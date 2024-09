Tras su paso por la ONU, Milei viaja a Córdoba para supervisar la lucha contra los incendios forestales y suma a Patricia Bullrich

Javier Milei regresó esta mañana de su viaje a Nueva York

El presidente Javier Milei arribó a Buenos Aires esta mañana, después de las 9, tras su exposición en la 79° Asamblea de las Naciones Unidas y a las 13 partirá rumbo a Córdoba junto a su hermana y secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, el Jefe de Gabinete de ministros, Guillermo Francos, y la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich para interiorizarse sobre los incendios que azotan desde hace casi una semana a la provincia mediterránea.

En diferentes zonas del territorio cordobés las llamas debido a los incendios forestales ya consumieron más de 16.000 hectáreas en pocos días. El panorama que encontrará es el de un incendio de este tipo histórico para la provincia, con varios focos activos que avanzan sin control gracias a las desfavorables condiciones climáticas.

El Presidente alteró su agenda debido a estas circunstancias. El anuncio sobre el viaje lo hizo el vocero presidencial Manuel Adorni a través de su canal de Whatsapp y desde la Casa Rosada informaron que Milei supervisará el envío de recursos desde Nación para el combate del fuego. Hay aviones, helicópteros y brigadistas federales participando del operativo. “En Villa Berna se encuentra operando un camión comando del Servicio Nacional del Manejo del Fuego (SNMF) con siete combatientes y un coordinador, junto a 16 brigadistas. También se desplegaron dos helicópteros y un avión hidrante”.

Todavía no se sabe cómo será el recorrido del primer mandatario y si se encontrará en algún momento con el gobernador cordobés, Martín Llaryora, o con otras autoridades de la provincia. En un primer momento no figuraba Bullrich, la titular de la cartera de Seguridad, en la comitiva pero esta mañana se confirmó que viajará. Extrañamente no irán el secretario de Turismo, Deportes y Ambiente, Daniel Scioli, ni la subsecretaria del área, Ana Lamas.

Personas parte de un grupo de bomberos y vecinos autogestionados combaten un incendio forestal este lunes, en Intiyaco en las cercanías de Villa Berna, provincia de Córdoba (Argentina). EFE/ STR

Desde la Rosada también se comunicó que “en Capilla del Monte trabaja un avión hidrante para mitigar el fuego, mientras que en Chancaní-Salsacate se encuentran 32 brigadistas de la Brigada Nacional Sur con vehículos y equipamiento especial. También se desplegó un avión hidrante y un camión comando con personal especializado”.

En tanto, el ministerio de Defensa de la Nación, a cargo de Luis Petri, reforzó el apoyo con el envío de una brigada del Ejército.

Se trata de la Compañía Ingenieros Paracaidista 4, de la IV Brigada Aerotransportada, la cual está desplegando una base adelantada en apoyo a los brigadistas para brindar alojamiento, comida, agua potable y suministro eléctrico.

“El despliegue incluye alrededor de 40 efectivos que llegan junto a camionetas, camiones, ambulancias y grupos electrógenos, como así también una carpa para el puesto comando, una carpa comedor y la cocina de campaña”, informaron desde el ministerio en un comunicado.

Hasta este martes por la noche los incendios en Capilla del Monte, Villa Berna y Salsacate seguían fuera de control. Con un operativo que abarca a más de 1.000 hombres y mujeres, los esfuerzos se centraban en evitar que el fuego se acerque a zonas pobladas, como ocurrió durante la mañana en la localidad de La Granja.

El Ejército argentino se sumó a la lucha contra los incendios en Córdoba .

El sector más complicado fue el de Capilla del Monte, donde el fuego avanzó por todo el valle de Punilla y ya llegó al departamento de Colón. En el lugar también hay dotaciones de bomberos de provincias vecinas, como Entre Ríos y Santa Fe, y se espera que con el correr de los días lleguen más refuerzos.

Según indicó el gobierno provincial, las autoridades se encuentran realizando acciones logísticas en el Centro de Monitoreo para monitorear su estado. Prevén que el desastre continúe durante toda la semana, dado que se mantendrán las temperaturas altas, baja humedad y fuertes ráfagas de viento.

Noticia en desarrollo