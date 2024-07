Caso Loan: el juez Casanello se declaró incompetente para investigar la denuncia por encubrimiento contra el gobernador Gustavo Valdés

El gobernador de Corrientes, el radical Gustavo Valdés

El fiscal federal Guillermo Marijuan presentó una denuncia contra el gobernador de la provincia de Corrientes, Gustavo Valdés, por supuesto encubrimiento, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público en el marco de la desaparición de Loan Peña. La causa quedó por sorteo en manos del titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 7, Sebastián Casanello. Y, este miércoles por la tarde, el magistrado se declaró incompetente.

En este sentido, tras el rechazo del Casanello del caso, la causa será tratada en la Justicia Federal de Goya y no en los tribunales de Comodoro Py. La decisión del magistrado es a raíz de una cuestión de jurisdicción, según consignó la agencia Noticias Argentinas.

Hay que recordar que la denuncia del fiscal Marijuan también alcanza al senador correntino Diego Pellegrini; al desplazado ministro de Seguridad de la provincia, Buenaventura Duarte; a su sucesor, Alfredo Vallejos; y al abogado José Fernández Codazzi, quien era representante de Laudelina Peña; al ex jefe de la Policía de Corrientes Amaldo Molina y quien fuera su segundo, Jorge Cristaldo.

Uno de los allanamientos que se produjeron en la investigación en Corrientes, en la casa del hijo de Victoria Caillava.

La denuncia es por los delitos de presunto encubrimiento, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Para el fiscal, hay dos tópicos sobre los cuales versa el encubrimiento. Según la denuncia, la primera acción “tiene que ver con el ‘plantado’ de prueba”. Y se enfoca en la colocación de un botín perteneciente al Loan, ya que “todo esto habría acontecido durante la intervención inicial de la justicia provincial, con acciones desplegadas por personas originalmente consideradas testigos y que luego fueron vinculadas al hecho principal, así como de otros sujetos que deberán aclarar su participación y responsabilidad, incluso algunos funcionarios públicos y magistrados provinciales”.

El segundo punto es que para Marijuan “súbitamente se introduce una afirmación que lleva a modificar sustancialmente el curso de la investigación” y que tiene que ver con la versión del accidente, apuntando al capitán de navío (RE) Carlos Pérez y a su esposa, María Victoria Caillava.

Fue tras esa denuncia de Laudelina ante la Justicia provincia, cuando la causa la tenía el fuero federal, que el gobernador radical de Corrientes quedó en medio de la polémica: anticipó en sus redes sociales que la tía del niño desaparecido había denunciado amenazas de parte de Caillava y Pérez, quienes según ella habían atropellado a Loan.

“Se ha dado un gran paso en la resolución del Caso Loan”, posteó el mandatario provincial el 29 de junio, y agregó: “Laudelina declaró tanto ante la Fiscalía General como ante la Fiscalía Provincial de Corrientes y habría narrado cómo fueron los hechos del caso Loan. Todo lo actuado está remitiéndose ante la Justicia Federal para que proceda conforme a derecho”.

La declaración testimonial de Macarena y la segunda indagatoria a Laudelina, donde fueron nombrados Codazzi y Pellegrini, son parte de la denuncia de Marijuan.

“Debo decir que aquel tuit del gobernador Valdés no resulta menor porque, no solo demuestra el conocimiento de la acción que se estaba llevando a cabo para entorpecer la investigación y el normal funcionamiento de la actividad policial en el ámbito nacional, sino que además amerita que se lo escuche” como imputado “a los fines de clarificar aquel aspecto, como sus vínculos y contactos con Codazzi y Pellegrini, no solo históricos sino particularmente focalizados en el momento en que la acción de encubrimiento se llevó a cabo”.

“Involucrar al gobernador me parece un despropósito, no estoy para nada de acuerdo en que se quiera plantear cualquier hipótesis. La verdad es que ahí había cinco personas, más dos que salen, que pudieron haber tenido algún contacto con Loan. Son cinco más el matrimonio. Esas personas son las que saben. Hay que hacerlos hablar, que tengan la posibilidad de decirle, a sus papás y a la ciudadanía, la verdad”, señaló Patricia Bullrich.