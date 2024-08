La pelea entre Lilia Lemoine y Marcela Pagano que reveló los motivos de su renuncia a una comisión legislativa

Las diputadas dejaron entrever que su relación está rota tras las diversas peleas que protagonizaron

Un nuevo capítulo en la interna libertaria se sumó el viernes por la noche, cuando las diputadas Lilia Lemoine y Marcela Pagano protagonizaron otro cruce en las redes sociales que dejó entrever que el vínculo entre ambas sería irreconciliable. Los pases de factura, los chats en Whatsapp filtrados, una denuncia por maltratos y la renuncia de Lemoine a la comisión de Comunicación e Informática.

Luego de que Lemoine pusiera en duda la fidelidad de Pagano para con el Presidente Javier Milei y la señalara por presuntamente “hacerle la segunda al kirchnerismo”, la periodista no se quedó con los brazos cruzados y respondió por medio de una publicación en su cuenta personal de X. “Marche la pastillita psiquiátrica para Lilia Lemoine que se ve que otra vez hoy no la tomó”, chicaneó al asegurar que todo habría sido producto de “proyecciones personales”.

“Sale de noche y proyecta lo que ella misma hace: grabar videos y extorsionar con los mismos a aquellos que graba”, apuntó al hacer referencia al supuesto material confidencial que Lemoine tendría en su poder. Después de señalar la presunta “impunidad” de la que gozaría su compañera de bloque, no dudó en profundizar: “No te tengo miedo Lilia Lemoine. Ni a vos ni a tu verdadero jefe”.

Minutos más tarde, Lemoine reveló que había renunciado a la comisión de Comunicación e Informática por presuntos maltratos que habría recibido por parte de su colega. “Yo renuncié a una comisión después de una humillación pública de la diputada Pagano”, confesó al compartir un video de archivo, en el que el periodista Rolando Graña la acusaba de presuntamente haber ejercido maltrato laboral contra sus compañeros.

La respuesta de Pagano tras la entrevista de Lemoine (X: @Marcelampagano)

A modo de aportar pruebas para validar su testimonio compartió las capturas de una discusión que tuvieron en el grupo de Whatsapp creado para tratar asuntos relacionados a la comitiva legislativa. Pese a que no se indica la fecha, en esa oportunidad, se enfrentaron porque Lemoine no se había presentado a una reunión pactada. “Algunos tenemos entre 6 y 8 comisiones y asistimos a todos los plenarios y comisiones. No nos dan los tiempos”, se sinceró para después recriminarle haber ido en contra de la postura oficialista.

Frente a esto, Pagano sentenció: “Vos mejor que yo no hable, que de compañerismo no tenes moral de hablar. Y sos una irresponsable por haber renunciado al cargo”, al agregar que tenía derecho de hacerlo pero no de presentar la renuncia “un minuto antes”. Incluso, le recomendó que renunciara a las comisiones que no podía ir si no le daban los tiempos.

“Seguí hablando”, ironizó Lemoine al acompañar el mensaje de un emoji con un beso, a la vez que le advirtió: “Dejá de operar a tu propio bloque, trepa… No te tengo miedo”. Fue ahí que Pagano la acusó de querer “ser famosa” y le pidió: “Simula al menos que nos das mucha vergüenza ajena”.

Después de que Lemoine compartiera ese cruce que tuvieron en Whatsapp, Pagano no retrocedió y manifestó: “Me siento orgullosa de haberte puesto los puntos por el papelón que hicimos por tu culpa en esa comisión”. Asimismo, arremetió: “Renunciaste por ignorante y papelonera, no te dio la cara para seguir mirando a los ojos a quienes vieron tus burradas”, y avisó: “Yo también tengo muchas capturas para mostrar, me sobra tiempo”.

La periodista aseguró no mostrarse arrepentida por el pase de factura que le hizo a su compañera de bloque (X: @Marcelampagano)

El conflicto inicialmente surgió de una entrevista que Lemoine brindó al programa Solo una vuelta más, emitido por TN, en donde fue cuestionada sobre la interna libertaria. “No es que La Libertad Avanza tiene un problema en el bloque, tenemos un problema de infiltración”, reveló al indicar que habría “un topo” que llegaría a tener influencia sobre tres diputadas del espacio.

Fue en ese momento que el nombre de Pagano apareció en la conversación, debido a que la legisladora y cosplayer confió que sospechaban de un supuesto nexo que tendría con Franco Bindi, a quien definió como “operador castrochavista y asesor de Leopoldo Moreau”. “Ella no admite tener un vínculo con él pero se sabe que sí y, en simultáneo, empiezan a pasar cosas raras”, señaló para luego recriminarle a su compañera de bancada por haber renunciado la presidencia de tres comisiones que le habrían ofrecido al comienzo del mandato.

“Ni siquiera -la comisión de- libertad de expresión porque dijo que los periodistas colegas la iban a matar por las barbaridades que decía Javier”, expuso al disparar que “ese es el nivel de lealtad que ella tiene”. Además, explicó porqué el bloque se opuso a que ella presidiera la comisión de juicio político ante la posibilidad de que pudiera traicionarlos y habilitara un juicio político en contra del presidente.

“Cuando Javier dijo que el Congreso estaba lleno de ratas es porque los diputados a veces coaccionan contra sus jefes de bloques o el presidente de la Cámara para obtener un voto”, parafraseó el discurso del mandatario al remarcar que no era el único espacio político que tenía infiltrados. A raíz de esto, admitió: “Quisiera que estas diputadas cesen de esas conductas diciendo abiertamente”, y agregó que deseaba que continúen en el bloque y no corran la suerte de Lourdes Arrieta.