Milei encabezó una cena íntima en Olivos luego del discurso en el Congreso

Después de su inédita exposición en el Congreso Nacional, donde ante un recinto raleado expuso los lineamientos y los objetivos del Presupuesto para el año que viene, el presidente Javier Milei cenó anoche en la residencia de Olivos con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos y con el diputado José Luis Espert.

“Hicimos un balance de dónde estamos, hacia dónde vamos, pensando en el futuro. En política siempre hay que pensar en el futuro para que las cosas la preocupación nuestra es que los cambios que está intentando hacer el presidente Milei se sostengan en el tiempo, que es la única posibilidad que tiene la raza humana de prosperar”. explicó Espert quien en diálogo con Eduardo Feinmann en radio Mitre contó algunos detalles de la reunión.

También estuvieron presentes la actual pareja del mandatario Amalia “Yuyito” González, y las esposas de Francos y del legislador, quien antes encabezaba la fuerza Avanza Libertad con las que compitió en las elecciones de 2023 y luego, en marzo, se sumó a las filas del gobierno nacional.

Espert detalló que “la cena estuvo muy rica”. Comieron carne vacuna y de pollo, ensaladas, flan y ensalada de frutas como postre. “Hablamos también un poco de la de la vida, de la familia, de los hijos de cada uno”, agregó.

Presentacion del presupuesto Nacional en el Congreso de la Nacion, el 15 de Septiembre del 2024, en Buenos Aires; Argentina. (Fotos: Charly Diaz Azcue / Comunicación Senado)

“No es porque seamos iluminados, es porque después de tanta décadas de intentar el círculo cuadrado llegó un presidente que hace las cosas que se hacen en todos los países donde la gente vive bien. La gente debe entender que con un presidente liberal el rol del Estado es para ordenar la macroeconomía. toda la actividad es para el sector privado. El déficit cero servirá para no generar inflación. Es central para no generar inflación, queremos mantenerla baja para que no haya inflación. El déficit cero es clave. Por eso se lo incluyó en el artículo 1 del Presupuesto, por primera vez en la historia”, manifestó

Espert, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en la Cámara de Diputados, anticipó que el miércoles de esta semana tendrá una reunión con el senador jujeño Ezequiel Atauche, quien encabeza la misma comisión en el Senado, Francos y el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, para empezar con el análisis del esquema de gastos que propone el jefe de Estado.

“Si la oposición no lo aprueba, demostrará que quiere seguir con el modelo empobrecedor que nos trajo hasta acá. Que transformó a Argentina en una villa miseria. Ellos serán responsables si no lo aprueban y nosotros seguiremos insistiendo con una Argentina próspera”, describió ante la posibilidad de que ante la debilidad legislativa ya que La Libertad Avanza posee solamente 39 diputados actualmente, no avance la iniciativa cuando se discuta.

Ante ese escenario adverso, dijo que a Milei no le quedará otra que manejarse “con un presupuesto con decretos y regulaciones” y que “sería muy grave que en democracia por segunda vez no se le apruebe a un presidente”.

“Es un presupuesto pensado para la gente y no para la política, los que no lo quieran votar están en contra de la sociedad”, graficó el diputado, que el 12 de marzo anunció que pasaba a integrar “Las Fuerzas del Cielo”, con una foto en el despacho presidencial junto al líder libertario y que a partir de ese momento se transformó en uno de sus principales espadas en la defensa de las medidas económicas que se adoptan.

Villarruel se fue a una pizzería con sus colaboradores luego de la presentación en el Congreso

En tanto, la vicepresidente Victoria Villarruel quien estuvo en el estrado que se armó detrás del atril desde el que habló Milei en el recinto de Diputados, posteó una foto en su cuenta de x (ex Twitter), en la que se la ve en una pizzería con su equipo de trabajo. “Terminando la noche con el equipo del Senado en El Cuartito! Felicitaciones presidente @JMilei por la presentación del Presupuesto!”, escribió con una foto en la que se ve a varios de sus colaboradores en el sector comunicación y a sus asesores en la Cámara Alta.