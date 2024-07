Maduro se autoprocalmó presidente y volvió a criticar a Milei: “Más temprano que tarde, veo a Argentina libre del nazifascismo

El acto del Consejo Nacional Electoral (CNE) en Caracas, en el que Maduro selló su continuidad en el poder

El dictador venezolano Nicolás Maduro encabezó este lunes la asamblea del Consejo Nacional Electoral, en Caracas, donde volvió a proclamarse como presidente de Venezuela, luego de las elecciones celebradas este domingo 28 de julio. Pese a los cuestionamientos internacionales, las denuncias de fraude y el desconocimiento del resultado de parte de nueve países, el líder del régimen que gobierna el país caribeño hace 25 años reasumió el poder. En ese contexto, volvió cuestionar al Gobierno argentino que lidera el presidente Javier Milei, a quien horas atrás ya había insultado.

“Amo Argentina, y la veo libre, más temprano que tarde, del nazifascismo. No sé porqué, pero la veo”, aseveró Maduro, frente a un auditorio de integrantes del régimen. Allí, se encontraban algunos dirigentes de ultraizquierda en Argentina, como Fernando Esteche, que enarbolaron una bandera argentina.

Maduro, además, se proclamó peronista. “Yo soy peronista y evista. Mi gran Perón, con él voy, y con Eva voy”, dijo Maduro, mientras de fondo se escuchaba a los presentes corear “atención, atención, Maduro te saludan los soldados de Perón”. El líder del régimen repitió, con una leve modificación, el mismo cántico.

Tras las elecciones en Venezuela, hubo cruces e intercambio de insultos entre Milei y Maduro EFE/ Cristóbal Herrera-Ulashkevich / Miguel Gutiérrez

La referencia a la Argentina llegó a colación de un repaso histórico que Maduro venía realizando con su versión de los intentos de alcanzar el poder que realizó lo que definió como “la derecha nazifascista”.

“El fascismo no entiende de diálogo. Estamos claritos, no entiende de democracia ni de respeto. Se combate con la ley y la Constitución. El fascismo en el mundo es criminal, buscan convertirnos en colonia de las elites gobernantes en Estados Unido”, señaló Maduro, a lo largo de una exposición en la que remitió al proyecto que inició Hugo Chávez hacia fines de la década del 90 del sigo XX y que se mantiene hasta hoy en el poder.

Maduro vs. Milei: Cruces e insultos

El presidente de Argentina fue categórico luego de la difusión de resultados oficiales en Venezuela. “Afuera dictador”, escribió de modo intempestivo, con su habitual estilo, el jefe de Estado. Fue a través de su cuenta de X, en la que cuestionó el proceso electoral venezolano y pidió transparencia, en medio de cuestionamientos en todo el mundo hacia las elecciones organizadas por el régimen venezolano. “Argentina no va a reconocer otro fraude”, añadió el líder de La Libertad Avanza.

El tuit en el que el presidente Argentino ratificó que desconoce los resultados que otorgan la reelección a Nicolás Maduro

“Los venezolanos eligieron terminar con la dictadura comunista de Nicolás Maduro. Los datos anuncian una victoria aplastante de la oposición y el mundo aguarda que reconozca la derrota luego de años de socialismo, miseria, decadencia y muerte”, se explayó el economista.

La respuesta de Maduro fue casi en espejo. “No me duras un round Milei”, dijo el dictador venezolano y profirió una serie de agresiones verbales hacia el presidente argentino.

“Bicho cobarde. Eres un tronco de fascista. Ya este pueblo ha dicho no al capitalismo salvaje, no al fascismo, no a Milei, no al nazi fascista de Milei. Estamos dando un ejemplo al mundo”, insistió el chavista.

“Milei, basura, vos sos la dictadura. Vendepatria, Milei, cobarde, no me aguantás un round. Feo y estúpido, se saca fotos de estúpido. Sociópata, sádico”, repitió Maduro.

Durante el domingo electoral venezolano, en Argentina, dirigentes y funcionarios del Gobierno de Javier Milei se participaron activamente de actos en los que reclamaron transparencia en los comicios, y enfáticamente apoyaron a Eduardo González Urrutia, en candidato que enfrentó a Maduro, y a María Corina Machado, la líder del espacio que no pudo competir al ser proscripta por el régimen local.

La movilización, de la que participaron los ministros Patricia Bullrich y Luis Petri, y la canciller Diana Mondino, generó malestar en los funcionarios venezolanos. El viceministro venezolano para América Latina, Rander Peña afirmó que los funcionarios del gobierno argentino “amenazaron con invadir la embajada de Venezuela en Argentina”