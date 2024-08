Un dirigente piquetero y ex funcionario criticó a Alberto Fernández: “las conductas del ex Presidente son absolutamente repudiables”

Daniel Menéndez, ex funcionario de Alberto Fernández fue el primer dirigente social en expresarse por las acusaciones de violencia de género contra el ex mandatario: "Las conductas del ex Presidente son absolutamente repudiables", opinó

El dirigente social Daniel Menéndez, coordinador nacional de Barrios de Pie, y ex secretario del Consejo de Economía Popular y del Salario Social Complementario durante el gobierno del Frente de Todos fue el primer ex funcionario de Alberto Fernández que fijó posición ante la denuncia de violencia de género y hostigamiento que le realizó su ex pareja, ex primera dama, y madre de su hijo Francisco, la periodista y actriz Fabiola Yañez. “Los hechos que salieron a la luz y hoy son de público conocimiento respecto de las conductas del ex Presidente Alberto Fernández son absolutamente repudiables. Enviamos nuestra total solidaridad hacia Fabiola Yañez, víctima de violencia de género y esperamos que la justicia avance con el esclarecimiento de estos hechos”, expresó ante una consulta de Infobae. Y agregó: “Todo esto demuestra la magnitud y la extensión que tiene la violencia de género en nuestras sociedades, lo cuál de ninguna manera debe significar el abandono de las políticas de protección a las víctimas”, dijo en alusión a la decisión del Gobierno de Javier Milei de desarticular el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad.

El resto de los ex integrantes de la gestión del abogado y docente en Derecho Penal de la UBA, prefirieron no expresarse ante el llamado de este medio. Sin embargo, en privado, y bajo estricto off the record afirmaron encontrase “en estado de shock”. Otro líder piquetero reconoció: “no sé qué decir, esto me tomó por sorpresa, no lo esperaba”. Un tercero aseguró que las fotos de Yañez con moretones en el brazo y la cara, sumado a los chats que la mujer le mando al ex mandatario asegurando “venís golpeándome hace tres días seguidos” “son terribles”. Un cuarto dirigente político y social se sinceró de esta manera: “No sabría que decir. Estoy absorto, me parece una locura el bombardeo mediático que sufre la sociedad. Obviamente hay una descomposición acelerada de la clase dirigente, empezando por la política y esto va a continuar, es una locura”.

Daniel Menéndez, actual subsecretario de Economía Popular dentro del Ministerio de Desarrollo Social bonaerense dialogó con Infobae después que el gobernador Axel Kicillof, un dirigente cercano a Cristina Fernández de Kirchner, lo hiciera desde la provincia de La Rioja. “Por supuesto que todos (estamos) muy shockeados por esta situación, esperando que se resuelva rápidamente, que actúe rápidamente la Justicia y lo resuelva”, dijo ante la consulta de Medios Provincia. “Es una denuncia gravísima, así que bueno, hemos estado en shock, estamos todos (en shock)”, reflexiono.

“Estamos ante algo de una magnitud enorme, que impacta de lleno en la dirigencia y se extiende a la mayoría de los sectores políticos”, desarrolló el dirigente social y ex funciona de Fernández en el ex Ministerio de Desarrollo Social. Y amplió: “No solo eso, sino que contribuye a ahondar la grieta entre la sociedad y la política, profundizando el relato de que estamos ante una casta, que hace uso de privilegios y se encuentra muy lejos de los problemas de las mayorías”.

Alberto Fernández integro a los principales dirigentes sociales vinculados a la UTEP a su gobierno (FACEBOOK UTEP)

Alberto Fernández incorporó a su Gobierno a un importante números de dirigentes sociales que, durante la gestión de Mauricio Macri “piquetearon” en las calles en demanda de una mayor cantidad de planes y para que se decrete la “emergencia alimentaria”, reclamos que le fueron concedidos. La mayoría de ellos, fueron nombrados en el ex Ministerio de Desarrollo Social. Entre ellos destacan, además de Menéndez, el líder del Movimiento Evita, Emilio Pérsico. Estaba a cargo de la Secretaría de Economía Social. Desde el área administraba el programa Potenciar Trabajo. En esa estructura también cumplía funciones Alejandro “Peluca” Gramajo, dirigente del Evita y actual secretario general de la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP). La catequista Fernanda Miño, dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), era la secretaria Secretaría de Integración Socio Urbana. Rafael Klejzer, referente del Movimiento Popular La Dignidad, fue designado como director de la Secretaría de Economía Social.

Los nombres siguen. El abogado Fernando “Chino” Navarro, ex dirigente nacional del Evita se desempeñó, como secretario de Relaciones Políticas y Parlamentarias, un área del organigrama de la jefatura de Gabinete. Edgardo Depetri, dirigente nacional del Frente Transversal Nacional y Popular, fue subsecretario de Obras Públicas.

“Es una denuncia gravísima, así que bueno, hemos estado en shock, estamos todos (en shock)”, dijo el gobernador Axel Kicillof sobre Alberto Fernández

Hasta ahora, ninguno de ellos decidió romper lanzas con el ex mandatario denunciado por ejercer violencia de género contra quien era su pareja, inclusive mientras estaba embarazada. La causa es investigada por el juez federal Julián Ercolini e instruida por el fiscal Carlos Rívolo quien anoche ordenó allanar el departamento de Puerto Madero dónde vive el ex Jefe de Estado. La Policía Federal se llevó del lugar dos celulares, 22 pendrives, un iPad y dos memorias. La sospecha es que habría seguido hostigando a la ex primera dama a pesar de la orden de Ercolini de no mantener ningún tipo de comunicación.

Daniel Menéndez, actual subsecretario de Kicillof, también le dijo a Infobae que: “La violencia de género que habría protagonizado el entonces presidente contra la madre de su hijo Francisco, de dos años, “no son hechos aislados, sino que existe un conjunto de conductas individuales presentes en buena parte de la dirigencia que tiene las mayores responsabilidades” y opinó: “Abunda un sentido de impunidad donde se prioriza el interés individual por sobre los intereses reales y urgentes de la mayoría del pueblo argentino. Ese modelo de dirigencia está en crisis y hoy cosecha con justicia amplios rechazos. Hay que superar esas enormes debilidades porque opera como un obstáculo para quienes pretendemos transformar la sociedad en un sentido de inclusión y justicia social”.