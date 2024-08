Victoria Villarruel suspendió su viaje a Mendoza por problemas de salud

La vicepresidente suspendió su viaje a Mendoza. Foto: Pablo Bove

La vicepresidenta Victoria Villarruel suspendió su viaje a la provincia de Mendoza, donde iba a participar de un homenaje al general José de San Martín, por problemas de salud. Fuentes cercanas a la presidenta provisional del Senado le confirmaron a Infobae que sufre un problema de “bajar presión”, pero aclararon que no es nada grave.

Villarruel tenía previsto llegar esta mañana a la capital mendocina para encabezar una agenda propia con eje en los homenajes al Libertador y posibles reuniones. Sin embargo, en las primeras horas de este sábado, decidió cancelar su visita. La Vicepresidenta iba a ser recibida por el gobernador Alfredo Cornejo.

Ayer, el presidente Javier Milei encabezó el acto de entrega de los despachos y sables a los nuevos generales, almirantes y brigadieres de las Fuerzas Armadas, en un acto que estuvo signado por la ausencia de la vicepresidenta, de quien se esperaba una participación.

En el entorno de la Vicepresidenta explicaron que no recibió invitación al evento, aunque ella sí quería estar. Al no tener una convocatoria formal, la dirigente decidió no asistir. Según detallaron, “le hubiese encantado estar acompañando como siempre a las FFAA”, pero Presidencia se encargó de las invitaciones y el Ministerio de Defensa no la invitó, aclararon. “Lamenta no poder acompañar a los camaradas de su padre y abuelo”, insistieron.

La última vez que Milei y Villarruel se vieron en público fue en el acto de inauguración de la última Exposición de La Rural, en el que el Presidente saludó con cierta frialdad a su vice y ambos se sentaron a unos metros de distancia el uno del otro.

Todo se dio en el marco de un clima tenso que se originó hace algunas semanas, luego de que la titular del Senado compartiera en su cuenta de X un mensaje en el que respaldaba al jugador Enzo Fernández, quien había sido criticado por cantar una canción de cancha con contenido xenófobo contra Francia.

Milei y Villarruel, en una de sus últimas imágenes juntos. Foto: Adrián Escándar

“Argentina es un país soberano y libre. Nunca tuvimos colonias ni ciudadanos de segunda. Nunca le impusimos a nadie nuestra forma de vida. Pero tampoco vamos a tolerar que lo hagan con nosotros. Argentina se hizo con el sudor y el coraje de los indios, los europeos, los criollos y los negros como Remedios del Valle, el Sargento Cabral y Bernardo de Monteagudo. Ningún país colonialista nos va a amedrentar por una canción de cancha ni por decir las verdades que no se quieren admitir. Basta de simular indignación, hipócritas. ¡Enzo, yo te banco, Messi, gracias por todo! ¡Argentinos siempre con la frente alta! ¡Viva la Argentinidad!”, reza el texto que escribió la Vicepresidenta y que sigue fijado en su perfil de la red social.

Sin embargo, estas declaraciones fueron fuertemente cuestionadas por el propio Milei, quien consideró que “no fue un tuit feliz”, porque para “las cuestiones deportivas tenés que ir por el lado deportivo, y no podés generar un quilombo institucional en términos diplomáticos”.

“Pero bueno, ya está, ya se arregló, lo arregló Kari”, agregó el mandatario nacional durante una entrevista radial, haciendo referencia a las gestiones de la secretaria general de la Presidencia, quien le pidió disculpas al embajador francés en Buenos Aires.

En el círculo íntimo del Presidente, no obstante, el malestar persiste e incluso por lo bajo se insinuó que Villarruel podría haber tenido alguna implicancia en otra polémica que salpicó a La Libertad Avanza: la visita de diputados de este partido a represores que se encuentran alojados en la cárcel de Ezeiza, entre ellos, Alfredo Astiz. “Me rompe soberanamente las bolas, por qué carajo Victoria Villarruel no saltó. Fue su leitmotiv de campaña”, sostuvo Lilia Lemoine, también integrante del bloque oficialista en la Cámara baja, pero que no participó del recorrido a la prisión.

En julio, la Vicepresidenta también viajó sola a Catamarca para presenciar la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, pero se quedó varios días en esa provincia e incluso se fotografió con el gobernador local, el peronista Raúl Jalil, que tiene buena relación con la Casa Rosada.