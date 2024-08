Las diferencias entre Milei y Villarruel se agudizan y los reproches se trasladan al Congreso

Los chats de Alberto Fernández a Fabiola Yañez el día que desistió de hacer la denuncia: “Mi consejo es que hables lo menos posible”

Infobae accedió a los mensajes que le mandó el ex presidente a su pareja el 28 de junio, cuando se hizo una audiencia por Zoom ante el juez Ercolini y la ex primera dama decidió no hacer la demanda por violencia de género. Tras la publicación de los chats y las fotos que estaban en el celular de María Cantero, finalmente hizo la presentación ante la Justicia