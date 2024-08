Marcela Pagano cruzó a Lilia Lemoine tras caerse el debate por la visita a los represores en Diputados: “Sos una mitómana”

Marcela Pagano contestó a las acusaciones de su compañera de bloque (X: Marcelampagano)

La visita que un sector de los diputados de La Libertad Avanza (LLA) realizó a los genocidas detenidos en el penal de Ezeiza provocó una grieta dentro del oficialismo. Luego de que la sesión convocada para tratar lo ocurrido en la Cámara de Diputados se cayera al no obtener el quórum, la diputada Lilia Lemoine apuntó contra tres compañeras de bloque por presuntamente bloquear el debate. La respuesta de Marcela Pagano a la acusación de que habría “cedido con el kirchnerismo”.

En las últimas horas del viernes, Pagano enfrentó a su par por haberla acusado de no haber dado quórum en la sesión del pasado 7 de agosto y por presuntamente haberse aliado al kirchnerismo tras haber participado del homenaje a las monjas francesas Léonie Duquet y Alice Domon que fueron desaparecidas durante la última dictadura militar.

“Marcela tampoco llegó, la que se fue después de hacerle el homenaje a las monjas con Cecilia Moureau y demás”, apuntó Lemoine durante la emisión de su programa de radio “No la ven”, emitido por LaRz Radio. Como parte de su descargo, la legisladora evaluó que “fueron tres diputadas que cedieron con el kirchnerismo”, en referencia a la santafesina Rocío Bonacci y la mendocina Lourdes Arrieta.

Acto seguido, la diputada bonaerense manifestó que estas actitudes les parecían “raras” y que llegaron a molestarla. “Yo entiendo que los kirchneristas no quieran darnos quórum, pero que ellas no estén darnos quórum”, culpabilizó al apuntar que la función que tenían como diputadas era “votar” y “estar ahí desde el principio”.

A modo de respuesta, Pagano utilizó su cuenta personal de X para desmentir a su compañera de bloque. “Estuve presente y di el quórum en la última sesión”, ratificó al compartir una captura del listado de asistencia en el que figuraba su nombre. Asimismo, la acusó de haberse referido “con malicia” sobre Arrieta, debido a que optó por no nombrarla y, en su lugar, describirla como “la chica del patito en la cabeza”.

El descargo de Pagano sobre los dichos de Lemoine en la radio (X: @Marcelampagano)

“Mala compañera y destructora de espacios de trabajo”, fueron las cualidades que la legisladora le otorgó a la cosplayer, tras asegurar que “no piensa en el daño que le genera al espacio”. Incluso, en una respuesta que ofreció a uno de los usuarios que le aconsejó resolver el problema “puertas para adentro”, la comunicadora delató que “la interna la ventila ella siempre”.

Aparentemente, la interna entre Pagano y Lemoine es de vieja data, debido a que la comunicadora sentenció que era un “problema de lo que no supieron ponerle límites, fue advertida sistemáticamente”. No obstante, afirmó que no tiene en mente renunciar. “Más firme que nunca! Mira si le voy a dar el gusto”, redobló.

Respecto de las acusaciones que sugirieron una traición a LLA con el kirchnerismo, Pagano ratificó: “No me fui a ningún lado, el homenaje a las monjas francesas fue un día antes y como les dije a todos en el bloque porque yo careta no soy, lo volveré a hacer una y otra vez”, para luego rematar: “Siempre del lado de las víctimas. Y vos de qué lado estás?.

Sin embargo, esa no fue la única respuesta que recibió Lemoine por sus dichos expresados en la radio, ya que la diputada Rocío Bonacci se sumó al descargo a través de una respuesta que colocó en la publicación de Pagano. “Permítanme contarle a la diputada que yo llegué 15 minutos más tarde que mi compañera Romina Diez”, explicó la santafesina al señalar que ambas habían quedado varadas en Rosario y recién habrían podido viajar esa misma mañana.

Los diputados de LLA que visitaron a condenados por delitos de lesa humanidad en el penal de Ezeiza

En línea con esto, Bonacci le recriminó a Lemoine no haberse quedado en el recinto para escuchar las expresiones en minoría. “Que falta de respeto hablar sin saber”, reprendió la libertaria al agregar que no estaba de acuerdo con la manera de expresarse sobre la vicepresidente Victoria Villarruel, a quien le echó en cara su falta de pronunciación sobre el tema. Hasta el momento, Arrieta fue la única de las acusadas en no emitir opinión.

Desde que se conoció la fotografía del encuentro entre legisladores y represores en el penal de Ezeiza, un quiebre se produjo en el bloque de Diputados del oficialismo, en donde varios de ellos tomaron distancia de lo ocurrido. Incluso, el presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, aclaró en varias oportunidades que no fue una actividad oficial, que no estaba al tanto de la visita y que se trató “una actividad particular” de un “grupo minoritario de diputados”.

El miércoles pasado se iba a poner en debate el proyecto de ley presentado para condenar a los diputados Beltrán Benedit, Lourdes Arrieta, Julio César Arguello, María Fernanda Araujo, Guillermo Montenegro y Alida Ferreyra por haber participado de la reunión. También fue incluida Rocío Bonacci, quien no aparecía en la foto, pero que reconoció haber sido engañada por Benedit y Montenegro, quienes fueron sindicados como los organizadores de la actividad.

Casi en simultáneo, la diputada Lourdes Arrieta también aseguró que fue “engañada” y que “no tenía idea” de quiénes eran los detenidos. “Estuve y hablé con Astiz. Yo no viví en esa época, nací en 1993 y no tengo ni idea de quiénes eran los personajes de esa época, la verdad es que vi internos de 80 años”, admitió.