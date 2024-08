Milei acusó a Lula, Petro y López Obrador de ser cómplices de Maduro: “Por ignorantes y/o por estúpidos”

El presidente Javier Milei (EFE/ André Borges)

El presidente Javier Milei cruzó a sus pares Lula Da Silva (Brasil), Gustavo Petro (Colombia) y Andrés Manuel López Obrador (México) por la abstención de sus países a votar por la resolución de la Organización de Estados Americanos (OEA) que buscaba condenar el fraude electoral en Venezuela. En este contexto, los acusó de ser “cómplices” de Nicolás Maduro por “ignorantes y/o por estúpidos”.

El proyecto de resolución había sido presentado por Estados Unidos, Argentina, Uruguay y Paraguay, con el objetivo de que el régimen populista exhibiera las actas de votación de las elecciones del pasado domingo y cese la persecución política, y la escalada de violencia en el territorio venezolano, pero un grupo de países impusieron la abstención diplomática y la iniciativa se cayó. Finalmente, la votación resultó en 17 votos a favor, 11 abstenciones y 5 ausentes. La lista de abstenciones es encabezada por Brasil y Colombia, mientras que dentro de los ausentes se encuentra México.

La crítica de Javier Milei

Frente a esto, la reacción de Milei no se hizo esperar y apuntó directamente contra Lula, Petro y López Obrador. “Algunos imbéciles me acusaron de loco por ver comunismo en todos lados”, comienza diciendo su descargo y continúa: “Otros desde la corrección política decían que ya no existe más el comunismo y que soy un exagerado”.

“En el fondo, hoy no sólo se prueba que tengo razón en la agenda internacional que señalo sino que además queda claro que esos que me cuestionaban son cómplices, ya sea por ignorantes y/o por estúpidos”, cerró su mensaje con el que replicó otro tuit de un usuario que responsabilizaba a los tres mandatarios por lo sucedido ante la OEA.

Noticia en desarrollo.