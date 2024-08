Mayra Mendoza: “Alberto Fernández traicionó a la militancia y a Cristina, ella no ampara una situación como esta”

Mayra Mendoza cruzó a Alberto Fernández, una vez conocida la denuncia por violencia de género

La denuncia de Fabiola Yañez contra Alberto Fernández, por violencia de género sigue generando ruido interno en el kirchnerismo. Quien nuevamente confirmó su postura sobre el caso es la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, y no solo apuntó contra el exmandatario, sino que además salió al cruce de quienes critican a Cristina Kirchner por compartir la fórmula presidencial entre 2019 y 2023.

“Alberto Fernández traicionó a Cristina y a la militancia, como lo expresó Ofelia (Fernández). Lo militamos, hablamos de él, confiamos para que pueda hacer de la Argentina lo que habíamos propuesto”, aseguró la dirigente kirchnerista en comunicación con Radio con vos. Y agregó: “Nunca, jamás nos imaginamos que iba a ser tremendo responsable y, mientras lo digo, me indigno,, de una cosa tan irresponsable como ejercer violencia física. Sabiendo que era una persona que podía trabajar dentro de un proyecto colectivo, y ser un ser tan despreciable como termina, conociendo más sobre él”.

En ese sentido, Mendoza defendió a la exvicepresidenta de quienes la acusan de saber sobre la situación y no intervenir. “Nadie puede amparar la violencia, como Cristina nunca amparó, ni ampara una situación de violencia como la que hoy se está conociendo. Y en algunos casos la quieren ligar como que ella conocía que el Presidente podía tener estas actitudes”.

“Tiene conductas de un hombre violento, de no respetar a las mujeres. Y de lo que yo sí tengo evidencia, es de la violencia política que ejerció contra Cristina y ella quizás no lo va a reconocer, porque ni siguiera ella se puede ver como una víctima. Pero yo y mi generación, por la formación que tenemos, sí lo podemos ver”, dijo sobre el exmandatario.

Mayra Mendoza junto a Alberto Fernández, la campaña electoral de 2019 (Crédito: Frente de Todos)

Y se preguntó: “¿De verdad a ese punto quieren llegar? A una mujer que quisieron matarla y que hoy no se investiga ni siquiera a los responsables más inmediatos o a lo relacionado con el intento de homicidio. “¿Van a intentar tensionar y pensar las cosas al punto tal de querer hacerla cargo a ella?”.

“No podemos buscarle la responsabilidad a Cristina de todos los males que suceden en la Argentina”, afirmó en defensa de la exmandataria.

Asimismo, la intendenta de Quilmes explicó que está en contra de que cualquier tipo de violencia de género, independientemente de quién la ejerza, y que nada tiene que ver con una especulación política. “Uno es en la vida pública, como es en la vida privada y viceversa. Mi opinión no es una especulación política contra Alberto Fernández, o ya sea Macri, Milei o el compañero más cercano que tenga al lado. Si alguien ejerce violencia contra las mujeres, yo voy a estar siempre del lado de las mujeres. Y esta no es una posición cómoda, esto no hay que romantizarlo”, explicó.

“Yo tengo un costo muy grande por mi opinión, porque hay una sociedad que se resiste muchísimo a comenzar a repensar todas las prácticas patriarcales que tenemos cotidianamente en nuestra sociedad. Se resiste a dejar de naturalizar estas violencias. Esto te hace repensar, porque a veces el ataque es más fuerte a una, a la situación de violencia que se ejercen y quienes las ejercen. Y la verdad que no me importa el costo, yo estoy para que se debata”, añadió Mendoza.

Sobre esto, agregó: “Los comentarios que yo recibí por haber emitido una opinión sobre una situación de la que somos víctimas, fue de un nivel de violencia política que no se puede aceptar más. Que sea más juzgada la opinión de una mujer, que el hecho en sí mismo”.

Por otra parte, la dirigente hizo referencia a la situación que le tocó vivir a la ex pareja de Alberto Fernández y a la importancia de denunciar estos hechos, independientemente del cargo que tenga el agresor. “Lo que ha pasado Fabiola (Yañez), en el momento que pudo denunciar, es muy doloroso para ella. Pero bueno, bienvenido el debate y que ninguno tenga privilegios, sea el presidente, un empresario, dueño de comunicación o quien carajo sea. Si ejerce violencia, tiene que ser denunciado y repudiado por la sociedad, pero para esto hace falta responsabilidad de todos y, por parte de las mujeres, más solidaridad de género”, manifestó.

Sobre el comunicado de La Cámpora

Mayra Mendoza, también explicó el fuerte comunicado que compartió La Cámpora para respaldar a la ex primera dama, Fabiola Yañez, en su denuncia a Alberto Fernández. “Expresa muy claramente lo que como organización y como frente de mujeres en particular expresamos en este momento, como lo hemos hecho en diversas situaciones. Una es lo que es en función de lo que es su historia, su militancia, su recorrido y la organización”.

“Ese comunicado habla de lo que nosotros venimos haciendo hace muchos años y en los diferentes casos en particular que han sucedido dentro de nuestra fuerza política, que somos diametralmente distintas a esas personas, nunca encubrimos una situación de acoso o de abuso. Siempre nos hemos manifestado, cosa que niegan de una y de la organización en particular”, expresó.

Y aclaró: “Lo hemos hecho con todos los casos que han sido públicos, los últimos de este tiempo: Espinoza, Alperovich... Hemos tenido situaciones dentro de nuestra organización, porque la verdad que nuestra organización no escapa a una problemática que vive en nuestra sociedad, que son las violencias”.