Por fuera de la interna K, intendentes peronistas buscan armar una alternativa en la provincia de Buenos Aires

Fernando Gray, Julio Zamora, Guillermo Britos, Juan Zabaleta y Federico Martelli

Dos intendentes peronistas pusieron primera en la construcción de un espacio que tiene como premisa ofrecer una alternativa por fuera del universo del peronismo K, que actualmente transita una etapa de discusión interna. Se trata de Fernando Gray de Esteban Echeverría y Julio Zamora de Tigre. Intentan sumar a su par de Chivilcoy, Guillermo Britos. Desde hace un tiempo que Gray además es escoltado por el ex intendente de Hurlingham y ex ministro de Desarrollo Social de la Nación, Juan Zabaleta; ambos enfrentados férreamente con La Cámpora.

En los últimos días hubo señales claras de cuál es el rumbo que se busca encauzar en este incipiente armado. “La salida es por arriba, no por el centro. Todos los partidos políticos están rotos”, asegura uno de los impulsores del espacio.

También hubo una foto particular días atrás en Tigre que -por fuera de la gestión- alimentó la conversación política. Fue la presencia del ex Jefe de Gobierno porteño y precandidato presidencial del PRO, Horacio Rodríguez Larreta, en el segundo encuentro del ciclo Ciudades Futuras que se llevó adelante en el Museo de Arte de Tigre (MAT). El primero de ellos, que organiza Zamora, contó con la participación del diputado nacional por la UCR, Facundo Manes. En las próximas semanas habrá más encuentros de este tipo.

“Estamos tendiendo puentes, relacionándonos con actores políticos de distintos partidos, viendo qué tenemos en común. Es importante generar vínculos y pensar en los temas que nos preocupan que deben ser resueltos por la política”, planteó Zamora sobre el encuentro con Larreta y agregó, en declaraciones a Delta FM, que “si nos sacamos de encima los anteojos ideológicos, podemos pensar en una Argentina para todos que tenga prosperidad”.

Zamora es el presidente del PJ de su distrito, pero hoy muestra cierta distancia del esquema partidario a nivel provincial que tiene como titular a Máximo Kirchner. Tras imponerse en las PASO contra Malena Galmarini y luego retener la intendencia, el jefe comunal del norte del conurbano adquirió cierta autonomía. Actualmente, también mantiene conversaciones con el ex gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, el diputado nacional Florencio Randazzo. A Britos lo conoce de su paso por el Frente Renovador. Ambos reportaban al massismo cerca del año 2015.

Florencio Randazzo, Juan Schiaretti y Julio Zamora

Una línea coincidente en estos dirigentes tiene que ver con su posicionamiento en el debate que atraviesa el kirchnerismo y que tiene a La Cámpora y aliados por un lado y a un grupo de intendentes, sindicalistas y funcionarios provinciales referenciados en Axel Kicillof por el otro. Si bien admiten que hay posiciones cruzadas entre estos dos sectores aseguran que " es algo que Cristina Kirchner puede resolver en cinco minutos si los sienta a los dos juntos”. Otro de ellos asegura: “Axel no va a enfrentar a Cristina. Cuando llegue el momento de las definiciones habrá que ver si el acuerdo tendrá heridos, que se quieran sumar”.

El desenlace de esa interna será un tanto crucial para este sector. Si hay un acuerdo electoral entre Kicillof y Máximo Kirchner -que en definitiva es Cristina Kirchner- el peronismo no K buscará sumar la representatividad de un sector autopercibido peronista, pero lejos de La Cámpora.

Gray es uno de los que más se mueve por el territorio. Días atrás estuvo en Chivilcoy donde compartió con el intendente la Fiesta del Asado Criollo y también estuvo Zabaleta. “Vamos a seguir caminando la Provincia para renovar el peronismo que debe ser plural e integrador”, indicó el ex ministro de Desarrollo Social del gobierno de Alberto Fernández. Por su parte, el jefe comunal de Esteban Echeverría avanza en la recorrida por distritos donde el peronismo no gobierna para hacer pie en los esquemas peronistas de esas localidades. Además de Chivilcoy, ya estuvo en Lobos, Junín, Pergamino y este viernes visitará General Belgrano.

“Entendemos que frente al gobierno de Milei hay una enorme falta de representatividad política de la oposición y nadie sale a hacer reacciones concretas por la gente. Estuvimos en audiencias públicas en las que participaron 7 personas”, aseguran en el entorno de Gray. El jefe comunal presentó amparos por la privatización de Aerolíneas Argentinas, el cierre de Télam, los despidos en el Servicio Meteorológico Nacional, el cierre de sucursales del Correo Argentino y Banco Hipotecario, entre otros temas.

Además de hacia Kicillof, con la canción que cantó la militancia, en el acto que encabezó Kirchner en Atenas hubo algunos mensajes teledirigidos al sector que cuestiona la conducción de Cristina y que durante el anterior proceso de gobierno supo estar cerca del ex presidente Alberto Fernández. “Si realmente queremos construir seria y honestamente entre aquellos que no coincidimos con este modelo de país, sería bueno que en vez de pedirle autocrítica a la compañera, la empiecen a hacer ellos y a reconocer cuando se equivocan. No tiene nada de malo equivocarse, el problema es la soberbia de no reconocerlo”, dijo.