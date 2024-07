Mendoza cobrará la atención médica a los extranjeros y es la tercera provincia que aplica aranceles

A partir del 1 de agosto, Mendoza implementará un nuevo sistema para cobrar a pacientes extranjeros no residentes por la atención en hospitales públicos

El gobierno de Mendoza empezará a cobrarles a los pacientes extranjeros en tránsito y con residencia provisoria que se atiendan en hospitales públicos locales. Se trata de la tercera provincia que avanza en una medida similar en los últimos años.

La medida, que se oficializó a través del Decreto N° 1266, establece que los gastos de la asistencia médica recibida deberán ser solventados por los propios pacientes que hayan nacido fuera del país, con cargo a la entidad pública o privada que brinde dicha cobertura en su país de origen.

Según el decreto, “se considerará no residentes a los pacientes de nacionalidad extranjera que se encuentren en las categorías de residentes transitorios y precarios”, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 24 de la Ley de Migraciones N° 25.871. Estos grupos tendrán que afrontar los costos por su propia cuenta.

Los pacientes alcanzados podrán requerir la emisión del correspondiente comprobante de atención y de pago, a fin de que el interesado pueda gestionar y tramitar el reembolso.

De este modo, la jurisdicción mendocina anunció que los extranjeros deberán pagar para atenderse en hospitales públicos con el objetivo de recuperar gastos e insumos. Es uno de los distritos con un frecuente flujo de ciudadanos provenientes de Chile, por la cercanía con ese país. La obligación empezará a regir a partir del 1 de agosto.

El Hospital Central de Mendoza, una de las instituciones sanitarias provinciales que empezarán a cobrar la atención de salud

“La idea de poder cobrarles a los extranjeros es devolver al sistema de salud también lo que los mendocinos mismos invierten con sus impuestos en el sistema público. Permitirá recuperar parte de los costos asociados con la atención médica, facilitando el financiamiento de los servicios y la manutención de la calidad en la atención a todos los pacientes”, sostuvo la titular del Ente de Recuperación de Fondos para el Fortalecimiento del Sistema de Salud de Mendoza (Reforsal), Daniela Correa, al diario Ámbito.

Como ocurre en Salta, las autoridades informaron que los médicos atenderán al paciente y luego el hospital emitirá un resumen de las prestaciones y gastos realizados y lo remitirá al Reforsal.

Este último fue creado en julio y “será encargado de emitir una factura definitiva con fuerza de título ejecutivo para recuperar la percepción de los gastos en el menor tiempo posible”.

Según explicó la funcionaria, la decisión “ayudará a reducir el déficit financiero del sistema público, por este costo extra que se gasta en el pago de los insumos de los extranjeros” y sostuvo que la medida se fundamenta en virtud de la reciprocidad con el sistema internacional.

“Muchos países también cobran a los extranjeros por los servicios médicos. Eso también nos asegura un trato justo para los ciudadanos locales que pueden necesitar atención médica en el extranjero”, explicó.

Los costos serán cubiertos por los pacientes o sus entidades de cobertura en su país

Ya son varias provincias que avanzaron en la decisión de cobrarle la atención sanitaria a los pacientes extranjeros. Salta fue el primer distrito en efectivizar la medida, donde las autoridades indicaron que bajó el 90% la atención en los hospitales de pacientes chilenos, paraguayos y bolivianos.

Según detallaron, de tener tres mil pacientes por mes, ahora solo atienden a 60 extranjeros.

En Santa Cruz también existe una normativa en esa línea. En abril pasado, el gobierno provincial anunció que iba a comenzar a cobrarles a los extranjeros las atenciones médicas en sus centros de salud públicos a los residentes transitorios. Al momento que se había dispuesto la medida, la internación en una cama en clínica médica costaba entre 150 mil y 180 mil pesos por día.

“Tenemos datos estadísticos de que, más o menos, 1800 personas (de otros países) se atienden mensualmente en todos los hospitales de la provincia”, sostuvo Ariel Varela, titular del Ministerio de Salud y Ambiente provincial. “Hoy en día, como está el sistema de salud a nivel nacional y provincial, lamentablemente estamos pasando por un déficit enorme en lo económico”, argumentó el funcionario.

En Santa Cruz también comenzó a cobrarse la atención médica a los extranjeros.

La situación particular de Jujuy

En Jujuy se sancionó la Ley 6.116 desde 2019, que establece el “Sistema Provincial de Seguro de Salud para Extranjeros”. Esto permite cobrarle la atención en hospitales públicos a los no residentes en la provincia en caso de que no exista reciprocidad entre las instituciones sanitarias entre países limítrofes.

El ministro de Salud de Jujuy, Gustavo Bouhid, recordó que se había firmado un convenio de reciprocidad con el gobierno de Evo Morales. Este entendimiento alcanzaba sobre todo al Hospital de La Quiaca, en zona de frontera, donde es más intenso el flujo de pacientes extranjeros.

Sin embargo, tras las convulsiones políticas y los cambios de gobierno en ese país, “todo volvió a foja cero y hoy no se cumple” el acuerdo alcanzado. “Por nuestra parte, hemos seguido atendiendo a los ciudadanos de Bolivia en forma gratuita pero ya no ocurre de igual forma con jujeños que lo necesiten en territorio boliviano”, señaló Bouhid.

“Ante esa medida, he indicado y he pedido a todo el equipo que tengamos actualizada toda la información estadística necesaria para la implementación de un Seguro Provincial de Salud que incluiría el cobro a personas extranjeras que no tengan seguro previo al ingreso a la Argentina”, advirtió el ministro.