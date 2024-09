El Senado buscará avanzar con la ampliación del registro de datos genéticos, con foco en el ADN de violadores

Los titulares de las comisiones de Seguridad; y de Justicia del Senado, Carolina Losada y Juan Carlos Pagotto, respectivamente (Jaime Olivos)

A la espera de la tensa sesión que tendrá el Senado el jueves próximo, el oficialismo buscará destrabar parte de la agenda sobre seguridad y comenzará a analizar, en un plenario de dos comisiones, la ampliación del “Registro Nacional de Datos Genéticos Vinculados con la Investigación Criminal”, sobre las bases de perfiles de ADN. La iniciativa ya fue aprobada por Diputados, donde un sector importante de la oposición logró modificar varios puntos.

El registro en cuestión “funcionará para las investigaciones en el fuero federal y nacional, y las provincias y la Ciudad de Buenos Aires podrán firmar convenios con el registro, con el fin de que sus poderes judiciales y ministerios públicos puedan utilizar sus servicios”, según consta en el primer artículo del proyecto. Un punto importante que impuso la oposición en la Cámara baja es que la tutela no dependerá del Ministerio de Seguridad, que comanda Patricia Bullrich, sino que continuará en manos de la cartera de Justicia.

La ley deja en claro que el registro almacenará y sistematizará los siguientes perfiles genéticos: “asociados a la evidencia que hubiere sido obtenida en el curso de una investigación judicial y que no se encontraren vinculados con una persona ya identificada judicialmente como imputada”; “de las víctimas de un delito obtenido en la escena del crimen”, siempre que la víctima “hubiera dado su consentimiento expreso”; de “cadáveres o restos humanos no identificados”; de personas con algún familiar “desaparecido o extraviado”; y de “personal perteneciente a las fuerzas policiales y de seguridad federales, funcionarios y empleados del Poder Judicial que intervengan en las investigaciones criminales”, con algunas salvedades. Diputados especificó en qué casos se permitirá en mayores y menores de edad.

En la Cámara baja, el kirchnerismo además celebró la quita “del articulado el tema de los delitos culposos”, como indicó en el recinto Martín Soria, ex ministro de Justicia de Alberto Fernández. En esa línea, explicó: “Tiende a mejorar la ley. Imaginémonos que, en caso contrario, ante cualquier accidente de tránsito, un juez podría ordenar la extracción de huella genética o datos genéticos al accidentado”.

Como miembro informante, la diputada macrista Laura Rodríguez Machado manifestó en el recinto que “muchas madres y muchas mujeres que han sido objeto de violaciones” podrán “encontrar, a través de este nuevo sistema, quienes fueron sus victimarios”. Durante la votación en particular, también se quitó la palabra “compulsiva” del artículo 12, referido a comparaciones de muestras y extracciones.

La diputada macrista Laura Rodríguez Machado

Por otra parte, el “ingreso de perfiles genéticos en el registro deberá contemplar el uso de un código único de acceso, en modalidad de código de barras, de modo que los perfiles almacenados no incluyan los datos filiatorios del individuo o de los rastros que le dieron origen, de modo de salvaguardar la objetividad en la búsqueda de los datos y contemplar las garantías constitucionales en cuanto al respeto de los derechos humanos y a la protección de datos personales”. En tanto, la “decodificación sólo se realizará en caso de un impacto identificatorio positivo y será realizada con control judicial suficiente por quienes incorporaron los perfiles genéticos y en las actuaciones que dieron origen a la incorporación”.

Las comisiones que intervendrán en esta discusión son las de Seguridad Interior y Narcotráfico; que comanda la radical Carolina Losada -a 10 meses del inicio de la gestión, el kirchnerismo no envió a sus representantes-; y de Justicia y Asuntos Penales; que preside el libertario Juan Carlos Pagotto. La última comisión llevó días atrás al recinto el proyecto que activa “prisión de 5 a 15 años al que reciba y a quien entregue ilegítimamente a una persona menor de edad mediando o no precio, promesa de retribución o cualquier otro tipo de contraprestación, si no resultare un delito más severamente penado”.

Para el plenario de mañana, que comenzará a las 17, fueron invitados a exponer el director nacional de normativa y enlace judicial del Ministerio de Seguridad, Fernando Soto; y el abogado y ex ministro de Seguridad de Mendoza Gianni Venier. En el distrito cuyano ya se aplica un sistema con resultados exitosos.