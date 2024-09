Fabiola Yañez y Alberto Fernández relevaron del secreto profesional al médico presidencial que declara mañana como testigo

Alberto Fernández y Fabiola Yáñez, mientras vivían en Olivos

El ex titular de la Unidad Médico Presidencial Federico Saavedra ya no tiene limitaciones para contestar las preguntas de la Fiscalía. Primero Fabiola Yañez y luego Alberto Fernández lo relevaron del secreto profesional a pedido del fiscal Ramiro González. Saavedra está citado a declarar este jueves. Entre otras cosas, deberá contestar si la ex primera dama fue atendida en la quinta de Olivos por algún golpe.

Este miércoles, la defensa de Fernández hizo una presentación para relevar del secreto profesional a Saavedra pero aclara que es “estrictamente ceñido al objeto procesal de esta pesquisa”. “Yañez ya lo había relevado del secreto en el zoom”, apuntó una fuente de la causa.

En su declaración por Zoom desde Madrid, la ex primera dama dijo que Saavedra la atendió luego del golpe en cama, al que situó en el mes de julio, y aseguró que le recetó globulitos de árnica. “No hay registro seguramente, pero de la visita de él debe haber registro”, adelantó Yañez el 12 de agosto. Llamativamente, la ex primera dama destacó su vínculo con el ex titular de la Unidad Médico Presidencial: “Siempre tuvimos una relación muy cordial y de comunicarnos mucho. Por supuesto siempre acudí a él para todo lo que necesitaba con las cosas que tenían que ver cuando nació Francisco. En el proceso de tratamiento, siempre estaba en contacto directo con él. Teníamos una muy buena relación”.

Esa agresión es uno de los nueve hechos que describió el fiscal al momento de imputar a Alberto Fernández. Yañez sostiene que después de eso viajó a la provincia de Misiones y se quedó “encerrada” en la casa de su mamá, donde la vieron familiares y amigos. “Ese día yo tenía que viajar a Misiones, era un compromiso oficial, como Primera Dama, así que viajé igual, al principio solo se veía colorado, pero me quede 3 o 4 días y el ojo comenzó a cambiar cada vez a un color más fuerte. Volví y me quedé en Olivos”, detalló en el primer escrito que presentó en el expediente.

En el Zoom aportó más detalles de la herida: ́”Primero era un dolor y algo colorado, después de eso se empezó a poner como de un color amarillento, no recuerdo bien, después de un color verde o morado y después terminó siendo negro negro, o sea un violenta tan intenso que parece negro”.

Saavedra, oriundo de La Plata, era el médico de confianza de Alberto Fernández. Cuando llegó a la Casa Rosada, lo puso al frente de la Unidad Médica Presidencial, donde trabajan otros médicos y varios enfermeros y enfermeras. “Estaba a cargo de todo el equipo. Todos reportaban a él. Iba a la quinta cuando Fabiola o Alberto se lo pedían pero también iba muchas veces por cuestiones administrativas”, contó un ex funcionario que tenía acceso cotidiano a la residencia.

Los registros oficiales de Olivos -que se filtraron por un pedido de la ONG Poder Ciudadano posterior a la Fiesta de Olivos- revelan que Saavedra no estuvo ni el 11 ni el 12 de agosto en la residencia, dos de las fechas claves apuntadas por Yañez en su denuncia. En cambio fue al menos tres veces a Olivos en julio de 2021: el 2, el 13 y el 22.

No obstante, Saavedra estaba a cargo del equipo médico que atendía las 24 horas del día en Olivos y deberá contestar preguntas sobre todas las personas que trabajaban bajo su mando.

Mañana también debe declarar la esteticista Florencia Aguirre, propuesta por la querella. La ronda de testigos se cierra el 12 de septiembre, cuando deberá presentarse Sofía Pacchi, la mujer que desató una crisis el 11 de agosto de 2021 cuando le mostró a su entonces amiga los mensajes que le mandaba el Presidente. Luego de eso, el fiscal convocará a una nueva ronda de testigos. Ahí aparecerán varios de las personas propuestas por la defensa y por la querella.