La estrategia de shock lo que hace es que el momento difícil sea difícil pero más corto. Es un shock que cambia totalmente el paradigma económico de la Argentina, cambia la emisión, el déficit, los precios totalmente falsos, comernos las riquezas, el gas, el petróleo, todo esto que se está haciendo a dos velocidades, una es la del Congreso y otra es la velocidad de la realidad porque era tan profundo el pozo que lleva un tiempo salir. Pero se está logrando y los números son muy impresionantes”, afirmó antes de remarcar que “cuando uno juega por un gobierno tiene que jugarse en todo”.

Además, la ministra disparó solapadamente contra el sector del PRO y Juntos por el Cambio que mantiene distancia de las decisiones de Milei. “Ya probamos el gradualismo y nos fue mal. Cuando veo que hay sectores que empiezan a titubear, los estudiantes universitarios, todos estamos de acuerdo que haya universidades pero si tomamos una regla de oro del déficit fiscal, ¿qué voy a hacer? ¿Le voy a sacar a los hospitales, a las provincias, a quién le saco? Muchos frente a la reacción, en vez de decir que salimos con esta regla, que es la única que nos va a llevar hacia adelante, lo que hace es sentir miedo, y el miedo es lo peor que te puede pasar en la política”, comentó.