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Atento Boca Juniors: se confirmó la postura de la U Católica de Chile con los hinchas visitantes de cara al debut en la Libertadores

Las restricciones impuestas por el gobierno de Chile modifican el debut xeneize en Santiago. Los detalles

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Vista aérea del estadio ClaroArena de la U Católica con montañas al fondo. Un escudo azul y amarillo de Boca Juniors se superpone en la esquina superior derecha
El estadio ClaroArena de la U Católica de Chile

El partido entre Universidad Católica y Boca Juniors por la Copa Libertadores se disputará sin público visitante, por decisión de las autoridades chilenas y avaladas por el elenco trasandino. El encuentro, programado para el martes 7 de abril en el Claro Arena de Santiago de Chile, corresponde a la primera fecha del Grupo D del certamen sudamericano.

“En el día de hoy la Delegación Presidencial Metropolitana nos ha comunicado que el partido deberá disputarse sin la presencia de hinchada visitante, con el objetivo de garantizar la seguridad de los asistentes al evento y de los entornos del recinto”, informó el club mediante sus redes sociales.

“Sin perjuicio de acatar y comprender la decisión de la autoridad, Cruzados intentó un acuerdo con el equipo rival destinado a asegurar la presencia de hinchas visitantes en el estadio... Sin embargo, este acuerdo no fue posible y no se pudo presentar a tiempo a las autoridades competentes. Cruzados informó de esta resolución a CONMEBOL, cumpliendo así con los plazos reglamentarios establecidos para esta competencia por parte del organizador”, concluyó el comunicado..

comunicado u católica
El comunicado de la U Católica de Chile

La determinación fue confirmada por la dirigencia de Universidad Católica tras recibir la notificación de la Delegación Presidencial Metropolitana. La resolución apunta a garantizar la seguridad tanto de los asistentes locales como de los entornos del estadio. El club chileno precisó que, pese a intentar un acuerdo con Boca Juniors para permitir la presencia de hinchas visitantes en condiciones controladas, las propuestas no lograron presentarse a tiempo ante las autoridades correspondientes.

La medida responde a un pedido de la alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, quien calificó el evento como de “alto riesgo” por la cantidad de público y la logística del barrio. La funcionaria explicó que “tenemos un partido de alta convocatoria y nos preocupa la seguridad del barrio. Tenemos clínicas que tienen ingresos de personas en estado de salud delicado y está el tema de los estacionamientos en la calle”. Por este motivo, el gobierno local solicitó declarar el encuentro de alto riesgo y prohibir el acceso de hinchas visitantes, una decisión que fue comunicada tanto a la CONMEBOL como a los clubes involucrados.

Universidad Católica
Universidad Católica de Chile disputará la Copa Libertadores y compartirá el Grupo D con Boca Juniors, Cruzeiro y Barcelona de Ecuador (Crédito Universidad Católica)

El club chileno había ofrecido inicialmente 450 entradas a Boca Juniors, cifra inferior a las 2.000 que exige el reglamento de la CONMEBOL para partidos internacionales. Ante la negativa del club argentino a aceptar ese cupo, y tras fracasar una última propuesta de 1.000 localidades, la organización del encuentro avanzó con la opción de tribunas exclusivas para los locales. “Cruzados intentó un acuerdo con el equipo rival destinado a asegurar la presencia de hinchas visitantes en el estadio, en números adecuados para garantizar una experiencia segura tanto de los asistentes locales como de los foráneos. Sin embargo, este acuerdo no fue posible y no se pudo presentar a tiempo a las autoridades competentes”.

La decisión gubernamental contradice el reglamento de la CONMEBOL, lo que podría derivar en una multa económica para el club local de alrededor de 20.000 dólares si avala la petición de las autoridades de Chile.

En el ámbito local, Boca Juniors sí contará con público visitante en su próximo partido del torneo argentino ante Talleres de Córdoba, previsto para este jueves en el estadio Mario Alberto Kempes. El club cordobés le otorgó 11.000 lugares a los simpatizantes xeneizes.

EL COMUNICADO DE LA U. CATÓLICA DE CHILE

En relación con el partido por el Grupo D de la Copa CONMEBOL Libertadores entre Universidad Católica y Boca Juniors, programado en el Claro Arena el próximo 7 de abril de 2026, Cruzados informa lo siguiente:En el día de hoy la Delegación Presidencial Metropolitana nos ha comunicado que el partido deberá disputarse sin la presencia de hinchada visitante, con el objetivo de garantizar la seguridad de los asistentes al evento y de los entornos del recinto. Sin perjuicio de acatar y comprender la decisión de la autoridad, Cruzados intentó un acuerdo con el equipo rival destinado a asegurar la presencia de hinchas visitantes en el estadio de Universidad Católica, en números adecuados para garantizar una experiencia segura tanto de los asistentes locales como de los foráneos. Sin embargo, este acuerdo no fue posible y no se pudo presentar a tiempo a las autoridades competentes. Cruzados informó de esta resolución a CONMEBOL, cumpliendo así con los plazos reglamentarios establecidos para esta competencia por parte del organizador.

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