El fiscal Marijuan reiteró sus críticas a Gustavo Valdés por su rol en el caso Loan: “Tiene que dar explicaciones”

El fiscal federal Guillermo Marijuan

Luego de que el juez Casanello rechazara la denuncia realizada por Guillermo Marijuan contra el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, el fiscal federal se refirió este sábado a su acusación y detalló los argumentos por los cuales pide que se investigue al mandatario provincial por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público en el marco de la desaparición de Loan Peña.

Fue en diálogo con Radio con Vos que el representante del Ministerio Público habló con respecto a la causa que ahora será tratada en la Justicia Federal de Goya y no en tribunales de Comodoro Py. Un cambio que ocurrió dado que el magistrado del Juzgado Criminal y Correccional Federal N.º 7 se consideró incompetente para llevar a cabo el procedimiento por “una cuestión de jurisdicción”.

En este sentido, Marijuan dijo que respeta la decisión del juez -por quien tiene un “respeto intelectual”, señaló- pero insistió en la necesidad de que se investigue el acto de encubrimiento y el entorpecimiento de Valdés en la investigación por el paradero del niño de 5 años, desaparecido hace un mes y medio en la localidad de 9 de Julio.

El principal argumento del fiscal para sospechar de la intervención del mandatario correntino en el caso tiene que ver con su reacción luego de la primera declaración de Laudelina, la tía del menor, quien, sin estar detenida, se presentó en la fiscalía para asegurar que Loan había sido víctima de un accidente de tránsito.

Gustavo Valdés, gobernador de Corrientes

“Al otro día que declara, el gobernador saca un mensaje en una red social diciendo que el hecho está encaminado a esclarecerse. ¿Un gobernador de la provincia no sabe que llevaron a una persona a una fiscalía en horarios inhábiles a declarar? ¿Cómo se enteró él tan rápido entonces de que el hecho estaba prácticamente esclarecido? Bien, él tiene que dar explicaciones de esto”, remarcó Marijuan.

Su denuncia también fue contra el senador correntino Diego Pellegrini; el desplazado ministro de Seguridad de la provincia, Buenaventura Duarte; su sucesor, Alfredo Vallejos; y el abogado José Fernández Codazzi, quien era representante de Laudelina Peña; el ex jefe de la Policía de Corrientes Amaldo Molina y quien fuera su segundo, Jorge Cristaldo.

En la entrevista radial, Marijuan señaló que ya no tiene más esta causa en sus manos y admitió: “A mí me preocupa enormemente. Seguramente ellos están con el tema de la imagen, de las encuestas, de los votos, qué sé yo. Pero lo cierto es que tienen un ciudadano de cinco años que hace 44 días que no saben dónde está. Que sé yo, yo duermo tranquilo, no sé ellos”.

Gustavo Valdés sobre el caso Loan

Los dichos que pusieron a Valdés bajo la mira

El gobernador radical de Corrientes quedó en la mira semanas atrás cuando anticipó en sus redes sociales que la tía del niño desaparecido había denunciado amenazas de parte de María Victoria Caillava y Carlos Pérez, quienes según ella habían atropellado a Loan.

“Se ha dado un gran paso en la resolución del Caso Loan”, aseguró Gustavo Valdéz el 29 de junio, y agregó: “Laudelina declaró tanto ante la Fiscalía General como ante la Fiscalía Provincial de Corrientes y habría narrado cómo fueron los hechos del caso Loan. Todo lo actuado está remitiéndose ante la Justicia Federal para que proceda conforme a derecho”.

Consultado por la agencia Noticias Argentinas, José Peña, el padre de Loan, celebró la denuncia contra el gobernador Valdés. “Es una gran noticia. No podía creerlo”, resaltó a NA el papá del niño que ya lleva 41 días lejos de su casa. También José, uno de los hermanos del nene de 5 años, manifestó que “no debemos descartar nada, Loan tiene que aparecer caiga quien caiga”.